Alfa Romeo i Maserati chystají nové modely. U Maserati mají pomoci Číňané
Koncern Stellantis nedávno oznámil, že většina financí půjde pro čtyři hlavní značky. Nezapomíná se ale ani na zbytek portfolia a nové modely dostanou i trápící se italské značky. U Maserati se navíc možná chystá velmi nečekaná spolupráce.
Značky Alfa Romeo a Maserati mají poslední roky docela problém. Ačkoliv obě nabízí povedená auta, prodeje rozhodně nejsou takové, jaké by si Stellantis představoval. Platí to zejména pro Maserati, které se z více než 24.000 prodaných vozů v roce 2021 propadlo až na loňských 7900. Alfa Romeo naopak roste, za což mohou nové modely Tonale a Junior, ale loňských 73.000 kusů je hodně daleko od více než 200.000 ročně, kterých byla schopná v 90. letech.
V rámci nové strategie FaSTLAne 2030 se obě značky dočkají nových modelů. U Alfy Romeo už víme, že se blíží nové generace stelvia a giulie, ačkoliv obě novinky mají zpoždění. Doplní je ale nové malé SUV a velká vlajková loď. Menší ze dvojice se rovnou ukázal jako koncept, a ačkoliv mají fotky velmi malé rozlišení, něco z nich poznat jde.
Vůz se řadí do kategorie C-SUV, což znamená délku 4350 mm až 4600 mm. Vzhledem k tomu, že horní hranici se blíží stále relativně mladé Tonale, pravděpodobnější je spodní hranice, takže novinka by vyplnila mezeru mezi Juniorem a Tonale. Design je velmi agresivní a ve srovnání se zatím posledním modelem Junior ukazuje návrat k čistějším linkám a jednoduchým světlometům.
Jaká bude technika, samozřejmě nezaznělo, jistotou je základ v nějaké formě platformy STLA a hybridní i elektrická varianta pohonu. Auto pravděpodobně dostane také nový multimediální systém STLA SmartCockpit.
Na opačném konci nabídky bude model ze série Bottega Fuoriserie, tedy velmi limitovaná série navazující na 33 Stradale. Tentokrát ale nepůjde o sporťák, podle profilu pod plachtou má novinka být spíše hatchback nebo dokonce shooting brake. K tomuto modelu ale nejsou dostupné vůbec žádné informace.
To samé platí o Maserati, které na akci ukázalo teaser na dva modely. Jedním je SUV z kategorie E, což značí délku kolem pěti metrů. Mělo by tedy jít o nástupce pro Maserati Levante, které se přestalo vyrábět v roce 2024. Druhé je mnohem nižší vůz s dlouhou kapotou, vystouplými předními blatníky a pozvolna klesající zádí. Tady by mohlo jít o Grand Tourer, profil ostatně připomíná třeba Ferrari 12Cilindri.
Velmi pravděpodobné je, že oba modely budou stále spoléhat hlavně na spalovací motory. V této kategorii o elektromobily zatím příliš velký zájem není, a poznává to i Maserati se svojí sérií Folgore. Celý Stellantis ostatně nedávno oznámil větší ofenzívu se spalovacími motory a hybridy.
Přesto se ve spojení s Maserati spekuluje o zajímavé spolupráci. Podle čínských médií totiž Stellantis jedná s čínskou automobilkou JAC a s tamní technologickou firmou Huawei. Tyto dvě firmy spolu provozují v rámci aliance HIMA značku Maextro, jejíž první model je čínskou odpovědí na luxusní vozy Maybach nebo Rolls-Royce.
Pokud by na spolupráci došlo, nové elektrické maserati by dostalo čínský základ. Huawei by byl v takovém případě dodavatelem klíčových technologií, JAC zodpovědný za vývoj a samotnou výrobu, zatímco Maserati poskytne designový styl a záštitu svou značkou. Pro Stellantis by nešlo o novinku, stejným způsobem už vzniká nový model Opelu s technikou automobilky Leapmotor.
Společně vyvinuté modely budou podle zprávy uvedeny na trh ve dvou verzích pro různé trhy. Domácí verze bude spadat pod značku Maextro, zatímco verze pro zahraniční trhy ponese logo Maserati. Zdroje obeznámené se situací prozradily, že jednání mezi zúčastněnými stranami probíhají již od začátku loňského roku. Přestože oficiální obchodní dohoda ještě nebyla podepsána, vývojové práce na samotných vozidlech již údajně běží.
Zdroj: Stellantis, Yunjian Insight, zdroj foto: Stellantis, zdroj videa: Auto.cz