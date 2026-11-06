ADAC hodnotil elektromobily pro dlouhé trasy. CLA a iX3 zvládnou s jednou zastávkou přes 1000 km
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Hodnocení, které spojuje naměřený dojezd elektromobilu s tím, kolik kilometrů doplní za dvacet minut rychlonabíjení, používá ADAC už několik let. Letos ho ale postavil na přísnějším měřicím cyklu. Tisíc kilometrů v něm překonaly jen Mercedes CLA a BMW iX3, každé jinou cestou.
Hodnota 1071 kilometrů u Mercedesu CLA 350 EQ 4Matic vypadá jako dojezd na jedno nabití. Není tomu tak. ADAC se snaží jedním údajem vystihnout použitelnost elektromobilu na dlouhé cestě, a proto počítá s jednou dvacetiminutovou zastávkou u rychlonabíječky.
Výsledné číslo je součtem devadesáti procent naměřeného dojezdu s plnou baterií a vzdálenosti, kterou vůz získá během dvaceti minut nabíjení. To začíná na deseti procentech kapacity. Desetiprocentní rezerva zohledňuje, že řidič k nabíječce běžně nepřijíždí s úplně vybitou baterií.
U CLA tak ADAC počítá 605 kilometrů před zastávkou a dalších 466 kilometrů po dvaceti minutách nabíjení, dohromady 1071 kilometrů. BMW iX3 50 xDrive dosáhlo 602 + 457, tedy 1059 kilometrů. Za plně použitelné pro dlouhé trasy považuje ADAC elektromobily s výsledkem nad 750 kilometrů.
BMW nabíjí rychleji. Přesto získá méně kilometrů
Souboj prvních dvou aut dobře ukazuje, proč samotný maximální nabíjecí výkon nevypovídá o dálkové použitelnosti zdaleka všechno.
BMW iX3 nabízí využitelnou kapacitu baterie 108,7 kWh a výrobce uvádí maximální DC výkon 400 kW. Mercedes CLA pracuje s 85 kWh a maximem 320 kW. Také v měření ADACu je BMW rychlejší: mezi deseti a osmdesáti procenty dosáhlo průměru 198,2 kW, zatímco CLA 168,6 kW.
Obě auta přitom narazila na strop stojanu. ADAC nabíjí na 300kW Alpitronicu a CLA i iX3 se zastavily na 296 kW. BMW u 400kW nabíječky slibuje z deseti na osmdesát procent za 21 minut, v testu to však trvalo 25 minut.
Za dvacet minut BMW přijalo 74,1 kWh, CLA jen 58,7 kWh. Přesto Mercedes z této energie získal 466 kilometrů dojezdu a BMW 457 kilometrů.
Rozhoduje totiž spotřeba. ADAC naměřil u CLA 14,8 kWh/100 km a dojezd 672 kilometrů, u iX3 18,3 kWh/100 km a 669 kilometrů. BMW tak potřebuje zhruba o čtvrtinu víc energie. Obě hodnoty přitom zahrnují ztráty při nabíjení ze sítě, takže prostým vydělením nabité energie spotřebou kilometry z tabulky nevyjdou. BMW vyšší spotřebu vyrovnává větší baterií a rychlejším nabíjením. Nižší CLA s koeficientem odporu 0,21 (oproti 0,24 u iX3) potřebuje na stejnou vzdálenost méně energie.
Jednoduše řečeno: počet kilometrů získaných za minutu nabíjení neurčuje jen výkon stojanu a auta, ale také to, jak efektivně vůz přijatou energii využije.
Maximum? Jen jeden bod nabíjecí křivky
Samotná hodnota maximálního nabíjecího výkonu může být zavádějící. Elektromobil ji obvykle dosahuje jen v části nabíjecího cyklu. Jak se baterie plní, její management výkon snižuje, aby chránil články před nadměrným tepelným a elektrickým namáháním.
Pro potřebnou délku zastávky je proto důležitější průběh celé nabíjecí křivky. ADAC jako srovnatelný údaj používá průměrný výkon mezi deseti a osmdesáti procenty. CLA v tomto rozsahu potřebovalo 24 minut, BMW 25 minut. Nad osmdesáti procenty výkon zpravidla výrazně klesá. ADAC proto radí začít nabíjet s co nejnižším stavem baterie a odjet zhruba při osmdesáti procentech.
Významnou roli hraje i teplota článků. Studená baterie nedokáže přijímat energii stejně rychle jako správně temperovaná, proto moderní elektromobily před rychlonabíjením akumulátor předehřívají, ideálně automaticky podle naplánované trasy. Pro představu: Tesla Model Y při -7 °C nabíjela bez předehřátí 56 minut, nahřátá 33.
Laboratoř, ne dálnice
Co je pro letošek nové je měřicí cyklus, ne samotný princip hodnocení. ADAC ho zpřísnil a auta testovaná dříve do žebříčku nezařadil, s předchozími výsledky proto čísla přímo srovnávat nelze. Spotřebu měří na zkušebním stavu a k cyklu WLTC přidává vlastní dálniční část, v níž se střídá zrychlování až na 130 km/h s úseky ustálené rychlosti. Dojezd pak vychází z naměřené spotřeby. Nejde tedy o nepřetržitou jízdu stotřicítkou.
Před nabíjecím testem jsou auta přes noc temperována na 20 °C a pokud to vůz umožňuje, před příjezdem ke stojanu se aktivuje příprava baterie. Nabíjí se na 300kW stojanu Alpitronic, který ADAC zvolil jako nejrozšířenější typ HPC v Německu. Že BMW kvůli tomu nevyužije svých 400 kW, je záměr: auta se srovnávají za stejných a v praxi běžných podmínek.
Model
Celkem po 20min zastávce
Před zastávkou
Za 20 min
Mercedes CLA 350 EQ 4Matic
1071 km
605 km
466 km
BMW iX3 50 xDrive
1059 km
602 km
457 km
Mercedes GLC 400 EQ 4Matic
906 km
503 km
403 km
Hyundai Ioniq 6 84 kWh
885 km
479 km
406 km
Xpeng P7+ Long Range
864 km
419 km
445 km
Audi S e-tron GT quattro
855 km
473 km
382 km
Volvo ES90 Single Motor ER
810 km
462 km
348 km
Volvo EX90 Twin Performance
765 km
438 km
327 km
Kia EV2 42,2 kWh
363 km
221 km
142 km
Renault Twingo E-Tech Electric
255 km
158 km
97 km
Tabulka ukazuje výběr. ADAC hodnotil celkem 22 aut, nad 750 kilometrů se jich dostalo osm.
Zvláštním případem je Xpeng P7+. Před zastávkou mu metodika přisuzuje jen 419 kilometrů, za dvacet minut mu ADAC připisuje dalších 445. Sedan s baterií LFP o hrubé kapacitě 74,9 kWh nabil v testu z deseti na osmdesát procent za třináct minut s průměrným výkonem 270 kW. Dvacetiminutová zastávka je pro něj tedy delší, než potřebuje, a výsledek omezuje spíš velikost baterie než rychlost nabíjení.
Poslední místo neznamená špatné auto
Na chvostu skončily Kia EV2 s 363 kilometry a Renault Twingo E-Tech Electric s 255 kilometry. Nelze podle toho ale hodnotit jejich celkovou kvalitu. Jde o malá auta koncipovaná hlavně pro město a kratší trasy, zatímco metodika ADAC cíleně měří schopnost rychle překonávat dlouhé vzdálenosti.
CLA a iX3 došly k prakticky stejnému výsledku z opačných stran. BMW veze víc energie a doplňuje ji vyšším výkonem, Mercedes jí na stejnou vzdálenost potřebuje méně. Dobrý dálkový elektromobil proto není automaticky ten s největší baterií ani s nejvyšším číslem v kolonce DC nabíjení.
ADAC zároveň žádá po výrobcích, aby jednotně uváděli dobu nabíjení z deseti na osmdesát procent a průměrný nabíjecí výkon zvlášť pro léto a zimu. Chce také sériové předehřívání baterie, které půjde zapnout i ručně, a zobrazení její teploty. Kupujícím by takové údaje řekly víc než samotné maximum.
Zdroj: ADAC, Mercedes, BMW