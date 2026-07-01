Alkohol přispěje k tisícům nehod ročně. Mohou za ně i řidiči elektrokoloběžek
Alkohol přispěje ke čtyřem až pěti tisícům dopravním nehodám ročně, uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Celkový počet nehod činil podle policejních statistik v minulém roce 85.518, dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří přibližně 5,85 procenta.
Statistiky těchto nehod jsou v posledním desetiletí stabilní. V minulém roce zahynulo při takových nehodách 43 osob, oproti rokům 2023 a 2024 se jednalo o nárůst. Hodboď to řekl na mezinárodní konferenci v Senátu.
V roce 2023 bylo v dopravních nehodách spojených s konzumací alkoholu usmrceno 34 lidí, o rok později 31. Loni zahynulo při všech dopravních nehodách celkově 421 lidí, o 17 méně než v roce 2024. Hodboď dodal, že nejvíce dopravních nehod v souvislosti s alkoholem způsobí řidiči s jeho vysokou hladinou v krvi, nad 1,5 promile.
Od roku 2023 sleduje dopravní policie odděleně dopravní nehody pod vlivem alkoholu i u koloběžek a elektrokoloběžek. Od uvedeného roku do roku 2025 způsobili řidiči koloběžek 34 až 38 procent všech nehod, cyklisté přibližně 28 procent. Každý třetí cyklista nebo řidič elektrokoloběžky tak podle statistik řídí pod vlivem alkoholu. U automobilů se jedná o 4,5 až šest procent všech nehod.
Podle Hodbodě alternují kola a koloběžky automobily v případech, kdy řidič přijde o řidičské oprávnění. Míra zadržení řidičských průkazů od roku 2021 narůstá, podle Hodbodě za tím stojí především aktivnější kontrola. Výkonný ředitel Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) Antonio Avenoso uvedl, že v EU v roce 2024 zemřelo v dopravních nehodách souvisejících s alkoholem 2234 lidí.
V boji proti řízení pod vlivem alkoholu by podle odborníků mohly pomoct takzvané alkoholové zámky. Jedná se o dechové testery propojené se zapalováním vozidla, které zabraňují nastartování motoru, pokud řidič dýchne hodnotu alkoholu vyšší, než je nastavený limit. Ten bývá zpravidla kolem 0,1 promile.
V ČR se alkoholové zámky zatím na dobrovolné bázi používají zejména u nákladních vozidel, v řadě evropských zemí už se ale využívají jako jedna z forem alternativních trestů. Používají se například ve Švédsku, Finsku, Francii, v Belgii nebo Itálii. Jejich instalace umožňuje lidem s trestem zákazu řízení usednout dříve za volant.
Mark Tant z Vias institute v Belgii sdělil, že v zemi dojde denně k přibližně 11 dopravním nehodám v souvislosti s konzumací alkoholu. Od července 2018 bylo v Belgii zavedeno povinné používání alkoholového zámku u specifických kategorií řidičů, zejména při opakovaném přistižení s hladinou 1,2 promile a více. „Aktuálně je v Belgii přibližně 2200 řidičů s alkoholovým zámkem," řekl Tant. Náklady na pořízení a používání zámku jsou podle něj zhruba 3500 eur (85.000 korun) ročně, viníci dopravních nehod je mohou hradit ve splátkách.
Od července vstoupila v platnost nová evropská bezpečnostní směrnice, která nařizuje, aby veškerá nová vozidla prodávaná v EU měla standardizovanou předpřípravu (konektor a prostor) pro dodatečnou montáž alkoholového zámku.
Zdroj: ČTK