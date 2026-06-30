Americká vláda zakázala čínská auta. Prémiová odnož Volva balí kufry
V Evropě se řeší ochrana lokálního autoprůmyslu před čínskými značkami, na reálné funkční kroky ale nikdo nemá odvahu. Opačný přístup ukazují v USA, kde stačil pár jednoduchých nařízení a jediná čínská značka na tamním trhu musí ukončit prodej.
Zatímco celý svět zaplavují čínská auta, což můžete poslední dva roky sledovat i u nás, téměř úplně jsou před nimi uchráněny Spojené státy americké. Není to jen velmi vysokými nároky na bezpečnost či emise, ale také mimo jiné 100% clem na čínské elektromobily a téměř 30% clem na jiné čínské vozy. Přesto všechno se v USA jedna čínská značka prodává, čemuž ale bude brzy konec.
Polestar vznikl v roce 2017 osamostatněním dřívější sportovní divize Volva a jeho sídla jsou ve Švédsku a Velké Británii. Automobilku ale přímo vlastní osobní holdingová společnost PSD Investment zakladatele Geely, miliardáře Li Shufu. Menší podíl pak mají i Geely Holding a Volvo, které je samo vlastněné Geely. Jeho auta se vyvíjejí primárně v Číně, vyrábějí se převážně v Číně a využívají techniku Geely. Švédská jsou tedy asi podobně, jako je MG britské.
Stejně jako MG ale Polestar v počátku dost hrál na svou evropskou minulost. Prezentoval se jako švédská prémie zrozená z Volva a s tím přišel v roce 2020 i do USA. Jako první se tam objevil plug-in hybridní limitovaný model Polestar 1, který do celého světa mířil z továrny v čínském Čcheng-tu. Následoval elektrický sedan Polestar 2 taktéž dovážený z Číny a v roce 2024 byla uvedena dvě nová SUV.
S modelem Polestar 3 se vůbec poprvé vůz této značky začal vyrábět přímo v USA, v továrně Volva v Jižní Karolíně. Model Polestar 4 se zpočátku vozil z Číny, ale v roce 2025 začala „obchodní válka“ mezi Čínou a USA, kdy Donald Trump v rozmezí týdnů několikrát navýšil cla. Na to Polestar reagoval převedením výroby modelu 4 také do továrny Renaultu v Jižní Koreji, odkud už se mohl do USA vozit s podstatně nižším celním zatížením.
Jenže ani to nestačilo a nová pravidla vedla k rozhodnutí americký trh opustit. Tamní ministerstvo obchodu totiž firmě neudělilo výjimku ze zákona o propojených vozidlech. Ten zakazuje dovoz a prodej jakýchkoli vozidel, která využívají softwarové nebo hardwarové systémy vyvinuté, navržené nebo dodané subjekty z „nepřátelských zemí“, přičemž hlavními terči jsou Čína a Rusko.
Automobilky s vazbami na Čínu, což zahrnuje třeba i Mercedes-Benz, Lincoln nebo Buick, musely požádat o speciální autorizaci a dokázat, že jejich software je od Číny stoprocentně odříznutý. Zatímco sesterské Volvo v květnu 2026 tuto výjimku dostalo díky své dlouhé historii, autonomii a hluboké lokalizaci v USA, Polestar byl odmítnut a tím byl zakázán prodej jeho vozů na americkém trhu. Vzhledem k tomu, že by to znamenalo kompletně překopat modely jen pro americký trh, padlo rozhodnutí tento trh opustit.
Spojené státy ostatně nebyly pro Polestar příliš důležitým trhem. V roce 2025 tam prodal jen 4.076 aut, dostal se tak na 37. místo celkově a skončil tak mimo jiné za Ineosem, který prodává jediný model Grenadier. Lépe se ale prodávala i Alfa Romeo, Jaguar, Lucid nebo Genesis.
Polestar tak může doprodat skladové zásoby vozů pro modelový rok 2027. Otázkou je také budoucnost modelu Polestar 3, který se dnes vyrábí pouze v USA i na export. Prioritním trhem pro Polestar každopádně zůstává Evropa, kde má dnes většinu prodejů. Na domácím trhu v Číně totiž brutálně neuspěl a loni tam prodal jen 583 vozů. Polestar tam pomalu zavírá autosalony a rozpouští struktury, na úplné opuštění trhu ale zatím nedošlo. Výroba v tamních továrnách pro export samozřejmě pokračuje. V roce 2028 by se měl nový model Polestar 7 začít vyrábět v Evropě, v nové továrně Volva u Košic.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Polestar, zdroj videa: Polestar