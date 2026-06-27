Akropolis rallye po sobotě: Neuville odolává a tahá se s Ogierem o sekundy
Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vede také po druhém dnu řeckou Akropolis rallye, která je osmým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. O 4,1 sekundy zpět je obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier. Lídr šampionátu Elfyn Evans (oba Toyota GR Yaris Rally1) figuruje po defektu na poslední erzetě na sedmém místě.
Sobota se konala na Peloponéském poloostrově západně od servisní zóny v Loutraki. Skládala se ze čtyř erzet– dvou zcela nových, dvou naposledy jetých v roce 2013, dvě se zopakují po odpoledním servisu v Loutraki. Na programu bylo šest ryclostních zkoušek v celkové délce 108,69 kilometrů.
Fourmaux krotil krizovku
Neuville vedl po pátku a sedmi erzetách o 9,7 sekundy. Jeho nejbližší pronásledovatel Ogier vyhrál úvodní erzetu dne a na další byl opět rychlejší než Neuville. Belgičan kontroval nejlepším časem na RZ10, aby na následujícím testu “zatáhl” Francouz a snížil svoje manko na 3,7 sekundy. „Upřímně, je to v pořádku,“ trval na svém Neuville. „V téhle písčité části se jen trápíme s terénem, takže jsem na hranici přilnavosti, kterou můžu mít,” tvrdil Neuville.
Mistr světa Ogier celé dopoledne ve svých prohlášení v cíli jednotlivých zkoušek naznačoval, že je ještě příliš brzy na to, aby se pustil do boje. “Snažíme se jet čistě bez chyb. Mohli bychom více tlačit, ale rizika defektů jsou příliš vysoká. Sledujeme stejný plán od začátku, ještě je hodně daleko do cíle,” tvrdil Ogier.
Na třetím místě zůstával dopoledne Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), ale na desáté rychlostní zkoušce se dostal do divokého smyku, kdy jel hodný čas bokem. „Byla tam obrovská chyba v mém rozpisu. Měli jsme docela štěstí, že jsme se zachránili. Potom jsem se rozhodl být v jízdě trochu klidnější.“ Dařilo se irskému jezdci Joshuovi McErleanovi (Ford Puma Rally1), uzavíral první pětku. Jeho zatím nejleším výsledkem ve světovém šampionátu jsou tři sedmá místa ze sezony 2025.
Bohužel hned na začátku soboty musela odstoupit posádka Martin Prokop a Michal Ernst (Škoda Fabia RS Rally2). V pátek měli problémy s únikem vody z chladiče a nakonec selhalo vodní čerpadlo vozu. “Dolili jsme všechnu vodu, kterou jsme s sebou měli, ale nepomohlo to. Zkusíme to druhý den,” říkal v pátek večer Prokop, ale v sobotu dopoledne musel konstatovat: “Zkusili jsme to do jednoho stoupání, ale motor to nepobral. Naše Fiona nejede a my bohužel musíme odstoupit.” Prokop startoval na Akropolis podvanácté, ale poprvé nedojel do cíle.
Lídr málem havaroval
Odpolední program začal jedenáctou erzetou jejíž start byl posunut na 4,5 kilometr z důvodu zhoršených podmínek na trati erzety. Smolařem se stal Fourmaux, který musel po třech kilometrech zkrácené erzety zastavit s defektem pravého předního kola, které se spolujezdcem vyměnili. Do cíle RZ12 si přivezl ztrátu 1:56 minuty, což o srazilo o tři příčky na šesté místo. “Cítil jsem nějaký hrbol na trati, který jsem ve stínu neviděl. Nevím, co to přesně je, bylo tam tolik věcí,” komentoval Francouz situaci.
Naopak nadmíru spokojený byl lídr průběžného pořadí Neuville, který na RZ12 najel na Ogiera 7,1 sekundy. “Měl jsem skvělou erzetu. Fungovalo to úžasně. Auto bylo super rychlé a opravdu jsem si to užíval,” uvedl Neuville. Ogier kontroval slovy: “Měli jsme při klesání problémy v několika zatáčkách, kde bylo příliš prachu. Nestálo nás to ale moc času.”
Dalším smolařem se stal Evans, který musel v polovině poslední sobotní erzety zastavovat, aby vyměnil pravé přední kolo. V cíli z toho byla ztráta 1:50,2 minuty a propad z pátého místa na sedmé. “Přišlo to velmi nečekaně, ale deflace byla velmi náhlá. Ve skutečnosti jsme měli velmi blízko k havárii, protože to bylo přímo před zatáčkou,” vysvětloval situaci Evans. Vinou defektu se tak vrátil na pozici, na které v sobotu ráno začínal.
Na poslední erzetě si vzal Ogier svou ztrátu z předchozí erzety skoro celou zpátky, když zkoušku vyhrál a byl o 6,7 sekundy rychůejší než Neuville. “Pořád jsem nešel do plného rizika kvůli defektům. Jel jsem čistě, ale nemohl jsem opravdu maximálně tlačit, protože lidé před námi měli defekty,” vysvětloval francouzský pilot. Když přijel jeho největší soupeř Neuville do časové kontroly, kapala z chladiče jeho hyundai voda. “To není žádný problém,” prohlásil obrýlený Belgičan a odjel.
Dobrý den měl čtyřiadvacetiletý Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), který začínal sobotní etapu na destém místě a posunul se o čtyři místa dopředu. “Měli jsme velký problém na desáté zkoušce, kde mi to hodně uklouzlo a snažil jsem se zachránit situaci, protože diváci byli hodně blízko. Škoda pro Daniho (Sordó), že má problém, ale to je povaha této rally, že se něco může stát. Jel jsem naplno a trochu to zkusil v této rychlostní zkoušce,” hodnotil situaci finský jezdec.
Akropolis rallye (po RZ13 z RZ17):
1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 2:40:18,7; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +4,1; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:17,0; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +3:00,6; 5. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:01,6; 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4:38,3; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4:43,1; 8. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +5:17,8; 9. Mikkelsen. Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +5:54,6; 10. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +6:08,5; 11. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +6:25,4; 12. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +7:11,5; 13. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:18,5; 14. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:05,0; 15. Sarrazin, Roche (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +8:42,4; 16. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +9:15,3; 17. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +9:18,7; 18. Chattilon, Cournuau (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +11:19,1; 19. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +13:52,6; 20. Johansson, Grönwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +14:24,1; 21. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +14:25,4; 22. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +16:15,9.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Akropolis rallye
Neděle 28. 6. - 7.28 RZ14 (25,39 km), 8.35 RZ15 (16,61 km), 11.10 RZ16 (25,39 km), 13.15 RZ17 (16,61 km). Etapa celkem 84,00 km.