Akropolis rallye před startem: Kdo zvládne vedro a rozbité terény?
Pět jezdců továrního týmu Toyota na čele průběžného pořadí mistrovství světa v čele s Elfynem Evansem vstupuje do Akropolis rallye. Řecká soutěže otevírá druhou polovinu letošního šampionátu, kde se všech sedm soutěží odehraje na šotolinových površích.
Dvanáct vozů vrcholné kategorie Rally1 se objeví na startu řecké soutěže - k pěti speciálům Toyota GR Yaris Rally1 se přidávají čtyři speciály Ford Puma Rally1 a tři vozy Hyundai i20 N Rally1.
Kudy vedou těžké cesty
Akropolis je proslulá svými drsnými a kamenitými horskými terény a vysokými teplotami, které dohromady představují těžkou zkoušku pro vozy, pneumatiky i posádky. Letos se servisní park vrací do pobřežního letoviska Loutraki, které se nachází v těsné blízkosti Korintského průplavu. Město, které se nachází asi 80 kilometrů západně od hlavního města Athén, naposledy sloužilo jako základna v roce 2013.
Řecká rallye Acropolis odstartuje ve čtvrtek vpodvečer v Aténách krátkou „show stage“ o délce 1,86 kilometru na asfaltu v Ellinikon Sports Park. Poté se soutěžící přesunou do Loutraki. Páteční etapa s délkou 129,22 měřených kilometrů je nejdelší etapou rallye a zahrnuje celkem šest rychlostních zkoušek po známých silnicích středním Řeckem s odlehlým poledním servisem v Livadii.
Sobota se koná na Peloponéském poloostrově západně od Loutraki. Skládá se ze čtyř erzet– dvou zcela nových, dvou naposledy jetých v roce 2013, dvě se zopakují po odpoledním servisu v Loutraki. Rallye končí v neděli dvěma průjezdy dvou přepracovaných etap v kopcích nad Loutraki. Celkem je připraveno 17 šotolinových rychlostních zkoušek, jejichž celková délka činí 323,31 kilometrů.
Souboje budou těsnější
Tovární tým Toyota vede v hodnocení konstruktérů o 127 bodů, zatímco jeho pět jezdců obsazuje prvních pět míst v celkovém pořadí jezdců. Po vítězství v Japonsku má Elfyn Evans náskok 20 bodů před Takamotem Katsutou. Nejmladší jezdci týmu, Oliver Solberg a Sami Pajari, jsou třetí a čtvrtý, 49, respektive 55 bodů za lídrem. Úřadující šampion Sébastien Ogier, který v roce 2011 zvítězil na Rallye Akropolis, je ve své neúplné sezoně na pátém místě zpět o 61 bodů.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu):„Rallye Akropolis byla vždy jednou z nejtěžších akcí v šampionátu WRC. Bylo to za mých časů, kdy jsem jezdil, a platí to i dnes, i když se teď jede mnohem vyššími rychlostmi. Stále je to rallye, kde se může stát cokoli. Pokud se vrátíme na šotolinu, očekávám, že konkurence bude mnohem těsnější, jakou jsme viděli v Portugalsku. Bude to těžká rallye, zejména se všemi pěti našimi vozy na čele pořadí.“
Elfyn Evans:„Opět vyhrát Japonskou rallye bylo úžasné a završilo to pro nás docela dobrou první polovinu roku, ale víme, že druhá polovina bude těžká. Každá rallye se jede na šotolině, takže v šampionátu je stále vše velmi otevřené. Řecko může být jednou z obtížnějších rallye k zahájení, zejména proto, že většina pátečních rychlostních zkoušek se jede pouze jednou. Ale s touto pozici máme dobré zkušenosti a společně s týmem tvrdě pracujeme na tom, abychom se pokusili zlepšit pocit a tempo pro tyto podmínky.“
Sébastien Ogier:„Řecko je země, kam vždycky rád jezdím, a Rally Akropolis je jednou z historických událostí našeho sportu. Je to rallye, kterou se mi podařilo vyhrát poměrně brzy v mé kariéře. Ovšem od jejího návratu do kalendáře jsme na takhle náročné akci neměli štěstí, jaké potřebujete, přičemž druhé místo v loňském roce bylo naším nejlepším výsledkem. Návrat do Loutraki znamená, že se objeví nové zkoušky nebo takové, kde se dlouho nejelo. A to je výzva.“
Oliver Solberg:„V Portugalsku jsme dosáhli dobrého výsledku, když jsme skončili druzí, a doufejme, že na to navážeme i v Řecku. Akropolis je náročná rallye; obvykle je tam velmi horko a drsně. Je to další rallye, kterou jsme loni vyhráli s vozem Rally2, ale nikdy předtím jsem ji s vozem Rally1 neřídil.“
Takamoto Katsuta: „Minulý rok, kdy se rallye přesunula zpět na léto, byl kvůli horku pro všechny obzvláště náročný. Letos by podmínky mohly být podobné. V minulosti to pro mě nebyla nejjednodušší akce, ale díky spolupráci s týmem jsem na těchto náročnějších rallye začal nacházet lepší cit a tempo a jako vždy se budu snažit dosáhnout dobrého výsledku.“
Sami Pajari:„Akropolis je těžká rallye, ale už jsem si tam vedl docela dobře , před dvěma lety jsem s vozem Rally2 skončil na 4. místě a loni jsem začínal s dobrou rychlostí, dokud jsme nemuseli kvůli problému zastavit. Pokud se nám podaří začátek, mohli bychom základ pro dobrý výsledek.”
Třetina jede s fabiemi
Vozy Škoda v minulosti prokázaly, že jsou spolehlivé a rychlé i v těch nejnáročnějších podmínkách. Není tedy překvapením, že více než třetina posádek kategorie WRC2 si pro „Rally bohů“, jak se řeckému podniku světového šampionátu také říká, vybrala vůz Škoda Fabia RS Rally2.
V roce 2023 Andreas Mikkelsen na své cestě k zisku svého druhého mistrovského titulu v kategorii WRC2 vybojoval s vozem Škoda Fabia RS Rally2 v Řecké rallye Acropolis ve své kategorii vítězství. Letos se tento norský jezdec vrací s týmem Toksport WRT a spolujezdcem Jørnem Listerudem. „Rád bych toto vítězství zopakoval, ale konkurence je velmi silná. Bude důležité najít správnou rovnováhu mezi rychlostí a snahou vyhnout se poškození vozu nebo defektům. Naštěstí se Škoda Fabia RS Rally2 osvědčila jako nezničitelná i v těch nejnáročnějších podmínkách,“ řekl Mikkelsen.
Druhý vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT bude řídit Robert Virves a navigátor Jakko Viilo. Tito Estonci touží po úspěchu, zejména po svém vítězství v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni.
V současné době jsou nejlépe umístěnou posádkou Škoda v celkovém pořadí kategorie WRC2 Roberto Daprà a jeho spolujezdec Luca Guglielmetti. Tito Italové, startující za tým Delta Rally Team, zaujímají v příslušné kategorii sedmé místo. Samotný Daprà prokázal svou rychlost na nezpevněném povrchu vítězstvím v kategorii WRC2 na Italské rallye na Sardinii minulý rok v červnu.
Posádka Jan Solans a Rodrigo Sanjuán před několika týdny těsně nedosáhli vítězství v kategorii WRC2 na Portugalské rallye. Nyní se tito Španělé vracejí, aby si s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu PH.Ph dojeli pro odvetu. Mezi další posádky Škoda, které doufají v přední umístění, patří úřadující mistři světa kategorie Junior WRC Mille Johansson a Johan Grönvall ze Švédska (MS Munaretto), francouzská dvojice Mattéo Chatillon a Maxence Cornuau (BATIRACE).
Jedinými českými zástupci ve startovní listině jsou Martin Prokop s navigátorem Michalem Ernstem. Posádka týmu JipoCar pojede s vozem Škoda Fabia RS Rally2. V Řecku odstartuje již podvanácté. Jeho největšími úspěchy jsou celkově páté místo z roku 2012 a sedmé z roku 2013 s vozem Ford Fiesta RS WRC. Na loňské Řecké rallye Acropolis skončili oba na šestém místě v kategorii WRC2.
Časový program Akropolis rallye
Čtvrtek 25. 6. - 18.05 RZ1 (1,86 km).
Pátek 26. 6. - 7.48 RZ2 (22,97 km), 8.51 RZ3 (22,28 km), 10.14 RZ4 (24,18 km), 12.35 RZ5 (17,80 km; 13.46 RZ6 (24,18 km), 15.56 RZ7 (17,81 km). Etapa celkem 131,08 km.
Sobota 27. 6. - 6.54 RZ8 (19,60 km), 9.19 RZ9 (21,30 km), 10.05 RZ10 (15,01 km), 11.58 RZ11 (18,17 km), 15.39 RZ12 (19,60 km), 18.05 RZ13 (15,01 km). Etapa celkem 108,69 km.
Neděle 28. 6. - 7.28 RZ14 (25,39 km), 8.35 RZ15 (16,61 km), 11.10 RZ16 (25,39 km), 13.15 RZ17 (16,61 km). Etapa celkem 84,00 km.
Průběžné pořadí MS (po 7 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 151 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 131; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 102; 4. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 96; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 90; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 89; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 73; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 11. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 12. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 14; 13. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 14. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 15. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 16. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 7; 19. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 2; 24. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 370 bodů; 2. Hyundai 243; 3. Toyota WRT2 1066. Ford 85.
Vedení v soutěži (RZ): Evans 37, Ogier 30, Solberg 23, Pajari 11, Katsuta 9, Neuville 6, Fourmaux 5.
Vyhrané RZ: Solberg 41, Ogier 27, Evans 22, Pajari 18, Fourmaux 8, Katsuta 8, Neuville 7, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
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