Americká automobilka chystá levný spalovací pick-up. Inspiroval ji Trump, Japonci a Oldsmobile
Pick-upy jsou dnes nejpopulárnějším segmentem vozů v USA. Vyrostly přitom do obřích rozměrů a nejsou zrovna levné. Změnit to chce znovuzrozená automobilka Reo, která využije nová pravidla stanovená Donaldem Trumpem.
Víte, která automobilka přišla jako první s karoserií ve stylu pick-up? Pokud byste hádali, že nějaká americká, hádali byste správně. Jméno Reo Motor Car Company už ale dnes v podstatě nikdo nezná a model Reo Speed Wagon z roku 1915 je zcela zapomenutou historií. Přesto se právě Reo po dekádách od krachu snaží o návrat a opět to bude s pick-upem.
Vypátrat přesně, kdo přišel s jednotlivými typy karoserií, není tak snadné, protože auta z konce 19. a počátku 20. století jsou velmi odlišná od pozdější produkce. Náznaky budoucích tvarů se vysledovat dají, ale co přesně je první sedan nebo kombík, už tak jasné není. Jistotou tak asi může být jen kabrio, se kterým přišel rovnou pan Benz.
U pick-upu se každopádně jako úplný počátek bere vůz Reo Speed Wagon z roku 1915. Za typickou přídí z toho období je dvoumístná kabina a za ní velká ložná plocha, proporčně tedy opravdu připomíná pozdější pick-upy. Jen je auto dle tehdejších zvyků kompletně otevřené a mezi kabinou a korbou není větší přepážka.
První varianta měla čtyřválec o výkonu asi 20 kW, třístupňový manuál, nosnost jednu tunu a rozjela se až na 50–60 km/h, což je na tehdejší dobu hodně. V dalších letech se objevily verze s větší nosností, šestiválcovým motorem, plátěnými bočnicemi a výkon stoupnul až na 50 kW. Pro Reo byl model Speed Wagon obrovským úspěchem a jen do roku 1925 automobilka dodala přes 125.000 kusů. Model Speed Wagon dostal další generace, které už se ale transformovaly v podstatě v běžné nákladní sklápěčky.
Od roku 1936 Reo nevyrábělo osobní vozy a soustředilo se jen na užitkové modely. Druhá světová válka přinesla objednávky na nákladní vozy, jenže ani tak automobilka situaci neustála a v 50. letech přišel bankrot. V roce 1954 prodala své operace na výrobu vozidel a o tři roky později se divize výroby vozidel Reo stala dceřinou společností White Motor Corporation. White poté v roce 1967 sloučil REO s Diamond T Trucks, čímž vznikla společnost Diamond Reo Trucks. Společnost Volvo později převzala White, a proto práva na značku Reo skončila u ní.
Jenže vzhledem k tomu, že se celé dekády značka jakkoliv nevyužila, byla tamními soudy označena jako právně nevyužitá. Toho v květnu 2026 využil nově založený texaský startup s názvem REO Industries, který si značku registroval a snaží se na původní automobilku navázat. A stejně jako tehdy na to půjde s pick-upem. Jen nemáme očekávat návrat názvu Speed Wagon, ačkoliv i na ten vlastní práva.
Místo toho automobilka plánuje uvést na trh tři modely pod modelovým označením Runabout: Runabout T4X, Runabout T4C a SUV Runabout S4C. Tento název navazuje na první model automobilky Oldsmobile, což také není náhodou. Původní Reo totiž založil Ransom E. Olds poté, co odešel ze své předchozí automobilky Oldsmobile a název jsou jeho iniciály.
Původní Runabout, neboli Curved Dash Olds, jak se mu později začalo říkat, byl prvním vozidlem značky Oldsmobile a nejpopulárnějším automobilem ve Spojených státech před příchodem Fordu Model T. Byl také na svou dobu velmi levný, prodával se za 650 dolarů, což je v přepočtu na dnešní peníze zhruba 530.000 Kč. Na podobnou cenovku míří i první model znovuzrozené značky.
Reo Runabout T4X má totiž začínat na 21.500 USD, což je v přepočtu 454.000 Kč. Tedy podstatně níže než jakýkoliv současný americký pick-up. Pomůže tomu mimo jiné fakt, že na rozdíl třeba od projektu Slate nebo Telo nemá být nové Reo elektromobilem. Místo toho půjde o velmi jednoduchý spalovací pick-up s podstatně menšími rozměry než dnes oblíbené modely na tamním trhu.
Nový majitel značky Reo Zach De Bernardi označuje novinku jako první model patřící do třídy „Ameri-Kei“. Tento segment je inspirován japonskou kategorií Kei, ale je zvětšený tak, aby byl na amerických silnicích o něco pohodlnější. Nicméně bude velmi základní, model T4X by mohl dorazit bez rádia nebo bez čalounění dveří, i když ve vyšších specifikacích podobné luxusní prvky nabídne. S novou třídou jednodušších vozidel přišel Donald Trump, inspirován právě v Japonsku.
Se záměrem postavit podobný vůz texaský podnikatel přišel po změně regulací Donaldem Trumpem. „Když byly v prosincovém termínu roku 2025 zrušeny pokuty CAFE, byl to pro mě a náš tým největší signál, že něco takového je proveditelné,“ řekl De Bernardi pro americký web R&T. CAFE jsou americkou obdobou evropských flotilových emisí a automobilky platily za překročení limitu. Od loňska je ale pokuta nastavena na 0 dolarů.
„Sledoval jsem Slate, trh s minináklaďáky a podobné věci. Je to skvělé, líbí se nám to a přejeme jim jen to nejlepší. Ale spousta zpětné vazby je podobná: Aha, bylo by to fantastické, kdyby to mělo diesel nebo kdyby to mělo jen malý čtyřválec, protože to je to, co americký spotřebitelský trh chce. Z velké části proto, že infrastruktura ve Spojených státech nebyla brána vážně, pokud jde o elektrifikaci domácností nebo budování nabíjecích stanic,“ pokračuje De Bernardi.
Základní model T4X má na délku měřit pouhých 4572 mm a měl by být přibližně 1880 mm vysoký i široký. Podle vyjádření společnosti bude využívat rámovou konstrukci a mechanický pohon všech čtyř kol. Maximální tažná kapacita je stanovena na přibližně 2 tuny, což je pro spoustu zájemců o malé pick-upy víc než dost.
Pohon má zajišťovat atmosférický čtyřválcový motor, který bude spárován buď se šestistupňovou manuální, nebo s automatickou převodovkou. Odkud budou pohonné jednotky pocházet, zatím nebylo oznámeno, ale De Bernardi chce, aby byly vyrobeny v Americe a bez přímého vstřikování.
Nejzajímavější částí celého konceptu REO je jeho „open-source“ přístup. Kupující budou mít přístup ke všem informacím o vozidle a jsou povzbuzováni k tomu, aby pro ně vyráběli nové díly a komponenty. Inženýři mohou s touto značkou spolupracovat na schválení (validaci) daných dílů, a pokud splní požadavky, lidé je budou moci nabízet k prodeji přímo na webu REO.
Cílem je představit výsledný design během čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Pokud jde o zásadní otázku financování, De Bernardi uvedl: „Jsme financováni,“ a dodal: „Vložil jsem do společnosti spoustu vlastních peněz.“ Zároveň zdůraznil, že „založit automobilku není levná záležitost“. V tom má pravdu, a právě financování stálo za koncem mnoha jiných nadějných amerických projektů. Je však pravda, že většina jich zkoušela prorazit s elektrickými vozy.
Zdroj: Road & Track, zdroj foto: REO