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Akce 7 dní Peugeot v říjnu přinese atraktivní ceny. Ideální čas pro nákup je právě teď

7 dní Peugeot

7 dní Peugeot Zdroj: Peugeot

Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
Peugeot 208 1.2 Hybrid 145
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Plánujete nákup nového vozu a líbí se vám šarmantní modely značky Peugeot? Ten nejlepší možný čas ke koupi bývá tradičně v průběhu akce „7 dní Peugeot“, kterou automobilka tentokrát připravila pro modely 208, 2008, Rifter Active a skladové 408, 3008 a 5008.

Zákazníkům akce přinese snížení cen u celkem šesti vybraných modelů napříč modelovou řadou. Nejmenší městský hatchback 208 pořídíte ve výbavě Style za cenu od 379.000 Kč. Za své peníze dostanete přeplňovaný motor o objemu 1,2 litru a výkonu 100 koní ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou.

Pokud preferujete vyšší posez za volantem, nabídka automobilky Peugeot vás nezklame. Městské SUV 2008 totiž se stejnou výbavou i motorizací nabídne za akčních 475.000 korun. LED světelný podpis se třemi drápy je standardem na obou koncích vozidla, stejně jako automatická klimatizace nebo specificky uspořádaný interiér i-Cockpit s 10" centrálním displejem.

Sháníte spíše pracovní stroj? Kompaktní a stále praktický Peugeot Rifter Active Turbo 110 s homologací N1 bude v rámci akce „7 dní Peugeot“ dostupný od 525 000 Kč. Oproti dosavadní akční ceně jde o slevu dalších nemalých 45 tisíc korun. Nechybí přitom poloautomatická klimatizace, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka nebo multifunkční volant.

U všech výše zmíněných modelů se uvedené ceny vztahují na skladové vozy i na nové objednávky do výroby. Můžete si tak svůj Peugeot odvézt ihned, nebo jej nakonfigurovat dle vlastních představ a přání.

Hybridy v akci

Akční ceny připravila automobilka také u svých hybridních modelů 408, 3008 a 5008, ovšem je nutné vybrat si svůj nový vůz ze stávajících skladových zásob. Zajímavý liftback-crossover Peugeot 408 Allure Hybrid 145 Aut bude během akce dostupný od 679.000 Kč.

Příznivci vyššího posezu mají na výběr mezi menším SUV 3008, které ve specifikaci Hybrid 145 e-DCS6 pořídíte od 710.000 Kč, a větším modelem 5008. Sedmimístné SUV vyjde ve stejné specifikaci i motorizaci nejméně na 735.000 Kč.

Zmíněné ceny hybridních modelů sice platí pouze pro vozy ze skladových zásob, zvýhodněné cenové podmínky však Peugeot v rámci akce nabídne také pro nové objednávky do výroby.

„Akce 7 dní Peugeot je nepochybně jedním z hlavních motorů naší obchodní politiky. (...) nabízí dobrou příležitost přejít na nový Peugeot – modernější, technologicky vyspělejší a s výrazným designem,“ říká Filip Lapka, ředitel značky Peugeot v České republice.

Podzimní akce „7 dní Peugeot“ probíhá v autorizované prodejní síti Peugeot právě teď. Nabídka je časově omezená a vztahuje se pouze na vybrané modely.

Video placeholder
Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid • Peugeot

Zdroje: Peugeot

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