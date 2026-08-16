Acura ukázala svůj nový designový směr. Místo sporťáku ho implementuje na běžné modely
Acura poodhaluje svou budoucnost. Koncept sportovního kupé Nexera sice na silnice nezamíří, jeho odvážný designový jazyk, světelný podpis a ekologické materiály se ale už brzy zabydlí v běžných produkčních modelech – v čele s novou generací hybridního SUV RDX.
Acura, jakožto luxusní odnož automobilky Honda, se blýskla zajímavým konceptem dvoudveřového sportovního vozu s výklopnými dveřmi. Koncept jménem Nexera se bohužel na silnici nedostane, slouží ale jako ukázka zcela nového designového směru automobilky.
Jeho autorem je kreativní ředitel Yasutake Tsuchida a jeho tým. Na první pohled zaujmou jeho skryté světelné prvky, které jedinečným způsobem začleňují charakteristické logo značky do celkového designu karoserie.
Ta disponuje velmi jednoduchou siluetou a hladkými povrchy, které jsou však narušeny ostrými hranami v přední části i na boku. Světelný podpis se opakuje také v zadní části, která je až na aktivní spoiler pro dodatečnou stabilitu při vyšších rychlostech také primárně oblá. Jediným výraznějším prolisem je odtrhová hrana mezi světlomety.
Stejně jako v přední části je kromě hlavních světlometů v rozích karoserie světelný podpis vozu doplněn o vertikální osvětlení uprostřed a podsvícené logo značky, zde ovšem ve formě textu. Koncept používá velké množství karbonových dílů, které se pravděpodobně u produkčních vozů objeví v menší míře, pokud vůbec.
„Naším cílem v rámci tohoto nového designového směru je definovat výkonnost značky Acura prostřednictvím vyvážených proporcí, tvarů připomínajících sochařské umění a hladké integrace pokročilých technologií,“ popisuje Tsuchida.
Nový designový jazyk se v produkční podobě poprvé ukáže při představení hybridního SUV s názvem RDX, které by mělo dorazit v následujících letech. Hlavní podobností by měl být právě světelný podpis, motýlí dveře ani interiér pouze s jedním displejem či hojné užití karbonu a hliníku se do produkčních vozů nejspíš nedostanou.
Ačkoliv je vnitřní prostor velmi minimalistický, klade velký důraz na udržitelnost – použité materiály jako hliník, kůže či Alcantara pocházejí z recyklovaných zdrojů. Když si odmyslíme karbonová sedadla, můžeme spekulovat o podobě nového tvaru digitálního přístrojového štítu či možném příchodu řízení s technologií steer-by-wire. To se často pojí s volantem typu „yoke“. A právě takovým disponuje nejen koncept Nexera, ale také konkurenční automobilka Lexus.
Zdroje: Motor1