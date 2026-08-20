ADAC prověřil stovky aut s bezklíčovým odemykáním. Krádeži odolalo minimum
Bezklíčový přístup je pohodlný, ale u části aut pořád zranitelný. Zlodějům stačí vytvořením „mostu“ prodloužit dosah signálu klíče, který může ležet doma v předsíni. Co proti takovému pokusu o krádež funguje?
Bezklíčové odemykání je pohodlí, na které se zvyká nebezpečně rychle. Klíč zůstane v kapse, auto se odemkne po sáhnutí na kliku a motor nastartuje tlačítkem. Jenže u části aut je to pořád slabé místo zabezpečení. Německý ADAC testuje tyto systémy od roku 2016 a v databázi má už přes 850 vozidel. Proti útoku s prodloužením signálu podle něj odolalo jen zhruba 15 procent testovaných aut.
Princip krádeže je nepříjemný právě tím, že nevyžaduje krádež klíče. Stačí „prodloužit“ jeho rádiový signál. Jeden zloděj se přiblíží ke klíči, který může ležet doma v předsíni nebo v kapse majitele, druhý stojí u auta. Vůz si myslí, že je klíč přímo u dveří, odemkne se a dovolí nastartovat. U některých systémů bez moderní ochrany lze signál podle ADAC prodloužit i na velkou vzdálenost.
Rozdíl oproti obyčejnému dálkovému ovladači je v tom, že řidič musí zmáčknout tlačítko. U systému bezklíčového přístupu (orig. keyles access) auto samo hledá klíč v okolí, takže stačí elektroniku přesvědčit, že klíč je blíž, než ve skutečnosti je. Po nastartování navíc vůz obvykle pokračuje v jízdě i bez další přítomnosti klíče. Na autě nejsou stopy násilného vniknutí, což může majiteli zkomplikovat dokazování krádeže.
Obrana existuje
Skutečným řešením je UWB, tedy Ultra Wide Band. Auto s touto technikou neověřuje jen samotný signál klíče, ale měří jeho skutečnou vzdálenost podle doby šíření signálu. Pokud někdo signál uměle prodlouží, systém pozná, že klíč fyzicky není u auta, a odemčení nepovolí. Právě vozy s UWB podle ADAC na jeho testovací prodlužovač signálu nereagovaly.
Dobrou zprávou je, že UWB už v Evropě není exotika. ADAC jako první lépe chráněné systémy zmiňuje Jaguar a Land Rover, později se přidaly i modely koncernu Volkswagen. V jeho přehledu se objevují například Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia nebo Volkswagen Golf osmé generace, vedle nich také vybrané modely BMW, Mercedes-Benz, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen či Suzuki.
Evropské logo na kapotě ale samo o sobě nic negarantuje. ADAC u některých testovaných modelů značek Alfa Romeo, Alpine, DS Automobiles, Fiat nebo Opel ochranu proti tomuto útoku nenašel.
Neznamená to, že každé auto dané značky je snadný cíl. Znamená to ale, že u systému bezklíčového přístupu nestačí se prodejce ptát, jestli ho auto má. Důležité je, jestli používá UWB nebo jinou účinnou ochranu proti prodloužení signálu.
Jednou z dalších metod ochrany je vypnutí klíče, když se nehýbe. Po určité době bez pohybu klíč přestane vysílat, takže není možné vytvořit rádiový „most“, když klíč leží doma na stole. Jenže mezi posledním pohybem a uspáním zůstává časové okno, ve kterém útok pořád funguje. ADAC proto doporučuje, aby se takový klíč vypínal nejpozději po pěti minutách nečinnosti.
Jak chránit starší auto?
Pokud si nejste jisti, zda má vaše auto z výroby dostatečně zabezpečený bezklíčový přístup, pokud máte např. vůz z doby před několika lety, kdy se tyto typy krádeží aut začínaly rozmáhat a auta před nimi nebyla tak dobře chráněná, přesto existují možnosti, jak se chránit.
Jednou z nich je zkusit bezklíčový přístup v menu auta nebo podle návodu k obsluze prostě vypnout. To ale samozřejmě zhorší uživatelský komfort. Dalším krokem je, že doma by klíč neměl ležet u dveří, oken ani u obvodových zdí. Kovová krabička nebo stínicí pouzdro pomůže jen tehdy, když opravdu blokuje signál.
Vždy pomůže nějaká další bariéra, máte-li takovou možnost. Takovou bariérou může být zamčená brána či ideálně garáž, alarm, mechanické blokování zařazení rychlosti nebo sledovací jednotka GPS. Alarm může zloděje odradit, sledovací zařízení zase může pomoci po krádeži vůz najít.
Zdroj: ADAC, Motor1.de.