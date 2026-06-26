Akropolis rallye po pátku: Neuville vede, Evans se trápil a Solberg boural
Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vede po prvním dnu řeckou Akropolis rallye, která je osmým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. O 9,7 sekundy zpět je obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier. Lídr šampionátu Elfyn Evans (oba Toyota GR Yaris Rally1) figuruje na sedmém místě.
Páteční etapa s délkou 129,22 měřených kilometrů byla nejdelší etapou rallye. Zahrnovala celkem šest rychlostních zkoušek po známých silnicích ve středním Řecku se vzdáleným poledním servisem v Livadii.
Gumy trhaly šance
Obhájce titulu Sébastien Ogier se po čtvrteční večerní superspeciálce ujal vedení. Následně se posádky se svými vozy nalodily na noční trajekt z Corinthu do Itey, kde je čekaly páteční náročné a kamenité šotolinové tratě. Na prvních pěti místech v šampionátu jsou jezdci Toyoty, a tak podle pravidel vyrážely v pátek jako první na trať, kterou čístili soupeřům startujícím za nimi.
Situaci využili jezdci Hyundaie. Dvě erzety vyhrál Adrien Fourmaux, který se dostal po RZ3 na první místo o 1,2 sekundy před Neuvillem. Ovšem na RZ4 měl defekt pravé přední pneumatiky, ztratil 31,4 sekundy a propadl se na čtvrté místo. „Opotřebení pneumatik bylo v pořádku, ale nevím proč jsme dostali defekt. Nedostal jsem žádný silný náraz, ale je tam tolik uvolněných kamenů, takže se to může stát. Takový je zkrátka život,” hodnotil situaci Francouz.
První výhra a konec
Páteční odpolední program začal nejrychlejším časem Jon Armstrong ze Severního Irska, který vyhrál RZ5 a byla to jeho první vítězná rychlostní zkouška v mistrovství světa. „Měl jsem pocit, že jsem byl trochu moc opatrný a snažil se soustředit na čistou stopu. Na začátku jsme měli malý náraz v zatáčce s kamenem na vnitřní straně, takže jsem se potom trochu bál. Ale vyhrát první erzetu je fajn,” komentoval svůj výsledek jedenatřicetiletý jezdec. Jenomže hned v následující zkoušce jeho šance na úspěch vzaly za své. “Měli jsem defekt, kolo jsme vyměnili. Jenomže posledních pět kilometrů zkoušky jsme neměli žádný výkon, takže jsme prostě nemohli jet vůbec rychle,” vysvětlil Armstrong potíže s poškozeným turbodmychadlem jeho vozu Fod Puma Rally1.
Ogier soupeře nesleduje
Neuville, který vedl od čtvrté zkoušky, vyhrál šestý měřený úsek a na posledním pátečním ztratil 0,4 sekundy na svého nejbližšího pronásledovatele Ogiera. “Celé odpoledne jsme měli stejný rytmus a můžeme být spokojeni s jízdou. Jel jsem na hranici s pneumatikami, byly velmi opotřebované. Pracujeme na autě, abychom ho zlepšili, a vždy jsme pracovali správným směrem. Vždy je hezké vést, ale v tuto chvíli to pro nás nic neznamená. Rallye je ještě velmi dlouhá, v sobotu budou pneumatiky a auto v hodně těžké zkoušce. Uvidíme, co den přinese,” komentoval situaci Neuville, kterému se v Řecku podařilo vyhrát v letech 2022 a 2024.
Ogier byl nejlepší na Akropolis jednou, ale to už je patnáct let zpátky. V pátek vyhrál jednu erzetu a ve třech byl druhý. “Nesledujeme ostatní, spíše se soustředíme na sebe a chceme se vyhnout problémům. Snažím se být co nejopatrnější v drsnějších úsecích. Jsou velmi abrazivní, snažil jsem se správně pracovat s pneumatikami. Byl to pro nás dobrý den, můžeme být s tím spokojeni,” řekl Francouz v cíli sedmé zkoušky.
Na třech erzetách byl v pátek nejrychlejší Adrien Fourmaux, ale již zmíněný defekt v RZ4 ho zatím připravil o vyšší ambice. “Poslední dnešní erzetu jsem si užíval. Bylo to o řízení, ne o štěstí jako ta předchozí. Nevím, jak se dostali na konec té minulé takovým tempem. Byl jsem opatrný, ale přesto přišel defekt. Jsem spokojený s místem, které jsme získali, a řekl bych, že to je čistý rallye styl, ačkoli je to trochu více jako Dakar styl, ale zvládám to,” prohlásil Fourmaux.
Čištění bylo hrozné
Se ztrátou 2:08,4 minuty je na sedmém místě premiant sezony Elfyn Evans. Velšský jezdec doplácel na to, že jako lídr v mistrovství musel první den soutěže startovat první. “Ráno bylo obecně mnohem horší, než jsme čekali, a čekali jsme, že to bude špatné. Určitě jsem ani v té předchozí nejel tak dobře, ale čištění trati bylo hrozné. Odpoledne jsem zkoušel trochu více zatlačit, povrch byl trochu shovívavější. Stále to ale vypadá, že to nikam nejede. Nemám žádné iluze, kluci za mnou pojedou rychleji. Věděli jsme, že to bude těžké, trochu těžší, než jsme čekali,” shrnul Evans své postřehy.
Tovární jezdec Toyoty Oliver Solberg držel po šesti zkouškách deváté místo, ale naděje skončily na 6,5 kilometru poslední páteční zkoušky. Jeho vůz GR Yaris Rally1 skončil na kraji silnice poté, co Solberg ztratil zadní část auta při nájezdu do levé zatáčky a vůz uvízl na kraji silnice. Byla to již Solbergova čtvrtá chyba, která předčasně ukončila jeho jízdu v posledních pěti rallye.
Smolařem byl také jediný český zástupce Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2). Po čtvrté zkoušce byl jedenáctý v kategorii Rally2, ale do časové kontroly před pátou erzetou přijel se zpožděním 2:20 minuty. V RZ5 však musel kvůli technické závadě odstoupit a jeho další pokračování není jisté.
Akropolis rallye (po RZ7 z RZ17):
1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 1:26:48,2; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +9,7; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +42,4; 4. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:10,1; 5. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +1:16,9; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:33,2; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:08,4; 8. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:49,5; 9. Mikkelsen. Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +3:10,6; 10. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3:13,1; 11. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:18,8; 12. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:42,0; 13. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +3:51,8; 14. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:25,9; 15. Sarrazin, Roche (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4:39,4; 16. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +5:32,8;; 17. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:38,5; 18. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +5:42,1; 19. Chattilon, Cournuau (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +6:31,4; 20. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:16,7.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Akropolis rallye
Sobota 27. 6. - 6.54 RZ8 (19,60 km), 9.19 RZ9 (21,30 km), 10.05 RZ10 (15,01 km), 11.58 RZ11 (18,17 km), 15.39 RZ12 (19,60 km), 18.05 RZ13 (15,01 km). Etapa celkem 108,69 km.
Neděle 28. 6. - 7.28 RZ14 (25,39 km), 8.35 RZ15 (16,61 km), 11.10 RZ16 (25,39 km), 13.15 RZ17 (16,61 km). Etapa celkem 84,00 km.
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