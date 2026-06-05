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Alfa Romeo připravuje nové SUV. Který současný model nahradí?

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4
Alfa Romeo Junior Ibrida Q4
Alfa Romeo Junior Ibrida Q4
Alfa Romeo Junior Ibrida Q4
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Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
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Milánská automobilka v současné době nabízí tři SUV – Stelvio, Tonale a Junior. Přesto plánuje výrobu dalšího, které by se mělo zařadit po boku dvou prvně jmenovaných.

SUV stále více hýbou trhem nových a vlastně i ojetých automobilů. Alfa Romeo tento trh dlouhou dobu ignorovala. Své první SUV, model Stelvio, uvedla až v roce 2017. S technikou sedanu Giulia vůz mířil na velká SUV německých prémiových značek. Tomu odpovídala koncepce s motorem uloženým podélně v přídi s konstrukčně velmi složitým podvozkem a také pohonné jednotky. Pozdější modely Tonale a Junior ale již plně využívají unifikovanou techniku skupiny Stellantis.

Jak je patrné z prvních zpráv, připravované SUV míří do segmentu C a mělo by stávající modelovou řadu pouze doplnit. To by pak ale znamenalo, že Alfa Romeo bude v jednu chvíli nabízet hned čtyři zvýšená auta určená původně pro trávení volného času. Tonale je postaveno ještě na starší platformě FCA Small Wide 4x4 (tedy Fiat/Jeep), která dovoluje zástavbu pohonu všech kol realizovaného pohonem zadní nápravy kloubovým hřídelem.

Menší model Junior už využívá techniku skupiny Stellantis a také nabízí poháněná všechna kola, ovšem koncepčně odlišným způsobem, kdy zadní náprava má vlastní hnací elektromotor s redukčním převodem.

Připravované SUV vyvíjené pod kódovým označením A4U by mělo vyjet na architektuře STLA Medium od Stellantis. Půjde tudíž o sourozence Peugeotu 3008, Jeepu Compass nebo Citroënu C5 Aircross. Vůz by měl dostat více pohonných jednotek, včetně spalovacího agregátu a samozřejmě hybridu. O čistě elektrické verzi se zatím nemluví, byť platforma STLA Medium je s ní kompatibilní. Zahraniční zdroje udávají, že nejvýkonnější verze by měla dosahovat přes 300 koní, tedy více než 221 kW.

Jasné ani není, jak se bude vozidlo jmenovat. Spekuluje se o dalším italském průsmyku, jelikož Stelvio a Tonale jsou také italskými průsmyky. Nové auto by se tak mohlo jmenovat třeba Giau, Sella nebo Pordoi. Vše to jsou zvučná jména, dobře vyslovitelná v mnoha světových jazycích.

U nového SUV se očekává bohatá výbava a hlavně nejnovější technické prvky. Interiér by měl zachovat přístrojový panel pojmenovaný Cannocchiale, který automobilka pravděpodobně spáruje s vertikálně umístěnou obrazovkou na přístrojové desce. Tedy odlišně, než je tomu u již zmíněného modelu Tonale.
Z hlediska techniky se očekává, že nová Alfa nabídne alternativně pohon všech kol. Ten ovšem vzhledem k použití platformy STLA Medium bude muset být řešený elektrickým pohonem zadní nápravy.

Nový crossover od Alfy Romeo by se mohl veřejnosti představit do konce tohoto roku, přičemž prodej v Evropě by měl být zahájen na začátku roku 2027. Zda se bude novinka nabízet také v zámoří, není jasné.

V modelové hierarchii by měla novinka zaujmout místo mezi modely Tonale a Stelvio. Přesto je to otázka, jelikož Alfa Romeo Tonale je připravovanému SUV velikostně i koncepčně velmi blízko, SUV Stelvio je zase naopak dost vzdálené. Koncem letošního roku ale snad budeme moudřejší.

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Alfa Romeo Junior Q4 • Alfa Romeo

Zdroj: Motor1, Wikipedie

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