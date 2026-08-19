Adam Lacko se vrátí do Mostu. Na ivecu chce doma získat pódium
Lacko se za volantem závodního tahače už ukázal v Německu. Pro mostecké klání, konané na konci srpna, má velké, ale přesto realistické ambice.
Truckerský mistr Evropy roku 2017 Adam Lacko se po delší době vrátil za volant závodního tahače. Už má za sebou start na Nürburgringu a za volantem závodního iveca v barvách Buggyra ZM Racing se představí také domácímu publiku, a to na události zvané Czech Truck & NASCAR Prix na mosteckém autodromu.
„Letošní svezení nám ukázalo, že bychom potřebovali ještě trochu přidat. Snad jsme ale od Nürburgringu zase něco vylepšili a podaří se mi nějaké to pódium, abych udělal radost sobě i domácím fanouškům,“ říká Lacko.
Most pro něj během kariéry vždy patřil k nejvýznamnějším závodům sezony. Po třech letech se tak těší především na návrat před české publikum. „V Mostě to má vždycky úplně jinou atmosféru. Když člověk přijíždí do první šikany a vnímá podporu fanoušků, snaží se předvést to nejlepší, co umí,“ popisuje.
Cíl pro závodní víkend si přesto stanovuje realisticky. „První místo by bylo nádherné, ale po těch třech letech to nebude vůbec jednoduché. Kdyby se podařilo alespoň jednou pódium, byl bych spokojený.“
Trucky i NASCAR
O posledním prázdninovém víkendu jste si u nás už mohli přečíst ve spojení s NASCAR Whelen Euro Series, jejíž česká zastávka proběhne při stejné příležitosti. Svezli jsme se na sedačce spolujezdce závodního vozu, který zvenku připomíná Ford Mustang, a byl to skutečně silný zážitek.
Za volantem tohoto vozu se představí Martin Doubek, dvojnásobný šampion evropské série. Českou stopu ale letos podpoří také další známá jména. Dalibor Gondík, Tomáš Šebek a Oskar Hess si v průběhu letošního roku NASCAR na mosteckém okruhu sami vyzkoušeli a budou také součástí závodního víkendu. Gondík by měl díky své závodní licenci a předchozím zkušenostem nastoupit také jako přímý účastník kategorie Rookie Challenge.
Zajímavou novinkou letošního ročníku bude možnost mostecký okruh absolvovat na vlastní kůži – ovšem nikoliv v závodním autě, nýbrž pěšky. Tato součást víkendu se jmenuje NASCAR Euro Series Run a proběhne v pátek 28. srpna.
Kromě toho bude v pátek návštěvníkům otevřený i paddock. Mohou využít tzv. fan passy pro bližší kontakt s oběma českými jezdci, Lackem i Doubkem, a jejich týmy.
Zdroj, foto: Autodrom Most | video: Marek Bednář/Auto.cz