ABT slaví 130 let, nadělí si tři edice Audi RS6. První má 800 koní a extra lak
Výročí 130 let existence slaví ABT způsobem, který mu je vlastní. Připravilo exkluzivní verzi Audi RS6 s výkonem posunutým na novou úroveň, karbonovými doplňky a řadou prvků, jež z běžného kombi dělají mimořádně atraktivní kus.
Německý úpravce zaměřený zejména na vozy značky Audi letos slaví 130 let své existence. Jako jubilejní vůz si vybral Audi RS6, které představí ve třech speciálních edicích. Tato je první a nese název RS6-LE 800. Vyrobeno bude celkem 30 kusů za cenu balíčku v přepočtu 2.660.000 Kč, plus 336.000 Kč za instalaci.
Historie společnosti, která existuje už čtyři generace, sahá do roku 1896, kdy Johann Baptist Abt převzal kovárnu a dílnu na výrobu karoserií. Už v té době pochopil potenciál vozů, jež nepotřebují koňské spřežení. Jeho syn v roce 1920 spojil síly se značkami Horch a Audi.
Vnuk Johann Abt II miloval závodění a účastnil se více než 300 různých soutěží, během nichž se přesvědčil o schopnostech Volkswagenu Golfu první generace, a v roce 1974 pro něj společnost připravila první paket pro navýšení výkonu. O šest let později pak ABT připravil nové elektronické naladění výkonu, čímž položil základy chiptuningu. V devadesátých letech se společnost přesunula do Kemptenu, kde sídlí dodnes.
Současný vůz je postavený na zdokonaleném základu modelu ABT RS6 Legacy Edition z roku 2023. Ten byl zhotoven na oslavu dvacetiletí řady RS6 v celkem 200 kusech. Tehdy se podařilo vyladit vidlicový osmiválec na 559 kW (760 k). Současná novinka však hranici posouvá na 589 kW (800 k). Toho bylo dosaženo instalací interně navrženého turbodmychadla, mezichladiče a olejového chladiče. Sestavu doplňuje nerezový výfuk se čtveřicí koncovek o průměru 102 mm a pružiny s tlumiči v sadě se sportovními stabilizátory na obou nápravách.
Specialitou je neodymový odstín karoserie, k němuž kontrastují zlatá 22palcová kola ABT. RS6 je opatřená kompletním karbonovým bodykitem zahrnujícím přední a zadní nárazník s neodymovými detaily, karbonovou masku, vložky kapoty, nástavce prahů a střešní spoiler s aerodynamickými prvky na zadních sloupcích.
V interiéru posádku uvítají osvětlené prahy s ozdobnou lištou, semišový volant s karbonovými pádly řazení a od ABT upravená sedadla s vyšitými logy. Za příplatek můžete mít obložení palubní desky a rámů sedadel z lesklého viditelného uhlíku s neodymovým vzorem. Odkazy na úpravce a limitovanou sérii najdeme například na koberečcích, opěradlech, opěrkách hlavy, koberci v kufru, nástupové liště i tlačítku startování motoru. Dojem exkluzivity posiluje výroční mince „130 let ABT“ dodaná ke každému autu..
Zdroj: ABT Sportsline I VIdeo: ABT Sportsline