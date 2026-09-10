Amazon rozšiřuje elektrickou nákladní dopravu. V Německu nasazuje Mercedesy eActros
Společnost převzala prvních 27 elektrických tahačů Mercedes-Benz eActros 600 určených pro německý trh. Do konce roku 2026 chce jejich počet v Německu zvýšit na více než padesát.
Elektrické tahače vstupují do evropské logistiky ve větším měřítku. Amazon nyní rozšiřuje jejich pravidelný provoz a eActrosy pošle na vytížené trasy mezi svými logistickými centry. Vedle dojezdu bude zásadní především rychlé nabíjení ve vlastních areálech.
Vozidla jsou součástí objednávky přesahující dvě stě kusů kusů, z nichž většina zamíří do Británie. Společnost v Německu již několik let provozuje mimo jiné elektrická nákladní vozidla Volvo. Současná dodávka tedy znamená podstatně větší nasazení bateriových tahačů do běžného provozu.
Většina objednávky míří do Británie
Předaná vozidla jsou součástí smlouvy na více než dvě stě tahačů eActros 600, kterou Amazon a Mercedes-Benz Trucks uzavřely na začátku roku 2025. Většina objednaných vozidel je určena pro Británii, kam tahače začaly proudit koncem minulého roku.
Pro Amazon jde o dosud největší jednotlivou objednávku elektrických nákladních vozidel. Podle Daimler Truck je zároveň největší zakázkou na elektrické tahače, jakou dosud značka Mercedes-Benz Trucks získala.
Mezi sklady, třídicími centry a distribučními stanicemi
Amazon chce eActrosy nasazovat především v takzvané „middle mile“ dopravě. Jde o přepravu zboží mezi distribučními sklady, třídicími centry a doručovacími stanicemi nebo logistickými provozy v blízkosti měst.
Takový provoz umožňuje dopravci předem plánovat trasy i nabíjení a využívat infrastrukturu ve vlastních areálech. Přesné rozdělení více než padesátky tahačů mezi jednotlivá německá střediska však společnosti nezveřejnily. Známý není ani jejich plánovaný kilometrový nájezd.
Tři baterie s kapacitou 621 kWh
Tahač eActros 600 používá tři bateriové bloky, z nichž každý má kapacitu 207 kWh. Celková instalovaná kapacita tak dosahuje 621 kWh. Akumulátory využívají lithium-železo-fosfátové články LFP.
Výrobce udává dojezd kolem pěti set kilometrů bez průběžného nabíjení. Hodnota vychází z interního testování tahače se soupravou o celkové hmotnosti čtyřicet tun a za přísně stanovených podmínek. Skutečný dojezd proto ovlivní například počasí, profil trasy, rychlost, konfigurace vozidla nebo používání pomocných systémů.
Sériová výroba modelu eActros 600 se rozjela v závodě Wörth am Rhein na konci roku 2024.
Nabíjení zatím do 400 kW
Klíčovou součástí projektu je vlastní nabíjecí infrastruktura. Amazon uvádí, že ve svých evropských areálech plánuje instalovat stovky nabíjecích bodů pro těžká nákladní vozidla. Při oznámení objednávky v lednu 2025 společnost hovořila o stanicích s výkonem 360 kW, dnes je řeč až o 400kilowattovém nabíjení.
Za standardních podmínek se má eActros 600 při tomto výkonu dobít z deseti na osmdesát procent přibližně za sedmdesát minut prostřednictvím CCS.
Právě dostupnost infrastruktury obecně zůstává jednou z hlavních překážek elektrifikace dálkové nákladní dopravy. Amazon už při oznámení objednávky upozorňoval, že veřejných vysokovýkonných stanic pro kamiony je na hlavních trasách v Německu a Británii stále málo.
Společnost současně připomněla svůj dříve oznámený plán investovat do elektrifikace a snižování emisí evropské dopravní sítě více než miliardu eur. Přes čtyři sta milionů eur z této částky připadá na Německo.
Zdroj: Daimler Truck, Electrive, Reuters