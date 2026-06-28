Akropolis rallye v cíli: Ogier uštval soupeře a bral maximum bodů
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Akropolis rallye, která byla osmým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Úřadující mistr světa vyhrál devět rychlostních zkoušek, získal nejvyšší možný počet bodů a posunul se na třetí místo v šampionátu.
Rallye skončila dvěma průjezdy dvou erzet v kopcích nad centrem soutěže v Loutraki. Na programu bylo 84 měřených kilometrů. Závěr obstarala tradiční Power Stage na které získalo pět bonusových bodů pět nejrychlejších jezdců.
Dva defekty sebraly šance
Neděli začínal jako lídr Thierry Neuville, který vedl od čtvrté zkoušky s náskokem 4,1 s na Ogiera. Ovšem hned v neděli ráno na RZ14 o svou pozici přišel, když byl pomalejší o 5,4 s než Ogier, který se dostal na první místo s převahou 1,3 sekundy. Souboj obou jezdců pokračoval na následující zkoušce, která měřila 16,61 kilometru a oba jezdci na ní zajeli shodný čas v hodnotě 11:19,6 minuty!
Rozhodnutí přišlo na předposlední zkoušce, na které měl Neuville postupně defekty obou zadních pneumatik. Před závěrečnou Power Stage, na které se udělují bonusové body, tak na druhém místě ztrácel 54,8 sekundy. „Měl jsem velkou smůlu. Nevím, co se stalo. Nakonec jsme měli dva defekty vzadu, bylo složité erzetu dokončit. Co k tomu říct? Bylo by hezčí bojovat až do konce. Samozřejmě jsme zklamaní a tým by si to vítězství zasloužil, byli jsme v dobrém tempu. Nevím, co k tomu říct. Teď musíme dotáhnout vůz do cíle.“ Když se Ogier dozvěděl o Neuvilleových problémech, jen řekl: „Tam se to může stát vždycky. Musíme dokončit práci, je to pořád těžká zkouška.“
Vítěz neměl defekt
Do závěrečné erzety nenastoupil Španěl Dani Sordó (Hyundai i20 N Rally1). Vedení týmu Hyundai Shell Mobis WRT vydalo velmi šrubované prohlášení v tomto znění. “Toto rozhodnutí bylo učiněno jako strategické opatření pro optimalizaci přípravy týmu a poskytnutí co největší flexibility před nadcházejícími rychlými šotolinovými soutěžemi.”
Ogier neponechal nic náhodě. Po vítězství v úvodní supererzetě zachoval v dalším průběhu chladnou hlavu a šel důsledně za svým cílem zvítězit. V sobotu odpoledne ho nezaskočila ztráta z jedné erzety, hned v následující si vzal své sekundy zase zpátky. Jako jediný ze špičky neměl na rozbitých terénech defekt. “Řečtí bohové mě konečně podpořili! Byl to dlouhý víkend, nikdy nebyl čas na odpočinek. Jel jsem co nejjemněji a snažil se vyhnout každému kamenu. Mám plné body? Pak to nebyl špatný víkend.” usmíval se Ogier v cíli.
Druhý v cíli Belgičan Neuville vedl od čtvrté do třinácté erzety a ještě na začátku předposlední zkoušky byl jen o 1,3 sekundy za vedoucím jezdcem. „Jsem mezi zklamáním a tak nějak malou radostí právě teď, protože auto fungoalo dobře a cítíme se v něm pohodlně. Klobouk dolů před Ogierem, odvedl neuvěřitelný výkon. Nevím, co by se stalo bez defektu. Ale to je rallye, v Portugalsku jsme profitovali z jeho defektu a teď on z našeho,” zhodnotil výsledek jezdec.
Na čtvrtém místě dojel Joshua McErlean (Ford Puma Rally1), pro kterého to byl 49. start v mistrovství světa, ve kterém dosáhl na svůj zatím nejlepší výsledek v šampionátu. Jeho dosavadním maximem byla tři sedmá místa z loňské sezony v Monte Carlu, Finsku a Středoevropské rallye. Namále měl v předposlední erzetě, kde vyjel mimo trať na malém svahu nechal půl minuty než se vrátil na trať. “Bylo těžké správně pracovat s pneumatikami. Chcete jet rychleji, ale pak vidíte všechny kameny. Šlo jen o přežití. Určitě jsme si to neudělali snadné. Obrovské díky týmu a každému, kdo v nás věří, byl to těžký začátek sezóny,” konstatoval v cíli McErlean.
Akropolis rallye (po RZ17 z RZ17):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:36:40,7; Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +58,3; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3:04,8; 4. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:55,5; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +5:02,2; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +5:08,7; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5:54,9; 8. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +8:05,8; 9. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +9:50,1; 10. Mikkelsen. Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +10:52,5; 11. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +11:53,3; 12. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +12:43,4; 13. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +13:33,2; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +13:41,0; 15. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +14:00,7; 16. Sarrazin, Roche (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +14:19,3; 17. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +15:31,2; 18. Chattilon, Cournuau (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +16:52,9; 19. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +17:47,4; 20. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +18:03,6.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 158 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 151; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 125; 4. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 114; 5. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 103; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 97; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 93; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 19; 12. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 14; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 15. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 16. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 17. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 18. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 19. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 6; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 23. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 24. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 416 bodů; 2. Hyundai 276; 3. Toyota WRT2 126. Ford 107.
Vedení v soutěži (RZ): Evans 37, Ogier 35, Solberg 23, Neuville 17, Pajari 11, Katsuta 9, Fourmaux 6.
Vyhrané RZ: Solberg 41, Ogier 36, Evans 22, Pajari 18, Fourmaux 14, Neuville 12, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
Výsledky jsou neoficiální.