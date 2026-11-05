Alternativa Suzuki Jimny nebo nové Pajero? Výrobce iPhone ukázal malý offroad
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
SUV a offroady jsou s každou generací větší a kdysi populární malé třídveřové modely jsou dnes v podstatě mrtvé. Proto je překvapením nový model elektromobilu, který se představil na Tchaj-wanu. Ukázal jej Foxtron a myslelo se s ním i na Evropu.
Malinké offroady bývaly populární v 90. letech, poslední dobou už je při životě udržovalo v podstatě jen Suzuki Jimny. To si získalo obrovskou popularitu všude, kde se objevilo, v Evropě ale muselo kvůli emisím zase rychle skončit. Suzuki chvíli mluvilo o elektrické verzi, která ale byla zrušena, a nedočkali jsme se ani spekulované hybridní. Nikdo další se navíc do podobného segmentu nepustil, a tak mají zájemci o malý offroad smůlu.
Podobné vozy sice vznikly v Číně, k nám ale žádný nemíří. V budoucnu se ale možná dočkáme modelu, který se u jimnyho nepochybně inspiroval. Představila ho tchajwanská automobilka Foxtron, která spadá pod největšího světového výrobce elektroniky Foxconn. Nový Foxtron Model K+ je malý hranatý offroad, ale s elektrickým pohonem. Foxtron má velké plány na export a při představení novinky byla zmíněna i Evropa. Foxtron zde ostatně plánuje projekt s polskou firmou ElectroMobility Poland.
Na rozdíl od retro designu jimnyho je Model K+ spíše futuristický a přední částí může připomenout Kiu EV2. Podle Foxtronu design čerpá z estetiky „New City Pop“, která moderní karoserii propojuje s nostalgií japonských 80. let. Krátký vůz má stejně jako BMW i3 nebo Mazda RX-8 také krátký druhý pár dveří, otevíraný proti směru jízdy. Jak je vůz velký, nezaznělo, ale pokud by stejně jako jimny mířil do japonské třídy Kei, znamenalo by to maximálně 3,4 metru na délku. Jasné také je, že nenabídne rámový podvozek.
U pohonu Foxtron přišel hned s několika informacemi. Základní varianta má mít pohon pouze zadních kol, řešený jedním elektromotorem. Ten umí točit až 24.000 ot/min, což umožňuje zmenšení rozměrů samotného motoru při zachování potřebného točivého momentu na kolech přes kompaktní reduktor. Motor využívá přímé chlazení olejem, což zajišťuje stabilní odvod tepla a vysokou účinnost při extrémních otáčkách.
Kromě toho ale auto podporuje také zástavbu elektromotorů do nábojů kol, což má ukazovat vystavený prototyp. A na tom jsou na fotkách viditelné rámy elektromotorů na předních kolech, mělo by tedy jít o čtyřkolku. Výkon japonské verze je omezen na 47 kW, opět je totiž limitován požadavky třídy Kei. Pro případnou evropskou verzi ale má být výkon zvýšen až na 100 kW, tedy alespoň pro základní verzi s pohonem zadní nápravy.
Zjevně pomocí AI vytvořené promo video přímo od Foxconnu ukazuje možnost ukazovat text na svítící masce, světla zabudovaná nad čelní okno a vozy prohánějící se v různých typech terénu. A také ukazuje možnost měnit barevné panely střechy. Právě vysoká míra individualizace k projektu Foxtronu patří.
Automobilka totiž tento model, stejně jako ostatní představené, nechce prodávat primárně sama. Všechny jako referenční modely nabízí jiným firmám, primárně zavedeným automobilkám. Těm dodá vyvinutý produkt, který také ve svých továrnách rovnou vyrobí. Stejným způsobem dodává vůz Mitsubishi ASX na australský trh.
Právě s Mitsubishi se váže nejsilnější spolupráce Foxtronu. A to jak s Mitsubishi Motors, tak i s dalšími firmami se stejným logem. S Mitsubishi Fuso, které dnes patří pod Toyotu a Daimler, rozjelo společný podnik zaměřený na produkci elektrických autobusů. A s Mitsubishi Electric nedávno vytvořilo společný podnik, který chce automobilkám dodávat hotovou techniku pro elektromobily.
Nový teréňáček by se tak klidně mohl stát dalším přírůstkem do rodiny Pajero. V té kdysi byly i menší modely Pajero Pinin a pro japonský trh vyhrazené a ještě menší Pajero Mini. Mitsubishi navíc při nedávném představení pajera páté generace oznámilo, že se s tímto jménem vrátí i další modely.
Foxtron ale nedávno začal vozy prodávat i přímo pod svou značkou, ačkoliv to původně nebylo v plánu. I přes představení asi deseti modelů totiž kromě Mitsubishi nedopadlo dobře jednání s žádným dalším zájemcem. Jediným modelem, který se kromě Mitsubishi dostal do prodeje, tak byl Foxtron Model C. Ten prodávala tchajwanská značka Luxgen, která ale byla součástí společného podniku Foxtron.
Foxconn letos Luxgen odkoupil a původní značku zrušil. Její prodejní a servisní síť spolu s továrnou dnes používá pro vlastní značku Foxtron, která dnes na Tchaj-wanu nabízí dva modely. Faceliftovanou variantu modelu C jako Cavira a Model B jako Bria, což je mimochodem stejné auto jako australské Mitsubishi ASX. Oznámena byla také strategie pro expanzi, která má zahrnovat i Evropu.
Zdroj: Foxconn, zdroj foto: Foxconn, zdroj videa: Foxconn