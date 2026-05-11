Američani vytiskli auto z hliníku a karbonu. Už má prvního majitele
Kalifornská automobilka Czinger udělala zásadní krok od prototypů k realitě. Během květnové akce v Miami oficiálně předala první zákaznický exemplář hyperauta 21C. Jde o prvotní důkaz, že revoluční metoda výroby pomocí 3D tisku kovů dokáže obstát v provozu a rychlostech přesahujících 400 km/h.
Na Floridě byl veřejnosti představen a následně majiteli předán první Czinger 21C. Tento konkrétní kus dostal název Royal Venom a na první pohled zaujme kombinací temně fialové barvy a odhalených dílů z uhlíkových vláken.
Jde o verzi Vmax bez zadního křídla, karoserie je vyhlazená a prodloužená, aby vzduch kolem auta proudil s minimálním odporem, což je nezbytné pro stabilitu v extrémních rychlostech.
Zcela unikátní konstrukce
Pod povrchem se skrývá revoluce v konstrukci. Auto nedrží pohromadě běžné lisované plechy či monokok, ale 3D tištěná kostra. Tu tvoří stovky složitých uzlů z hliníku a titanu, které tiskárny vykreslily podle návrhu umělé inteligence. Ta materiál rozmístila jen tam, kde je to nutné pro pevnost, takže výsledek připomíná lehkou, ale extrémně tuhou kovovou pavučinu.
Počítač vypočítal, kde přesně musí být materiál, aby auto vydrželo obrovské přetížení, a kde naopak může chybět. Výsledkem jsou součástky, které vypadají jako propletené šlachy nebo kosti. Díky tomu je celý podvozek neuvěřitelně tuhý, a přitom váží jen zlomek toho, co běžné konstrukce. Celé auto se tak vejde do 1250 kilogramů.
O pohon se stará neobvyklý hybridní systém. Jeho základem je uprostřed uložený osmiválec o malém objemu 2,88 litru, který doplňují dvě turbodmychadla. Motor používá plochou klikovou hřídel, což mu umožňuje točit až 11 tisíc otáček za minutu. Spalovacímu agregátu pomáhají také dva elektromotory u předních kol.
Dohromady tato sestava dává výkon 919 kW (1250 koní), což v kombinaci s bleskovou sedmistupňovou převodovkou znamená zrychlení z nuly na stovku za 1,9 sekundy. Tím ale dechberoucí dynamika teprve začíná – na rychlosti 300 km/h je auto za neuvěřitelných 8,5 sekundy a metu 400 km/h pokoří zhruba za 21 sekund.
Naprostou dominanci pak Czinger předvádí v disciplíně 0-400-0 km/h. Celý proces brutálního zrychlení a následného úplného zastavení zvládne za zhruba 27 sekund, čímž útočí na světové rekordy nejznámějších značek jako Bugatti nebo Koenigsegg.
Desítky milionů, minimum kusů
Kabina vozu připomíná spíše kokpit stíhačky než interiér běžného auta. Sedadla jsou totiž uspořádána v řadě za sebou, takže řidič sedí přesně uprostřed a spolujezdec je usazen přímo za ním. Toto řešení umožnilo konstruktérům postavit extrémně úzkou a aerodynamickou karoserii, která je klíčem k dosažení udávané maximální rychlosti 407 km/h.
Základní cena modelu Czinger 21C Vmax se pohybuje kolem 55 milionů korun (2,35 milionu dolarů), ovšem s příplatky za unikátní specifikace, jako je právě Royal Venom, se výsledná částka může vyšplhat až k 65 milionům korun.
Výroba zůstane přísně limitována, aby si auto udrželo sběratelskou hodnotu. Celkem vznikne pouze 80 kusů modelu 21C (včetně okruhové varianty), přičemž každý z nich se montuje ručně v kalifornském Los Angeles. Samotná výroba jednotlivých komponentů pomocí 3D tisku probíhá v továrně Divergent Technologies, která funguje spíše jako digitální laboratoř než jako klasická automobilová linka.
Zdroje: Czinger, Driven at The Abbey