Ve skupinách na sociálních sítích dnes začala kolovat další série snímků, které ukazují interiér nové Škody Octavia IV ještě před její oficiální premiérou. Snímky mnohem jasněji zachycují značně přepracovanou kabinu, která dostává dvouramenný volant či přepracovanou přístrojovou desku s volně stojícím displejem infotainmentu a digitálním přístrojovým štítem.

Jedna z fotografií ukazuje také přepracované volič samočinné převodovky, velkou páku střídá decentnější přepínač, díky kterému je všude kolem podstatně více místa. Všimnout si můžeme i klíčku, který ale není tak dobře vidět. My už z dřívějška víme, že i ten projde radikální úpravou a bude se mnohem více podobat řešení Audi.

Na posledním snímku můžeme vidět odhalený exteriér vozu. Fotka nevalné kvality prozrazuje to, co už nějaký čas víme. Logo vzadu vystřídá nápis Škoda, diodová světla budou nově zasahovat do víka zavazadlového prostoru, celkově by záď měla působit dynamičtěji.

Vyhlížená Škoda Octavia 4. generace se objevila také na propagačním snímku, který jako první uveřejnil španělský magazín Motor. Teď už kombík vesele koluje napříč sítěmi a jde tak o další střípek skládačky, který můžeme doplnit k dřívějšímu úniku liftbacku a oficiálním foktám maskovaných prototypů.

Těmi se už před časem svezl kolega Jirka Baborský z časopisu Svět motorů. Jak předprodukční kusy nové Octavie jezdí si můžete připomenout v jeho exkluzivních jízdních dojmech. Zároveň tu najdete i informace o pohonných jednotkách a rozměrech. Finální design automobilu ale značka drží pod pokličkou do poslední chvíle.

Uniklé fotografie jí to ale poněkud komplikují. Ta poslední, která ukazuje praktičtější kombi z profilu, jasně ukazuje, že Octavia se v nové generaci podstatně více posune směrem k Superbu. Jednotlivé vzhledové prvky už jsme probrali dříve. Můžeme se těšit na kompletně přepracovanou světelnou techniku (kterou Škodovka včera představila ve videu) a modernější design, jenž se nechá inspirovat prvky vlajkové lodi, ale i modelu Scala.

Premiéra nové Octavie proběhne 11. listopadu, kdy se dozvíme veškeré chybějící podrobnosti. Na jízdy se můžeme těšit počátkem příštího roku, což je také termín, ve kterém bude vůz oficiálně uveden na český trh. Škodovka ale prozradila, že první sériové kusy se na silnicích začnou objevovat ještě letos.