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Alfa Romeo upravuje většinu nabídky. Junior má nový interiér, giulia a stelvio začínají hlídat řidiče

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior Zdroj: Alfa Romeo

Alfa Romeo Junior
Alfa Romeo Junior
Alfa Romeo Junior
Alfa Romeo Junior
Alfa Romeo Junior
Alfa Romeo Stelvio
Alfa Romeo Stelvio
Alfa Romeo Stelvio
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Štěpán Vorlíček
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Italská značka sáhla do nabídky pro nový modelový rok, rozsah změn se ale model od modelu výrazně liší. Nejvíc novinek dostává nejmenší junior, zatímco giulia a stelvio se přizpůsobují aktuálním předpisům. 

Největší porci novinek dostává junior. Alfa Romeo přepracovala především jeho interiér: všechny verze mají nové výplně dveří s měkčenými materiály a kontrastním prošíváním, změnila se sedadla i dekory palubní desky a středového tunelu. Základní Junior a Sprint používají nové provedení Icona, zatímco Ti a Veloce dostávají interiér Carbon. Nadále lze objednat také sportovní sedadla Sabelt s Alcantarou.

Zvenku přibývají nová 19palcová kola se čtyřotvorovým motivem a pneumatikami 225/45 R19, novinkou jsou také 18palcová kola se třemi otvory. Celkem Alfa nabízí sedm designů kol od 17 do 20 palců. Rozšířila se také standardní výbava jednotlivých stupňů – například Sprint dostává navigaci, bezklíčový vstup, adaptivní tempomat, zadní kameru či hlídání mrtvého úhlu.

Technika pohonu se nemění. Hybridní junior s pohonem předních kol i varianta Q4 mají 107 kW (145 k), základní elektromobil 115 kW (156 k). Vrcholem zůstává elektrické Veloce s výkonem 207 kW (280 k), sníženým podvozkem, brzdami Alcon a samosvorným diferenciálem Torsen.

Tonale se tentokrát nemění

Do souhrnné zprávy automobilka zahrnula také model tonale, novou produktovou změnu u něj ale neuvádí. Podle italského serveru Quattroruote zůstává model beze změny a automobilka nyní především znovu připomíná jeho výbavy, možnosti individualizace a pohony.

Dává to smysl: tonale prošlo výraznější modernizací už na podzim loňského roku, kdy dostalo upravený vzhled, širší rozchod kol, změny interiéru a modernizované motory. Současná nabídka proto setrvává u hybridu 1.5 se 129 kW (175 k), u dieselu 1.6 s 96 kW (130 k) a u plug-in hybridu Q4 o výkonu 199 kW (270 k).

Giulia a stelvio začínají sledovat řidiče

Jiný charakter mají změny u giulie a stelvia. Oba modely dostávají nový software a kameru pro sledování řidiče integrovanou do A-sloupku, což Alfa Romeo výslovně spojuje s přizpůsobením nejnovějším předpisům. K tomu přidává nové černobílé znaky na kapotě a víku zavazadlového prostoru a odstín Anodized Blue. Stelvio Quadrifoglio má nově standardně 21palcová kola místo dosavadních dvacítek.

Úpravy zároveň potvrzují, že automobilka s oběma dlouho sloužícími modely ještě počítá. Stellantis letos na jaře oznámil, že giulia i stelvio mají zůstat ve výrobě do roku 2027, včetně verzí Quadrifoglio.

Pro kontinentální Evropu Alfa potvrzuje u běžných verzí dvojici vznětových motorů 2.2: slabší má 118 kW (160 k), osmistupňový automat a pohon zadních kol, silnější 154 kW (210 k), automat a pohon všech kol Q4. Benzinový čtyřválec 2.0 GME s 206 kW (280 k) zůstává v nabídce ve Velké Británii a na dalších vybraných trzích. Giulia a Stelvio Quadrifoglio nadále používají benzinový šestiválec 2.9 V6 biturbo s výkonem 382 kW (520 k).

Alfa Romeo zatím neuvedla společný termín zahájení prodeje modernizovaných vozů ani jejich ceny pro jednotlivé evropské trhy. Největší skutečnou inovací tak nyní prochází junior. U giulie a stelvia jde spíše o další krok, který má současné generace udržet v nabídce, zatímco tonale zůstává prakticky beze změn.

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Alfa Romeo 33 Stradale • Alfa Romeo

Zdroj: Stellantis, ​​Quattroruote

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