Agresivita při řízení už v Česku způsobila desetitisíce nehod. Co k tomu řidiče vede?
Za posledních 15 let způsobila agresivita na českých silnicích prokazatelně 44 tisíc dopravních nehod. Ukazují to statistiky Portálu nehod, které vycházejí z dat pojišťoven. Tam se dostanou ale jen ty případy, které skončily nehodou.
Srpen 2024. Úzká silnice třetí třídy směřující do obce Husinec-Řež nedaleko Prahy. Devětatřicetiletá řidička jede krátce před polednem se svými dcerami ve věku sedm let a dva roky směrem do obce. Ze zatáčky se proti jejímu volkswagenu vyřítí bílá fabia. Řidič, který v Řeži pracuje, takže ví, jak rychle nebo pomalu se dá zatáčka projet, vlítne do protisměru. Snaží se vyhnout volkswagenu, kličkuje ze strany na stranu. Maminka ve VW šlápne na brzdu. Jezdec ve fabii lízne trávu na krajnici a mizí v dáli.
Tento případ agresivní a zbytečně bezohledné jízdy se do statistik nedostal, protože naštěstí neskončil nehodou. Žena záznam divoké jízdy šoféra fabie zveřejnila na sociálních sítích. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě je ale namístě takové video předat policii, i když ke střetu nedošlo. Policie si pak může řidiče pozvat k podání vysvětlení, což může na někoho působit výchovně. „I když má nějakou registrační značku na autě, tak si řada lidí přijde ve voze anonymní,“ dodává Michal Hodboď. Ve chvíli, kdy se ale ve schránce objeví obálka s modrým pruhem, tak si pirát silnic uvědomí, že jeho prohřešky jsou někde zaznamenané.
Nepochopitelné
Kličkování, překračování rychlosti, vynucování si přednosti tam, kde ji řidič nemá. Tyto situace jsou nebezpečné a to, že tak někdo jede, je špatně. Nicméně se takové chování dá neomluvit, ale vysvětlit spěchem. Pokud je někdo pod tlakem, musí stíhat spousty schůzek, povinností a tak dále, jede agresivně. Vjede na hlavní, kde donutí někoho zpomalit, předjede na plné čáře, jinde předjede třeba i zprava, jede velmi rychle, projede na červenou, nepustí chodce na přechodu. Prostě se snaží rychle dojet do cíle. Je to špatně, může to skončit tragicky, ale spěchající riskuje s cílem stíhat a doufá, že to dopadne dobře. Ač to není omluvou, agresivně jede vlivem okolností.
Co se ale dá pochopit ještě hůř, je vybrzďování a snaha vyškolit řidiče, který dle názoru agresora jede zbytečně pomalu. Protože v takovém případě agresivní řidič rozhodně nespěchá, když má čas pak šlápnout na brzdu a mstít se tomu, kdo jede opatrně a dle předpisů. To už je jen čistá a zbytečná agrese.
Ředitel dopravní policie Michal Hodboď definuje agresivitu za volantem takto: „Je to úmyslné jednání, kdy ten člověk porušuje pravidla a úmyslně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.“
Za agresi za mříže
Podle Hodbodě je postihování agresivity složité, protože předpisy s něčím takovým moc nepočítají. Když vznikala pravidla silničního provozu, nikoho nenapadlo, že by řidiči někoho vědomě a úmyslně ohrožovali. „Zákon neřeší, jestli jste se něčeho dopustili z nedbalosti, nebo úmyslně. Za mě, pokud někoho vědomě a úmyslně ohrožujete, tak by ta sankce měla být přísnější,“ řekl Hodboď před měsícem v podcastu Policie.
Přesto už soudy v několika případech agresivní řidiče odsoudily. Známý je případ podnikatele Aleše Trpišovského. V době, kdy se kauza veřejně probírala, ho média označovala jako Piráta 2222 dle jeho protekční registrační značky. Trpišovský v roce 2010 na dálnici D1 u Mirošovic předjížděl auta zprava a pak před nimi prudce brzdil. V jednom případě ale vybrzděný řidič havaroval. Podnikatel dostal za agresivní jízdu podmínku a přišel na sedm let o řidičák. Ten mu soud po pěti letech vrátil.
Christo Dimitrov Klisurov skončil za vybrzďování v červenci 2013 na D1 u Jihlavy na šest let ve vězení, k tomu dostal čtyřletý zákaz řízení a jeho superb propadl státu. Klisurov ohrožoval nejen vybrzďované auto, ve kterém se jeden člověk zranil, ale i své blízké, kteří cestovali s ním. Kromě vybrzďování sahají agresoři i po vytlačování ze silnice či dálnice. Toho se dopustil v roce 2010 manažer plzeňského pivovaru Luboš Lacina, za což mu soud vyměřil pětiletý trest. Odseděl si jen půlku, soud mu zbytek prominul.
Tři roky vězení dostal od soudu v roce 2012 Igor Bobrov. Ten cestou z tuningového srazu nebezpečně předjížděl na chomutovské silnici číslo 7. Řidič protijedoucího auta se mu snažil vyhnout, vyjel ze silnice a zemřel. Přítelkyně zesnulého muže utrpěla těžká zranění. Tři roky vězení vyfasoval i muž, který vybrzdil městský autobus v Praze. Na šest a půl roku snížil Vrchní soud v Olomouci původně patnáctiapůlletý trest pro Martina Nováka, který v Brně blokoval provoz. Se svým jaguarem zůstal stát v silnici, i když se kolona rozjela, protože telefonoval. Když ho ostatní řidiči upozornili, aby jel, tak jednu dodávku agresivně vytlačil ze silnice. Dva lidé se zranili.
Na 11 let ve vězení poslal soud Martina Kostnera, který v prosinci 2016 vybrzdil na mladoboleslavské dálnici D10 oktávku, ve které zemřel osmiměsíční kojenec. Soudy už ale řešily i případy, kdy agresivní řidič napadl dalšího účastníka silničního provozu fyzicky.
Prostředníček za 100 tisíc
V Německu je v rámci snahy potlačovat agresi na silnicích zakázaná i gestikulace, kterou byste druhému řidiči naznačovali, co si o jeho stylu jízdy myslíte. Vztyčený prostředník, poklepání na čelo či další pohyby rukou, a nejen rukou, mají dokonce svůj sazebník. Ten sestavil na základě toho, jak vysoké pokuty ukládají za jednotlivá gesta německé soudy, server Bussgeldkatalog.org, tedy katalog pokut. Nejlevnější je vypláznutí jazyka, za to vypláznete jen 150 eur, tedy něco málo přes 3600 korun. Naopak nejdražší je zvednutý prostředník. Ten vás může stát až čtyři tisíce eur, tedy skoro sto tisíc korun. Ukazovat někomu, že je jednička, se fakt nevyplatí.
Agrese nejen na silnici
Agresivita netrápí jen řidiče. Své mohou vyprávět třeba záchranáři. A to není jen otázka ČR, s útoky se potýkají zdravotníci i v cizině. V Polsku si loni v lednu zraněný opilý muž zavolal sanitku. Jednoho člena její posádky zabil a dalšího zranil. Agresivitě svých žáků musí čelit učitelé, v roce 2022 zabil učeň kvůli špatné známce svého pedagoga na učilišti v Ohradní ulici v Praze, o rok později zranil učitelku jedné pražské základní školy agresivní žák čtvrté třídy.
Cvakejte propiskou
Agresorem se může stát spousta z nás. Stres, spěch a k tomu pár řidičů, kteří jedou podle nás zbytečně pomalu, nám můžou zatemnit mozek. To je ovšem cesta k tragédii. Dopravní psychologové radí vyzkoušet, co pomůže: žvýkačka, bonbon, čokoláda nebo si zařvat z plných plic. Ideálně v zavřeném autě, abyste neměli na krku obvinění z nějaké urážky. Pomoct může třeba i propisovačka, kterou si budete při popojíždění v koloně cvakat.
Zdroj: Svět motorů