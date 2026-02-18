Američané znovu kupují sedany. Velká trojka přemýšlí nad vývojem nových modelů
Obliba SUV není všemocná a Američané se sedanů nechtějí vzdát. Úspěch korejských a japonských automobilek nyní dráždí americké výrobce, kteří segment před pár lety z důvodu malé marže opustili.
Vozy kategorie SUV sice stále dominují světovým trhům, ale v závěsu za nimi jsou v USA stále modely s tříprostorovou karoserií. Nejprodávanějším modelem Hondy je na tamním trhu sice model CR-V, ale hned za ním jsou civic a accord. Letos v lednu Kia na americkém trhu prodala 13.984 kusů modelu Sportage, ale novinka Kia K4 v karoserii sedan dosáhla neméně úctyhodných 11.642 kusů.
Mezitím americké automobilky jen sledují úspěšné sedany konkurence, jelikož samy osobní modely postupně vyřadily ze svých nabídek. Ford vyrobil svůj poslední sedan pro tamní trh v polovině roku 2020, GM ukončilo výrobu Chevroletu Malibu na konci roku 2024. Poslední sedan skomírající automobilky Chrysler sjel v podobě tmavě červeného modelu 300C z linky o rok dříve.
Chrysler sice patří pod koncern Stellantis, který na americkém trhu stále pár sedanů nabízí, ovšem prodejní čísla modelu Alfa Romeo Giulia jsou prakticky zanedbatelná a čtyřdveřová verze nového Dodge Charger zatím není v prodeji. Jeho start v podobě plně elektrického kupé byl navíc tak neúspěšný, že musel Dodge v co nejkratší možné době osadit model šestiválcovým motorem Hurricane. S ním by měla přijít také čtyřdveřová varianta.
Většina zbývajících sedanů americké výroby je plně elektrická. Do nedávného ukončení výroby šlo ve velké míře o Teslu Model S (která je ale ve skutečnosti liftback), nyní na trhu zůstává už pouze excentrický Lucid Air a také Tesla Model 3, která ale svým vzhledem připomíná spíše hatchback nebo fastback.
Jediný plnohodnotný americký sedan momentálně nabízí Cadillac v podobě modelů CT-4 a CT-5. Ty dokonce nabízí i v ostrých variantách Blackwing s manuální převodovkou. Tamní média oba modely přirovnávají k evropským ostrým sedanům z těch nejlepších let. Nabídku doplňuje ultraluxusní plně elektrický model Celestiq, jehož prodeje však jsou v jednotkách kusů. S cenou přesahující v přepočtu 8 milionů korun se není čemu divit.
Velká trojka chce zpět
Úspěch primárně asijských a evropských automobilek na trhu tříprostorových vozů už ale velká detroitská trojka nechce nadále jen pozorovat. „Zabíjel bych pro plug-in hybridní sedan od GM. Pracujeme na tom, jak toho dosáhnout,“ prohlásil nedávno prezident General Motors Mark Reuss. Pro GM by uvedení takového modelu nemuselo být příliš složité, platformu sedanů mají dostupnou u Cadillacu. Plug-in hybridní pohonné ústrojí zatím vyvíjejí, předpokládané uvedení prvních vlaštovek se očekává příští rok.
Ford opustil sedany z velké americké trojky jako první, oznámení o tomto kroku přišlo už v roce 2018. Generální ředitel Jim Farley nyní prohlásil, že trh se sedany je stále naživu a Ford to vnímá. Ovšem nebyl schopný najít řešení, jak na daném trhu konkurovat se ziskem. Často totiž tento segment znamená nižší marže oproti modelům kategorie SUV. Díky zvyšování cen napříč automobilovým průmyslem je ale možné, že Ford nějakou cestu k ziskovosti přeci jen najde.
Vrátit by se mohly modely Fusion, Taurus nebo sesterský Lincoln Continental. Navíc se objevily spekulace o čtyřdveřové variantě modelu Mustang. Ten se v podobě elektrického SUV Mach-E prodává lépe než originální kupé se spalovacím motorem. Sedan by navíc dával smysl jakožto konkurent chargeru. Zda se návrat k sedanu podepíše i na evropské nabídce a zda můžeme doufat v nové mondeo, o tom zatím nelze snad ani spekulovat.
V neposlední řadě se k debatě přidal také koncern Stellantis, který v posledních dnech a týdnech zařadil zpátečku na mnoha frontách. Z nabídky téměř zmizely plug-in hybridní modely, vrátil se legendární osmiválcový motor Hemi, v Evropě se vrací do nabídky dieselové motory. Minulý rok generální ředitel Chrysleru Chris Feuell dokonce naznačil příchod nového modelu. Ten by měl být cenově příznivý, krásný a řidičsky zábavný. Spekuluje se právě o karosářské variantě sedan v návaznosti na model Chrysler 200.
Nechybí poptávka?
Americký server The Drive se na to zeptal Robbyho DeGraffa, manažera pro analýzu produktů a spotřebitelských trendů ve společnosti. Podle něj při průzkumu mezi 18.000 spotřebiteli, kteří plánují v následujících 3 letech koupi nového vozidla, by více než třetina uvažovala právě o vozu karoserie sedan. Zájem je hlavně o střední a velké modely.
DeGraff věří, že sedany na americkém trhu stále ani zdaleka neřekly své poslední slovo. „Poptávka existuje, a i když se automobilky budou muset překonat a znovu se pustit do méně ziskového segmentu sedanů, měly by to udělat,“ řekl DeGraff. Zároveň upozornil na úspěchy korejských a japonských automobilek s vlastními modely v segmentu a dodal, že všechny klíčové modely zaznamenaly v roce 2025 nárůst prodejů.
The Drive také citoval technika dealerské sítě Fordu. Ten upozornil na skutečnost, že levnější sedany často sloužily jako vstupní brána zákazníků ke značce. Lidé, kteří si pořídili focus (ano, na americkém trhu se prodával i jako sedan) nebo fusion (americký model se liší od evropského crossoveru) často zůstali značce věrní a pořídili si luxusnější a dražší modely, například Explorer, Expedition nebo oblíbený pick-up F-150.
Zdroje: TheDrive, Ford, GM, Cadillac, Honda, KIA