ADAS v kamionech: Asistent profíka
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Pilotům pomáhá v práci autopilot. I profesionální řidiči mají pomocníky v podobě moderní techniky. Ale stejně jako v kokpitu letadla musí posádka pracovat nehledě na autopilota, nemá pohov při zapnutí asistentů ani řidič kamionu či autobusu.
Spousta vychytávek, které nám dnes zpříjemňují život v osobních autech, se nejdřív objevila v náklaďácích. A je to vcelku pochopitelné. Zatímco v osobácích až na výjimky tráví lidé pár hodin týdně, a někdy ani to ne, v autobusech nebo kamionech sedí jejich řidiči desítky hodin týden co týden.
Logicky tak třeba jen obyčejné elektrické stahování okýnek bylo u nákladních aut běžné v době, kdy v osobácích teprve začínalo a patřilo k nadstandardní výbavě. Později se to samé stalo i s moderními asistenčními systémy. Některé jsou stejné jako v osobních autech, některé se liší. Třeba tempomat. Ten mají nákladní auta trošku jiný.
„V osobním autě jde o komfortní a pohodlnou jízdu. Nákladní auto musí hlavně vydělávat, tedy jezdit úsporně,“ začíná s vysvětlováním vedoucí vývoje asistenčních systémů trucků ve firmě Valeo Lukáš Čarek. Tempomat v kamionu je proto víc prediktivní. Umí tedy lépe předvídat, což je vlastnost, která se už začíná dostávat i do osobáků. Zatím je ale doménou hlavně těžkých aut na práci.
Tempomat ve 3D
Tempomat v kamionu nedrží stále stejnou rychlost. Zpomaluje a zrychluje, a to i ve chvíli, kdy je před ním volná cesta. Má totiž uloženou mapu. Nepracuje ale s mapou jen dvourozměrnou, která umožní ubrat plyn třeba před křižovatkou, ale rovnou trojrozměrnou. Když vidí tempomat vše ve 3D, tedy i s reliéfem krajiny, pozná, kdy pojede do kopce a kdy z kopce. „Pokud sjíždíte do údolí a hned zas bude následovat stoupání, kamion lehce překročí nastavenou rychlost, aby se rozjel do dalšího kopce. A naopak před vrcholem stoupání už nebude šlapat na plyn a zpomalí, i když má volnou cestu, protože už nemá smysl se hnát, když přijde rovinka nebo pojedete zase dolů,“ popisuje Čarek. Prediktivní tempomaty spolu s automatickými převodovkami vedou k citelným úsporám paliva. Zatímco před zhruba dvaceti lety jezdily kamiony za nějakých 30 litrů nafty na 100 kilometrů, dnes se dostávají k dvaceti. A to je při nájezdu v řádu tisíců kilometrů týdně už zajímavá úspora.
Některé další systémy jsou shodné nebo dost podobné s tím, co máme v osobních autech, třeba hlídání únavy nebo lane assist. I nákladní auto umí samo držet v jízdním pruhu a stejně tak dokáže zastavit před překážkou. Protože emergency breaking, tedy nouzové brzdění, je o potřebě rychle zastavit, dupne tento asistent na brzdu stejně, jako by to měl udělat živý řidič. „Když hrozí srážka, tak neřešíte opotřebení brzdového obložení. Není tedy prostor pro retardér nebo motorovou brzdu. Využijete vzduchovou brzdu,“ popisuje vývojář Lukáš Čarek.
Díky elektronice dnes už je ale v některých vozech páčka na ovládání retardéru jen kvůli těm, kteří jsou na ni zvyklí. Před pár dny jsme byli na prezentaci nových autobusů od Scanie, kde nám ukazovali, že můžeme již jen šlapat na brzdový pedál, a řídicí jednotka sama podle intenzity sešlápnutí zapojí příslušný stupeň retardéru, případně už začne brzdit vzduchem, a tudíž opotřebovávat brzdové obložení.
Bohužel pokročilé technologie svádí k tomu, že někteří řidiči jim věří až moc, nechávají auto jet úplně samotné a sledují třeba Netflix. A nejen ten. Policisté z dálničních oddělení při rozhovorech mimo záznam rádi vytahují historky o šoférech, které nachytali, kterak sledují na notebooku položeném na klíně filmy pro dospělé a ruce nemají rozhodně na volantu.
Jenže zodpovědnost je stále na řidiči. „Auto samo drží v pruhu, drží rychlost, když mi tam někdo vjede, zastaví. Vědomí, že to všechno dělá kamion sám, vede některé jedince k tomu, že se kouknou na telefon, nevěnují pozornost cestě před sebou, a pak je z toho průšvih,“ poukazuje na úskalí spojené s tím, jak asistenční systémy působí na některé řidiče, expert Platformy Vize 0 na bezpečnost Roman Budský.
Ani technika není neomylná. Může selhat, člověku má jen pomáhat. Kdo se zajímá o letectví, dobře ví, že i letadlo musí pořád někdo hlídat. Sice zvládne letět na autopilota, ale nejde ho nechat „řídit“ vždy a celou cestu.
Hele, kolo
Bohužel, kdo se na automatiku spoléhá moc, skončí pak jako záporný hrdina v nějakém videu, kde kamion v plné rychlosti vrazí do stojící kolony, odstaveného auta nebo světelné šipky silničářů. Ačkoliv je nouzové brzdění dobrým pomocníkem, řidič se nesmí nechat ukolébat falešným pocitem zdánlivého bezpečí.
Když už jsme zmínili různá videa ze sociálních sítí, možná jste viděli i následující scénu: Řidič kamionu kouká do všech zrcátek, nahlíží ven z okýnek a vidí jen prázdno. Pak vystoupí, a kolem něj je dav lidí, několik cyklistů, motorek, a dokonce i osobní auto.
Nás nebylo při focení této kampaně tolik, tak jsme nakonec vytvořili fotku ve stylu kapely Beatles na přechodu v Abbey Road. Hlavním poselstvím této fotky je, že ač jsme byli před autem, tedy před tím velkým čelním sklem kamionu, tak nás řidič stejně neviděl. Kamiony tedy potřebují hlídání více mrtvých úhlů než osobák.
Jeden z těchto hlídačů se jmenuje MOIS. To je zkratka pro Moving Off Information System, tedy informační systém pro rozjezd. Ten dává pozor právě na chodce nebo i cyklisty schované těsně před „čumákem“, které by mohl tahač přejet při rozjezdu. „Stojíme se soupravou na přechodu na červenou, skočí nám zelená, ale chodec ještě na poslední chvíli přebíhá. Zatímco v osobním autě ho vidíte, tak v nákladním se vám může schovat a vy ho z kabiny neregistrujete. MOIS spustí červeně blikající kontrolku, která vás varuje,“ vypráví Čarek. Do budoucna se chystá verze, která neumožní se vůbec rozjet.
MOIS je povinný u všech nově prodávaných kamionů v EU. Povinným asistentem je také ochrana proti podjetí. Ta hlídá, zda se cyklista podjíždějící soupravu s návěsem, která si musí při odbočování najet, nedostal do mrtvého úhlu mezi tahačem a návěsem. Pokud ano, varuje řidiče. „Povinné je to vpravo, nebo lépe řečeno na druhé straně, než je volant. Ale některá auta jsou vybavena detekcí cyklistů a chodců na obou stranách, aby to fungovalo u nás i v Anglii,“ dodává Lukáš Čarek.
Jak už jsme zmiňovali v jednom z předešlých článků, pro testování se používají pouze figuríny. My jsme ale chtěli mít hezké akční záběry pro video a taky pěkné fotky pro časopis, tak jsme využili živého figuranta. Nešlo o kaskadéra, ale dobrovolníka z řad zaměstnanců firmy Valeo, který usedl na bicykl, šlápl do pedálů a jal se vyzkoušet na polygonu, že asistent v kamionu funguje, jak má.
Nebudeme vás napínat, vše dopadlo dobře. Kamion nikoho nepřejel. V provozu ale rozhodně kamiony nepodjíždějte, jde o pouze o asistenční systém.
Nebuď sobec
Dlouhé roky se bezpečnost u aut řešila tak trochu sobecky jen s ohledem na posádku vozu. Dnes už je důležitá i otázka bezpečnosti okolí. Ochrana proti podjetí se u nákladních aut začala objevovat zhruba v 80. letech. Tehdy šlo především o mechanické zábrany. Dnes kromě konstrukce samotného auta či návěsu pomáhá i elektronika vybavená radary, kamerami či ultrazvuky.
Bezpečně na cestě |
Zdroj: Svět motorů