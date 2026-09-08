Akce Fiat Days nabídne atraktivní ceny a záruku na 8 let. Elektromobily nejsou výjimkou
Akční ceny i záruka se vztahují na osobní i užitkové modely značky. Platí až do konce října a na vybrané modely přidává nezvykle dlouhou osmiletou záruku.
Automobilka Fiat postupně rozšiřuje svou modelovou řadu a díky povedenému designu a příznivým cenám se jí daří oslovovat čím dál větší množství zákazníků. Prodeje chce v rámci akce Fiat Days podpořit také zárukou na 8 let/100.000 kilometrů u vybraných modelů. Zažité stigma ohledně spolehlivosti produktů značky by tak mělo přestat být překážkou.
Mezi osobními modely se akce zaměřuje na maličké Topolino s cenou od 259.900 Kč, které mohou řídit také řidiči ve věku od 15 let. Dospělejší stylovku Fiat 500 Hybrid s osvědčeným motorem 1.0 FireFly o výkonu 48 kW (65 k) pořídíte v základní výbavě Pop od 409.900 Kč.
Ještě větší pětidveřový crossover Fiat 600 vyjde s motorem 1.2 Turbo o výkonu 74 kW (100 k) pouze o deset tisíc korun dráž. Cenovým šampionem je však model Grande Panda, který ve výbavě Pop také s motorizací 1.2 Turbo a šestistupňovou manuální převodovkou vyjde minimálně na 379.900 korun vč. DPH (sleva 40.000 korun).
V základní výbavě přitom nechybí 10" digitální přístrojový panel, klimatizace, zadní parkovací senzory nebo asistent udržování v jízdním pruhu. V exteriéru nechybí šmrncovní retro design a 16" ocelové disky kol se středovými kryty.
Všechny akční modely navíc dostanou prodlouženou záruku na 8 let nebo 100.000 kilometrů. Ta se skládá ze zákonné dvouleté záruční doby a šestiletého balíčku Extended Care Premium.
Záruka na lak ale zůstává dvouletá a záruka na prorezivění platí též po dobu osmi let. Na vysokonapěťovou baterii je u všech modelů kromě vozu Fiat 500e 95k 23,8 kWh poskytována záruka 8 let nebo 160.000 km. Akční prodloužená záruka se nevztahuje na velkoodběratele.
Řemeslo nestojí stranou
Akční ceník připravil také Fiat Professional a zaměřen je na modely Ducato, Scudo, Doblò a Ulysse. Na výběr je z mnoha skladových vozů, ale v rámci akčního ceníku je možné objednat také nové vozy do výroby. Záruka na užitkové vozy platí také až na 8 let nebo až na 200.000 km podle toho, co nastane dříve.
Zmíněné ducato ve verzi L2H1 s motorizací 2.2 MTJ EVO 120k a 6stupňovou manuální převodovkou pořídí právnické osoby za cenu od 509.900 Kč bez DPH. Uvedená varianta uveze přibližně 9 až 10 m3 nákladu, největší varianta ale uveze až 17 m3 nákladu.
Motory MultiJet EVO splňují předpisy Euro 6E a dle automobilky poskytují nejlepší kombinaci výkonnosti a životnosti. Se šestistupňovou manuální převodovkou pořídíte ducato ve všech výkonových variantách (120, 140 a 180 koní), osmistupňová samočinná převodovka je vyhrazena pro dva nejvýkonnější.
Pro zákazníky s potřebou dodávky menších rozměrů nabízí Fiat model Scudo, jehož akční cena je však shodná s větším ducatem. Za 509.900 Kč bez DPH dostanou zákazníci verzi L2 s motorizací 1.5 MTJ o výkonu 120 koní. Ta spolupracuje s šestistupňovou manuální převodovkou a standardně uveze až 1,3 tuny nákladu.
Scudo se hodí do stísněných center měst a díky výšce pouhých 1,9 metru mu nedělají problém ani podzemní garáže. Jeho víceúčelová osobní varianta v podobě modelu Ulysse uveze až 9 cestujících a začíná ve verzi Icon s motorizací 2.2 MTJ na ceně 699.000 korun bez DPH.
Do nejstísněnějších ulic je ideální model Doblò. Dostupný je od 389.900 Kč bez DPH ve verzi se standardní nosností. Motorizace 1.2 Turbo má výkon 110 k a spolupracuje opět se šestistupňovou manuální převodovkou. Užitečná nosnost dosahuje až jedné tuny, přičemž interiér malé městské dodávky je prostorný a flexibilní.
Stejně jako u osobních modelů i u užitkových platí prodloužená záruka na 8 let/200.000 km také pro čistě elektrické varianty. Někteří zákazníci ocení také možnost financování úvěrem s odloženou splátkou první jistiny o 8 měsíců. Tato nabídka se nevztahuje na osobní model Ulysse.
Zdroj: Fiat ČR