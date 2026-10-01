Akce 7 dní Peugeot v říjnu přinese atraktivní ceny. Ideální čas pro nákup je právě teď
Plánujete nákup nového vozu a líbí se vám šarmantní modely značky Peugeot? Ten nejlepší možný čas ke koupi bývá tradičně v průběhu akce „7 dní Peugeot“, kterou automobilka tentokrát připravila pro modely 208, 2008, Rifter Active a skladové 408, 3008 a 5008.
Zákazníkům akce přinese snížení cen u celkem šesti vybraných modelů napříč modelovou řadou. Nejmenší městský hatchback 208 pořídíte ve výbavě Style za cenu od 379.000 Kč. Za své peníze dostanete přeplňovaný motor o objemu 1,2 litru a výkonu 100 koní ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou.
Pokud preferujete vyšší posez za volantem, nabídka automobilky Peugeot vás nezklame. Městské SUV 2008 totiž se stejnou výbavou i motorizací nabídne za akčních 475.000 korun. LED světelný podpis se třemi drápy je standardem na obou koncích vozidla, stejně jako automatická klimatizace nebo specificky uspořádaný interiér i-Cockpit s 10" centrálním displejem.
Sháníte spíše pracovní stroj? Kompaktní a stále praktický Peugeot Rifter Active Turbo 110 s homologací N1 bude v rámci akce „7 dní Peugeot“ dostupný od 525 000 Kč. Oproti dosavadní akční ceně jde o slevu dalších nemalých 45 tisíc korun. Nechybí přitom poloautomatická klimatizace, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka nebo multifunkční volant.
U všech výše zmíněných modelů se uvedené ceny vztahují na skladové vozy i na nové objednávky do výroby. Můžete si tak svůj Peugeot odvézt ihned, nebo jej nakonfigurovat dle vlastních představ a přání.
Hybridy v akci
Akční ceny připravila automobilka také u svých hybridních modelů 408, 3008 a 5008, ovšem je nutné vybrat si svůj nový vůz ze stávajících skladových zásob. Zajímavý liftback-crossover Peugeot 408 Allure Hybrid 145 Aut bude během akce dostupný od 679.000 Kč.
Příznivci vyššího posezu mají na výběr mezi menším SUV 3008, které ve specifikaci Hybrid 145 e-DCS6 pořídíte od 710.000 Kč, a větším modelem 5008. Sedmimístné SUV vyjde ve stejné specifikaci i motorizaci nejméně na 735.000 Kč.
Zmíněné ceny hybridních modelů sice platí pouze pro vozy ze skladových zásob, zvýhodněné cenové podmínky však Peugeot v rámci akce nabídne také pro nové objednávky do výroby.
„Akce 7 dní Peugeot je nepochybně jedním z hlavních motorů naší obchodní politiky. (...) nabízí dobrou příležitost přejít na nový Peugeot – modernější, technologicky vyspělejší a s výrazným designem,“ říká Filip Lapka, ředitel značky Peugeot v České republice.
Podzimní akce „7 dní Peugeot“ probíhá v autorizované prodejní síti Peugeot právě teď. Nabídka je časově omezená a vztahuje se pouze na vybrané modely.
Zdroje: Peugeot