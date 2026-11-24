Americký Kongres si posvítí na značky s čínským kapitálem. Týká se to i Mercedesu
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Německá automobilka Mercedes-Benz se nečekaně ocitla v centru americké legislativní debaty o omezení čínských vozidel. Kvůli bezmála dvacetiprocentnímu podílu čínských akcionářů jí hrozilo, že spadne do chystaného zákazu prodeje aut v USA.
Američtí zákonodárci v posledních měsících přitvrzují vůči čínským automobilkám a technologiím v moderních vozech. Nový návrh zákona, který míří ke schválení do konce letošního roku, počítá s omezením prodeje takzvaných propojených vozidel u všech výrobců, v nichž mají čínské subjekty podíl vyšší než 15 procent. Právě tato hranice se stala problémem pro Mercedes-Benz, jehož souhrnné čínské vlastnictví se pohybuje kolem 19,67 procenta.
Situace nezůstala jen v teoretické rovině. Členové výboru Sněmovny reprezentantů pro Čínu zaslali automobilce oficiální žádost o vysvětlení a podklady, které mají dodat do 1. prosince 2026. Zákonodárce zajímá nejen samotná vlastnická struktura, ale také případné sdílení technologií, zabezpečení dat a podíl čínských dílů v prodávaných vozech. V plánu je také osobní schůzka se šéfem severoamerické divize Mercedesu Jasonem Hoffem.
Samotná automobilka se brání argumentem, že její čínští akcionáři nemají žádná křesla ve správní radě a do každodenního řízení firmy nijak nezasahují. Jde tedy o pasivní investory, nikoliv o subjekty, které by určovaly směřování značky.
Varování jménem Polestar
Že americké úřady myslí svá pravidla vážně, ukázal nedávný osud značek patřících pod čínský koncern Geely. Zatímco sesterské Volvo získalo pro svá propojená vozidla od amerického ministerstva obchodu potřebné schválení, Polestar s žádostí neuspěl a musel své prodeje ve Spojených státech pozastavit.
Pro Mercedes-Benz by podobný scénář představoval obrovskou ránu. Americký trh je pro německou značku dlouhodobě klíčový a jeho význam letos ještě vzrostl poté, co automobilka ve druhém čtvrtletí roku 2026 zaznamenala zhruba třicetiprocentní propad prodejů v Číně. Jason Hoff proto dal jasně najevo, že Spojené státy jsou pro Mercedes naprosto zásadní a v případě schválení zákona je firma připravena podniknout všechny kroky nutné k tomu, aby novým pravidlům vyhověla.
Zákonodárci couvají, na stole je výjimka
Dobrou zprávou pro stuttgartskou značku i její americké zákazníky ovšem je, že původní přísné znění zákona pravděpodobně dozná změn. Vyjednavači v Kongresu pracují na úpravě textu, která by zavedla výjimku například pro pasivní investice bez hlasovacích práv.
Uklidňující signál vyslal také republikánský senátor z Ohia Bernie Moreno, který celou legislativní iniciativu vede. Podle jeho slov se již podařilo otázku Mercedesu vyřešit. Moreno zdůraznil, že smyslem zákona je zamezit přístupu čínských vozidel, která představují bezpečnostní či ekonomické riziko, a nikoliv vyřadit z trhu tradiční německou automobilku. Zdá se tedy, že automobilka ze Stuttgartu nakonec americkou bouři ustojí bez nuceného odchodu ze showroomů.
Zdroj: InsideEVs, foto a video: Auto.cz