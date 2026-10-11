Adaptivní parkování vám umožní dát si ruce za hlavu. Zavírat oči se ale nevyplácí
Při automatickém parkování můžete dát ruce vzhůru nebo třeba za hlavu a počkat, až auto zajede na parkovací místo samo. Stejně tak si ruce či nohy nenamůžete ani při opouštění parkovacího místa.
V minulém článku jsme se podívali na systémy, které nám pomáhají při parkování. Dnes se podíváme na udělátka, jež rovnou zaparkují za nás. Ale pozor! I když auto umí samo zaparkovat, nebo dokonce i vyparkovat, odpovědnost je stále na řidiči. Pořád jde o druhý stupeň autonomie, to znamená systémy, které mohou sice dělat práci za řidiče, ale ten ji musí neustále kontrolovat a ručí za ni. Na rozdíl od stupně tři, kde už v určitých případech je zodpovědnost za případnou nehodu na výrobci.
Dost už ale právních rozborů, pojďme se povozit a vyzkoušet si auto, které fakt parkuje za nás. Možná to někdo odsoudí, že přece řidič musí umět zaparkovat sám. No musí, ale na druhou stranu – je to zábava? A co když je někde tak úzké místo, že když tam vjedete, už nevystoupíte? Pak se hodí mít auto, které dokáže zaparkovat a pak zase vyparkovat na dálkové ovládání přes aplikaci, aniž by řidič musel sedět uvnitř.
Samochod
Polské slovo pro automobil samochod asi nejlépe vystihuje auta, která už opravdu chodí sama. My jsme usedli do elektrického Volkswagenu ID.Buzz. Za volantem je vedoucí inovačního týmu společnosti Valeo, Tomáš Nouza. Ruce dává vzhůru. Ne že by se vzdával. Jen nám chce ukázat, že opravdu netočí volantem a auto se na parkovací místo dostane samo.
Řidič nemusí ani šlapat na pedály, ani měnit na voliči automatické převodovky, zda chce jet vpřed či vzad, a nedotýká se ani volantu. Úplně bez práce to ale není. Auto musí zjistit, že se na místo vejde. „Musíte ho nejdřív změřit. Ale nebojte se, s metrem nikde běhat nebudete. Jen kolem toho místa projedete a auto si ho změří samo,“ vysvětluje Tomáš Nouza. Na každé straně si nechá pár desítek centimetrů, takže se vejde do hodně úzké mezery. „Když zajíždíme podélně, tak vzadu zůstane místo na otevření kufru,“ říká Nouza a pokračuje: „A když máte kouli, tak nechá ještě víc, abyste neudělali důlek v espézetce auta za vámi.“
Po zaparkování řešíme další funkci, kterou tento asistent umí. A tou je vyjetí z parkovacího místa. To, že auto někam zajede, je jen část úspěchu. Je potřeba ještě vyjet. I to jde samo, pokud jsou čisté senzory, a vozidlo tak vidí, či vlastně spíš slyší své okolí.
Auto ale úplně nepozná, zda stojíme u levého, či pravého okraje silnice. Směr, kterým budeme z řady vyjíždět, tak musíme zadat, a to tím, že začneme blikat buď vpravo, nebo vlevo. Auto vybočí z řady, ale pak zůstane stát. Ve chvíli, kdy už by se mělo zařadit do jízdního pruhu, musí se řízení chopit šofér.
My jsme zkoušeli verzi, kdy řidič sedí v autě, i když neřídí. Existují ale i modely, které nepotřebují řidiče na palubě. Ten může vše sledovat třeba z chodníku. Auto může kdykoliv zastavit aplikací, kterou musí mít během manévru zapnutou v telefonu.
Kdo to řídí
Tento systém má rád čáry. Pokud tedy je na zemi nakreslené parkovací místo, je to vítaný pomocník. Ale vodorovné dopravní značení není úplně podmínkou pro samočinné zaparkování. „Umí se srovnat i podle aut, co tam už stojí,“ reaguje Tomáš Nouza na naši námitku, že čáry na silnici jsou občas namalované dost zvláštně, nebo chybí úplně.
Jak to celé funguje? Tady bychom mohli říct: přečtěte si článek z minulého týdne. Tam jsme podrobně popsali pasivní pomoc při parkování, tedy ultrazvuky a kamery, které pomáhají řidiči při parkování.
Zde je princip v podstatě stejný. Pomocí čidel si auto samo hlídá prostor kolem sebe. Jen místo toho, aby se začalo ozývat varovné pípání, využije se informace z ultrazvukového senzoru pro přesné zastavení těsně před překážkou. Záběry z kamer se sice ukážou i na obrazovce, ale přechroustá si je taky počítač, který vidí, kam jede, a zaparkuje. Pokud by někdo vběhl do cesty, senzory ho zaznamenají a zastaví. Případně může kdykoliv zastavit řidič sešlápnutím brzdy, případně aplikací, kterou auto zdálky jistí.
A úplně to samé se děje při vyjíždění, až do okamžiku, kdy se stroj zastaví, a další cesta už je plně v režii řidiče. Jak už jsme ale psali v úvodu, zodpovědnost je na řidiči. Pokud tedy přijdete k autu, které zaparkovalo samo, a bude mít botičku, tak to není problém výrobce, ale váš.
Páté kolo
Parkování do řady je asi nejméně oblíbený způsob, jak odstavit auto. Někdo to umí s prstem v nose, někdo raději jede hledat místo jinam. Není tak divu, že si konstruktéři kladli za cíl zjednodušit tento manévr už v období mezi světovými válkami. V roce 1933 proto automobilka Packard předvedla páté kolo, které se spustilo ze zádě vozu, nadzvedlo ho a umožnilo jízdu do boku. Vynálezcem byl Američan Brooks Walker. Rozšíření se ale tento vynález nedočkal. Walker si ho však o dvacet let později namontoval do svého Packardu Cavalier.
Walker si ho však o dvacet let později namontoval do svého Packardu Cavalier. |
Zdroj: Svět motorů