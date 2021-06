Agrotec Petrona Rallye Hustopeče: Porazí někdo Kopeckého?

Soutěž mezi vinicemi na jihu Moravy je proslulá výraznými rychlostními průměry, spoustou prachu a také vysokými teplotami. Všechny tři faktory můžeme očekávat také letos.

Diváku, konečně vítej

Pořadatelé mohou po koronavirových omezeních uvítat fanoušky. Ve stejný okamžik může být přítomno v servisní zóně současně maximálně 1000 diváků. Po celou dobu pohybu v areálu servisního centra mají diváci povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat minimální 2 metry vzdálenost. Divák bude ochoten podrobit se na vyzvání pořadatele bezkontaktnímu měření teploty. Podmínkou účasti je tělesná teplota nižší než 37°C. V areálu servisní zóny je zakázána konzumace jídla a nápojů.

Vstup divákům do servisní zóny bude umožněn jen s označením registrační páskou. Divák vyplní své jméno a příjmení, doloží absolvování testu RT-PCR (nejdéle před 7 dny) a POC testu (před 72 hodinami) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo má k dispozici národní certifikát o očkování. Dalšími možnostmi je doklad o prodělané nemoci (neuplynulo více než 180 dní) a poslední možností je podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem na místě. Toto testování zajistí organizátor.

Ostatní místa v rámci soutěže nejsou pořadatelem organizována. Přítomnost diváků v okolí tratě 16. Agrotec Petronas Rally je na vlastní osobní odpovědnost. Včetně respektování a dodržování aktuálních hygienicko-protiepidemických opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Kopecký míří do vinic

Třetí start za Agrotec Škoda Rally Team čeká na Jana Kopeckého se spolujezdcem Janem Hlouškem na nadcházející Agrotec Petronas Rally Hustopeče. Honzovi se v Hustopečích daří, od roku 2011 zde nebyl pokořen. Několikrát ale chyběl, protože v termínu soutěže jel mistrovství světa na Sardínii. Tak tomu bylo i při posledním ročníku v roce 2019. Loni byla soutěž zrušena vzhledem k pandemii covid-19.

Do Hustopečí se tradičně moc těší. „Rallye Hustopeče mám moc rád. Ve srovnání s ostatními soutěžemi u nás má výrazně jiný charakter. Jede se doslova na pětníku s minimem přejezdů, v krásném kraji plném vinic a šotolinových úseků. V červnu navíc bývá krásné počasí,“ vyjmenovává Honza přednosti soutěže. „Letos je to okořeněné i tím, že jezdíme za dealerský Agrotec Škoda Rally Team, který má v Hustopečích sídlo. Konečně také pojedeme (oficiálně) s diváky, moc se na ně těšíme kolem tratí i v servisu a doufáme, že si souboje na trati pořádně užijí.“

Hned několik funkcí najednou musí každý rok stihnout i Martin Rada, generální ředitel AGROTEC a.s., vedoucí organizačního týmu soutěže a také jezdec rallye. Letos se k tomu přidává ještě starost o výsledek jeho dealerského týmu. „V první řadě si přeji, aby se celá soutěž bez problémů odjela, to je vždy to hlavní. Věřím, že si soutěž užiji i jako jezdec a moc bych si přál i hezký výsledek od Honzy Kopeckého s navigátorem Honzou Hlouškem. Moc se těšíme i na diváky, přijďte posádky podpořit po oba dny, ať se ten svět zase vrátí do normálu.“

Mareš s Buchou připraveni

Po loňské vynucené pauze, se ve známe vinařské oblasti bude konat již 16. ročník této divácky oblíbené soutěže. Na její start se postaví se startovním číslem 2 také průběžně druhá posádka šampionátu, Filip Mareš s Radkem Buchou.¨

„Rally Hustopeče patří k mým oblíbeným soutěžím a spolu s Radkem se už nemůžeme dočkat samotného startu. Velmi nás potěšilo, že se podaří soutěž uspořádat i za účasti diváků. Dočkali jsme se a kolem tratí i v servisní zóně, bude opět po delší době ta správná atmosféra. Budeme se snažit, abychom se naším výkonem, všem fanouškům za jejich trpělivé čekání, co nejvíce odměnili,“ říká odhodlaně mladoboleslavský jezdec, jenž v roce 2019 v Hustopečích zvítězil.

Po odložení českokrumlovské rallye na pozdější podzimní termín, byla v kalendáři závodů po Rallye Šumava několikatýdenní pauza. Posádka Laureta Auto Škoda Teamu ji využila ke startu na Rallye Plzeň, kde otestovala svou formu před pokračováním „velkého mistráku“. „Rallye Plzeň byla lákavou možností, jak se udržet v závodním tempu, po vypadnutí Krumlova. Nabídla nové a zajímavé tratě, které v kombinaci s vrtkavým počasím zajistily ideální možnost k vyzkoušení všeho potřebného. Věříme, že Hustopeče nabídnou stálejší počasí, už kvůli divákům. Kdyby počasí nevyšlo, Plzeň nám v tomto směru dala mnoho nových zkušeností, které určitě můžeme v budoucnu zúročit,“ hodnotí plzeňský start spolujezdec Radek Bucha a Filip jej doplňuje: „Mrzel nás větší odstup na Václava Pecha s Petrem Uhlem. Na plzeňských tratích jsme tempu jejich WRC příliš nestačili. Jeli velmi dobře a oproti tomu náš výkon nebyl zcela bez chyb. Tomu se v Hustopečích musíme vyhnout.“

Důležitou novinku si Laureta Auto Škoda Teamu připravil. Do Rally Hustopeče poprvé vyrazí s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo, v nejnovější specifikaci 2021. „Filip s Radkem dosud startovali s Fabii Rally2 evo v loňské specifikaci. Využili jsme dobrých vztahů mezi Entry Engineering a Škoda Motorsport a krátce před soutěží jsme do garáží Rexteamu dovezli vůz z limitované edice k oslavám 120 let motorsportu v automobilce Škoda. Věřím, že naší posádce přinese nejen štěstí, ale pomůže ukrojit důležité vteřiny v bojích o vítězství,“ přeje si Pavel Paickr za Entry Engineering.

Černý chce navázat na Šumavu

Po druhém místě z Rallye Šumava se Honza Černý nemůže dočkat startu na Agrotec Petronas Rally Hustopeče. Spolu z Petrem Černohorským by chtěli opět bojovat o pozice na stupních vítězů. O víkendu ještě Honza závodil v rallyekrosu v rakouském Greinbachu. V sobotním závodu šampionátu dokázal zvítězit. Nedělní mistrovství Zóny střední Evropy přineslo náročnější konkurenci a podařilo se vybojovat druhé místo.

Od úterý se už posádka plně soustředí na nadcházející Hustopeče. Velké díky patří Romanu Krestovi, který zařídil skvělý test, na kterém se celý tým důkladně připravil. „S výkonem i výsledkem v Greinbachu panuje spokojenost, teď už se náš dealerský Louda Auto Škoda Racing tým naplno věnuje přípravě na další soutěž v rallye. Nechceme nic podcenit, protože výkon ze Šumavy nás hodně povzbudil. A na něj bychom chtěli navázat a zkusit najít další drobnosti, jak ještě zrychlit. Tratě v okolí Hustopečí jsou dost nevyzpytatelné a náročné se spoustou nečistot a šotolinových úseků. Já se na nich ale cítím dobře a hrozně moc se tam těším,“ nemůže se dočkat startu soutěže Honza.

„Držíme celému týmu palce, aby jejich skvěle připravená Fabia zase dosáhla na stupně vítězů, a znovu tak přispěla k propagaci značky Škoda Auto," přeje Martin Feller ze společnosti Louda Auto, která je hlavním sponzorem Honzy Černého. V sezóně 2018 dojel Honza Černý v Hustopečích třetí, o rok později odstupoval v závěru soutěže z druhého místa pro poruchu převodovky. Loni pak byla soutěž zrušena kvůli covid-19. „A ještě je jeden důvod, proč se na víkend těším. Konečně mohou ke tratím a do servisu oficiálně diváci a já vás strašně moc vítám. Přijďte podpořit nejen nás, ale i ostatní posádky,“ zve k hustopečským tratím Honza Černý.

Třetí zkouška ohněm Stříteského

Dominik Stříteský je po prvních dvou podnicích MČR rallye na nečekaném vynikajícím čtvrtém místě průběžného pořadí. Hustopečská rally bude Dominikovým teprve třetím startem s vozem ŠKODA Fabia Rally2 a stále ještě především součástí jeho jezdeckého rozvoje ve voze nejvyšší kategorie.

Šéf týmu Jaroslav Vančík, sám bývalý jezdec rallye, je potěšen dosavadním průběhem sezony, ale plány týmu nemění. „Dominik prošel od motokár přes Opel Adam Cup a Peugeot Rally Cup s R-dvojkou tou nejlepší možnou průpravou pro rally. Když díky souhře mnoha příznivých okolností odstartoval tým ACA Škoda Vančík Motorsport, nebyl jsem si jistý, jestli jsme to neuspěchali. Moje obavy se naštěstí nepotvrdily. Dominik plní vše na sto procent. Toho si nesmírně vážím a věřím, že to může dotáhnout opravdu daleko. Výkonnostní laťku si dosavadními výsledky nastavil docela vysoko. Nicméně v Hustopečích se zase nebudeme honit za nějakým senzačním výsledkem za cenu rizika. Hlavně chceme předvést důstojný a vyvážený výkon celého týmu. Na přeskakování latěk je pořád ještě čas.“

Eduard Skaba, jednatel hlavního partnera týmu, společnosti Autocentrála Hlučín se přidal. „Doufám, že Hustopeče potvrdí dosavadní vynikající výsledky Dominika i týmu. Pak bychom se asi museli vlastně uprostřed sezony nějak zamyslet nad dalšími plány a pokusit se je ještě obohatit a dát Dominikovi možnost získat další zkušenosti. To, jak všichni kolem rallye vědí, není jednoduchá věc, ale osobně pro to udělám všechno, co bude v mých silách.“

Dominik odstartuje do hustopečské rally s novým spolujezdcem Jiřím Hovorkou, který střídá na horkém sedadle Dannyho Perseina. Dominik popisuje, proč ke změně došlo „Chceme náš program poněkud proměnit, zintenzívnit přípravu a možná se objevit i na dosud neplánovaných podnicích. Proto jsme se s Dannym dohodli na jiné formě spolupráce a od Hustopečí pojedu s Jirkou. I když výsledky v prvních dvou závodech byly nad očekávání, zůstáváme nohama na zemi a k Hustopečím přistupujeme s respektem. Profily rychlostních zkoušek jsou odlišné oproti uplynulým dvěma závodům a je potřeba ‚neusnout na vavřínech‘. Pokračujeme podle pravidel, které jsme si s Jardou nastavili a věřím, že je to ta správná cesta.“

Program Rallye Hustopeče

Pátek 18. června – 17.53 RZ1 (16,66 km), 18.33 RZ2 (15,92 km), 20.30 RZ3 (16,66 km), 21.10 RZ4 (15,92 km).

Sobota 19. června – 11.11 RZ5 (6,96 km), 11.47 RZ6 (8,88 km), 12.35 RZ7 (22,86 km), 14.44 RZ8 (6,96 km), 15.20 RZ9 (8,88 km), 16.08 RZ10 (22,86 km).

Průběžné pořadí Sonax Mistrovství ČR: 1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 110 bodů; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 95; 3. Černý (Škoda Fabia Rally2 evo) 73; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 62; 5. Jakeš (Škoda Fabia R5) 43; 6. Cvrček jr. (Škoda Fabia R5) 31, 7. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 30; 8. Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo) 30; 9. Vlček (Hyundai i20 R5) 19; 10. Pech (Ford Focus RR WRC 06) 18.

Další podniky Sonax Mistrovství ČR – 10.-11. 7. Rallye Bohemia, 27.-29. 8. Barum rallye, 1.-3. 10. Invelt Rallye Pačejov, Rallye Český Krumlov zatím nemá termín.