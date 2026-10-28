Alternativa k D11 zase blíž dokončení. Na nejtěžších úsecích se může začít dělat letos
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Poslední dva úseky dálnice D35, která se po svém dokončení stane alternativou k přetížené D1, mají vybraného uchazeče. Vzniknou v PPP, stejně jako nejčerstvější část D4, a bude na nich nejdelší český silniční tunel.
Vláda schválila dostavbu, provoz a údržbu dálnice D35 v úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, tedy PPP. Souhlasila s nabídkou vítězného uchazeče výběrového řízení, kterým se stalo konsorcium ViAlliance35, které nabídlo dostavět poslední dva úseky za 71,3 miliardy korun.
Úseky Opatovec–Staré Město a Staré Město–Mohelnice procházejí kopcovitým terénem a každý obsahuje jeden tunel. Prvním směrem od západu je tunel Dětřichov, který se s projektovanou délkou 3968 metrů stane nejdelším dálničním tunelem v Česku a druhým nejdelším tunelem u nás vůbec – na železniční Ejpovický tunel mu bude chybět jen necelých 200 metrů. Tunel Maletín v druhém úseku také není nedochůdče, má mít 1312,5 metru a vystřídá Klimkovický tunel na čtvrtém místě v délce českých dálničních tunelů.
„Koncesionář zajistí výstavbu dálnice i její financování a následně ponese odpovědnost za provoz a údržbu ve smluvně stanoveném rozsahu. Stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury začne hradit platby za dostupnost až po dokončení a zprovoznění všech nově budovaných úseků,“ uvádí ministerstvo vnitra.
Nejpříznivější zprávou je, že by se mohlo na úsecích začít pracovat ještě letos. „Když půjde vše dobře, zahájení prvních přípravných stavebních prací bychom chtěli stihnout ještě letos. Dalším krokem bude tzv. finanční uzavření, které by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2027. V rámci tohoto kroku koncesionář uzavře smlouvy o financování a provede úrokové a měnové zajištění. Finančním uzavřením se koncesionářská smlouva stává účinnou,“ popisuje proces navazující na uzavření koncesionářské smlouvy Jan Ornst, vedoucí oddělení PPP projektů Ministerstva dopravy.
Od finančního uzavření má koncesionář na výstavbu 70 měsíců, takže by mělo být hotovo nejpozději ke konci roku 2032. Aktuální informace ŘSD slibují uvedení do provozu v roce 2031. V obou případech by tyto úseky měly být poslední a jejich dokončením bude spojnice Jičína s Olomoucí zcela hotová. V letech 2028–2032 má ještě probíhat modernizace nejstaršího úseku D35 mezi Mohelnicí a Olomoucí.
zdroj: ŘSD