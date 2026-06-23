Alfa Romeo opět bojuje o přežití, na prodej však není. Čínské a arabské peníze nevyhrály
Již před dvanácti lety snil legendární šéf Fiatu Sergio Marchionne o tom, že z Alfy Romeo udělá nezávislé impérium po vzoru Ferrari. To se však nestalo a dnes alfa opět bojuje o holé přežití uvnitř koncernu Stellantis. Jaké scénáře jsou ve hře teď?
Příběh o znovuzrození Alfy Romeo se v novodobé historii automobilového průmyslu stal už téměř folklórem. Každých několik let přichází management s prohlášením, že tentokrát už to myslí vážně. Jenže radikální sázka na čistou elektromobilitu, kterou minulé vedení koncernu Stellantis naordinovalo, značku málem stála krk. Plán prodávat od roku 2027 výhradně elektrické vozy narazil, prodeje se propadly a klíčová italská továrna v Cassinu se na několik měsíců prakticky zastavila.
Po odchodu dřívějšího šéfa Carlose Tavarese převzal kormidlo Antonio Filosa, který musel okamžitě zatáhnout za záchrannou brzdu. Výsledkem je čerstvě spuštěná globální strategie s názvem FaSTLAne 2030, která znamená totální ideový obrat. Inženýři dostali za úkol urychleně předělat vyvíjené platformy budoucí generace modelů Giulia a Stelvio tak, aby kromě elektřiny dokázaly pojmout i klasické spalovací a hybridní motory.
Aby značka překlenula období, než tito opoždění nástupci dorazí, byla prodloužena i životnost stávajících benzinových modelů. Pro puristy je to sice skvělá zpráva, pro pochroumané ekonomické zdraví značky však jde o extrémně nákladný manévr na poslední chvíli.
V zákulisí se začalo opět mluvit o tom, že se chce Stellantis své nejmilovanější značky zbavit. Italská média před nedávnem zaplavily zprávy o pokročilých jednáních, podle kterých měla být Alfa Romeo, společně se sesterským Maserati a továrnou v Cassinu, prodána buď ambiciózním čínským automobilkám, nebo investičním fondům ze Spojených arabských emirátů. Tlak byl tak enormní, že marketingový šéf Alfy Cristiano Fiorio teď musel vystoupit s emotivním prohlášením, že značka rozhodně není na prodej a její konec nenastává.
Namísto radikálního řezu v podobě prodeje nebo osamostatnění na burze se tak Stellantis pokouší o záchranu zevnitř. Novým receptem na přežití se stal interní program Bottegafuoriserie. Ten vůbec poprvé v historii fakticky stahuje Alfu Romeo a Maserati pod jednu střechu se společným cílem: vykašlat se na honbu za masovými prodeji a zaměřit se na exkluzivní, extrémně drahé malosériové vozy pro nejbohatší sběratele.
Důkazem nekompromisního postoje nejvěrnějších zákazníků je novodobý supersport 33 Stradale. Přestože automobilka u této limitované edice nabízela volbu mezi čistým elektrem a benzínovým šestiválcem, nakonec všech 33 vyvolených kupců do jednoho zvolilo tradiční spalovací motor.
Astronomické marže z těchto přísně limitovaných edic mají oběma ikonickým značkám vydělat na provoz a obhájit jejich existenci v moderním světě. Jisté každopádně je, že romantické představy o tom, že Alfa Romeo půjde stejnou cestou nezávislosti jako Ferrari, prozatím opět padly.
Zdroje: Autocar, Automotive News, Motor1, Quattroruote, Reuters