Alpine oživuje legendární A310. Nová studie má jen 118 centimetrů na výšku
Původní sportovní kupé ze 70. let inspirovalo designéry Alpine k odvážné novodobé interpretaci. A310 Vision spojuje odkazy na čtyřválcovou i šestiválcovou verzi předchůdce s technickými řešeními současných supersportů.
Model Alpine A310 se představil v roce 1971 jako pokračování sportovní tradice slavné berlinetty A110. Původní čtyřválcové kupé dostalo o pět let později motor V6 a s ním také rozšířené blatníky. Letos tedy Alpine slaví dvě výročí najednou: 55 let od debutu A310 a půlstoletí od příchodu šestiválce. Obě verze teď připomíná koncept A310 Vision představený na pařížském autosalonu.
Designéři si při jeho přípravě dokonce postavili skutečnou historickou A310 přímo doprostřed studia. Nešlo jim však o vytvoření věrné kopie, cílem bylo převést charakteristické tvary sedmdesátek do současného designového jazyka značky.
Nízká, široká, dvoumístná
Výsledkem je kupé s mimořádně nízkou siluetou. A310 Vision měří na délku 4,55 metru, na výšku pouhých 1,18 metru a v nejširším místě zadní části dosahuje 2,03 metru. Rozvor činí 2,45 metru. Zatímco původní A310 nabízela uspořádání sedadel 2+2, novodobá studie počítá jen se dvěma místy.
Tvůrci spojili čistší tvary rané čtyřválcové A310 s výrazně rozšířenými blatníky pozdější verze V6. Na originál odkazují také trojúhelníkové disky kol, jejichž tvar připomíná písmeno A a plné ráfky prvních vozů. Hliníkově zbarvenou horní část karoserie doplňují černé spodní partie, jejichž organické tvary podle Alpine čerpají inspiraci z formule 1. Nad nimi vystupuje poloprůhledná kabina.
Od skrytých světlometů po aerodynamiku
Pozornost přitahuje příď, na níž původní prosklené sdružené světlomety vystřídala úzká světla zasazená do zlomu karoserie. Efekt označovaný jako „pop-down“ je při aktivaci vozu opticky odhalí. Kapota obsahuje průchozí aerodynamický kanál S-duct, zádi dominuje dvoudílné křídlo s průhlednými plochami a světla ve tvaru lamel, která podle automobilky přispívají k aerodynamickému přítlaku.
Interiér zůstává spíše naznačený. Skrz poloprůhledné zasklení lze zahlédnout organicky tvarovaná sedadla, výrazně barevné plochy a fyzické ovladače inspirované klasickou hi-fi technikou.
A310 Vision zároveň ukazuje možnosti nové platformy Alpine Performance Platform (APP), která poslouží i připravované elektrické generaci A110. Její flexibilní konstrukce dává designérům větší volnost při volbě proporcí, rozvoru i uspořádání techniky. O konkrétním pohonu, výkonu nebo baterii konceptu však Alpine žádné údaje neuvádí.
Značka zdůrazňuje, že nejde o předobraz sériového modelu. Šéfdesignér Alpine Antony Villain nicméně britskému Autocaru naznačil, že podobně pojatá studie by jednou mohla posloužit jako inspirace pro limitovaný speciál. Zatím je A310 Vision především ukázkou toho, jak lze oživit historický design bez jeho doslovného kopírování.
Zdroj: Alpine, Autocar, L’Argus