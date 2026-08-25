Američané mají z moderních funkcí aut nejradši tu, která mě vytáčí doběla
Některé moderní funkce aut se snaží přinést komfort a usnadnit lidem řízení, výsledek ale může v řadě situací být přesně opačný. Jednu takovou funkci zvolili Američané nejlepší v nedávném průzkumu trhu.
Masivní prosazování elektroniky v nejnovějších autech umožňuje výrobcům přidat řadu funkcí, které byly ještě před pár lety nemyslitelné, ale dokážou používání auta hezky usnadnit. Společnost JD Power, která se zabývá analýzami trhu mj. i v oblasti automobilového světa, tak zkoumala, kterou z moderních funkcí mají majitelé nových aut nejradši. Nešlo tentokrát o věci jako dálkové ovládání centrálního zamykání, nýbrž o skutečně moderní funkce, které vyžadují spolupráci několika systémů vozu.
Zjistila, že nejoblíbenější jsou mezi lidmi „funkce, které fungují v tichosti v pozadí“. Celkově nejvyšší spokojenost a nejmenší frekvenci problémů si vysloužil systém nazvaný „smart ignition“. Doslovný překlad „chytré zapalování“ by nebyl přesný – jde o to, že se auto samo nastartuje, když sednete dovnitř, šlápnete na brzdu a zařadíte D či R, a stejným způsobem se samo vypne.
Dělá to řada elektromobilů, od čínských přes škodovky a volkswageny až po vozy BMW či Mercedes-Benz, ale i některé hybridy, např. letos zjara testovaný Mercedes-Benz CLA. A je to funkce, která mě dokáže neuvěřitelným způsobem vytočit, kdykoliv se s ní setkám.
Pominu nyní fakt, že my novináři občas potřebujeme auta nastartovaná (nebo zapnutá v případě elektromobilů; zůstanu u univerzálního „nastartovaná“), aniž by se hýbala nebo někdo seděl za volantem. Potřebujeme totiž udělat fotky a videa, k nimž chceme auto mít trvale nastartované, aby třeba svítilo, jak chceme, nebo aby ukázalo na displejích, co chceme. Jinými slovy, s auty děláme i něco jiného, než že do nich sedneme a jedeme, a pak zastavíme a vystoupíme, a asistent (tím spíš takový, který by měl pochopení pro vrtochy typu hledání, kde jsou couvačky a kolik jich je) je k dispozici jen výjimečně.
Ono si na to jde zvyknout, že stačí do auta nasednout, šlápnout na brzdu, zařadit a můžete vyrazit. Zvyká se na to i docela rychle – před pár lety jsem měl na tři týdny přes Vánoce Cupru Born a taky se mi to docela líbilo. Jenže to ještě nebylo v autech „eurohlásítko“, inteligentní asistent rychlosti, ISA, který jako nejotravnější a nejzbytečnější asistent vždy vypínám.
Asi tušíte, kam tím mířím. Nemám problém s tím, že se auto samo nastartuje poté, co šlápnu na brzdu a vyrazím. Mám problém s tím, že se vypne, když vystoupím – a s vypnutím se resetují všechny asistenty do továrního nastavení. Stačí, abyste zastavili na krajnici na dvacet sekund, jen abyste si z kufru vytáhli nápoj nebo kapesník, a všechno, co jste vypnuli před jízdou, se zase aktivuje.
Nejen to. Tento aspekt je opět trochu specifický pro nás novináře, ale může se týkat i situace, kdy jedno auto sdílí více lidí. V autech dnes jsou uživatelské profily, které každému řidiči uloží stanice rádia, sedačku, zrcátka, ambientní osvětlení a v některých případech i nastavení adaptivního tempomatu.
Když pak přijde do auta jeden či druhý řidič, zvolí si svůj profil a nemusí všechno nastavovat znova. Tyhle profily jsou někdy spárované s mobilem, který se k vozu připojí skrz Bluetooth. Bývají ale také chráněny nějakým PIN, které zajistí, že vám nikdo do vašeho profilu nepoleze a nebude ho přenastavovat.
A když se vám auto vypne poté, co vystoupíte, často se odhlásí i od toho profilu. Takže poté, co jste si sáhli do kufru pro nápoj, sednete do auta a musíte zase vyťukávat na displeji PIN.
Samozřejmě, tomuhle jde předejít, ale to musí udělat automobilka. Některá auta s tímto způsobem startování jsou nastavená tak, že z profilu vyskočí a asistenty resetují až po zamčení, nikoliv už po vypnutí vystoupením z vozu. To dokáže řadu problémů výše popsaných vyřešit, nebo alespoň zmírnit.
Nesmí to však fungovat jako u čínského Leapmotoru C10, který jsem testoval zhruba před rokem. Ten měl zmíněnou funkci resetování asistentů až po zamčení vozu, jenže několikrát v situaci, kdy jsem jen šel vytáhnout něco z kufru, odmítl po nastoupení nastartovat. Musel jsem vytáhnout z kapsy mobil, otevřít aplikaci, auto zamknout a odemknout (čímž jsem resetoval ty asistenty) a až pak se dalo nastartovat a odjet.
Jiným způsobem otravný byl elektrický Mercedes-Benz GLC, který jsem testoval nedávno. Stejně jako v CLA je zde tlačítko pro P na voliči převodovky zároveň startovacím a vypínacím tlačítkem. Nejsnazší cesta, jak nechat vůz nastartovaný se zařazeným P, je prostě otevřít dveře při zařazeném D nebo R; vůz pak zařadí P. Jenže zatímco v hybridním CLA jste pak mohli vystoupit, pokud běžel spalovací motor, GLC se vždycky vypne. A po nastoupení znovu vyťukávám PIN a znovu vypínám ISA (což tu je snadné, ale stejně). Svezení to bylo vynikající, ale tohle mě fakt otravovalo.
Kam tím mířím? Automobilky touhle novou funkcí z některých aut odstranily jedno jediné zmáčknutí tlačítka (a v některých autech ušetřily dvě koruny, když tam to tlačítko ani nenamontovaly). Dobře, dvě, budu–li počítat ještě vypnutí vozu. Snaží se tím lidem usnadnit život, ale ve výsledku je těch zmáčknutí tlačítek (nebo klepnutí po displeji) v některých situacích výrazně víc, než kdyby prostě někde v interiéru zůstalo startovací tlačítko, kterým by si řidič mohl auto nastartovat a vypnout tak, jak chce, jak se mu to hodí.
Proč Američané tuhle funkci zvolili jako nejlepší? Možná proto, že nemají tolik povinných asistentů, které je třeba vypínat. Anebo proto, že používají auto jako spotřebič a je jim to úplně jedno.
zdroj: Autorský text