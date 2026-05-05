Amsterdam zakázal reklamu na většinu dnes prodávaných aut
Auta a maso škodí, takže je zakážeme, řekli si Zelení v Amsterdamu a svůj nápad dovedli k realitě v rámci snahy o přiblížení města uhlíkové neutralitě. Podobný, i když ne tak drastický zákaz už existuje ve Francii.
Reklamy na v podstatě všechny výrobky včetně těch, které škodí zdraví, jsou všudypřítomné. Výrazné omezení potkalo reklamy na tabákové výrobky. Amsterdam nyní po jejich boku postavil maso a auta se spalovacími motory, ale třeba i dovolené, které zahrnují leteckou přepravu.
Důvod? Všechno to produkuje emise oxidu uhličitého. „Klimatická krize je naléhavá,“ odůvodnila novinku Anneke Veenhoffová z politické strany Zelená levice. „Vést v klimatické politice a přitom pronajímat zdi k naprostému opaku“, jak ji dále cituje BBC, podle ní není správná cesta k tomu, jak dosáhnout cíle klimatické neutrality. Ten si Amsterdam vytyčil na rok 2050.
Tyto názory sdílí Anke Bakkerová, místní předsedkyně Strany pro zvířata. „Každý může činit vlastní rozhodnutí, ale my se snažíme, aby nám velké firmy pořád neříkaly, co máme jíst a kupovat,“ říká. A hned dodává špetku newspeaku: „Dáváme lidem více svobody, protože mohou udělat vlastní rozhodnutí.“
Reklamy na maso a masné výrobky podle BBC představovaly jen 0,1 % reklamních ploch ve městě a s fosilními palivy souvisely reklamy na 4 % reklamních ploch. Většina vystavovala filmy, značky oblečení či mobilní telefony.
Pochopitelně, Nizozemská masná asociace, která zastupuje svůj průmysl, stejně jako Nizozemská asociace cestovních agentur a kanceláří, proti změně brojí. Podle té první je to „nevhodná cesta, jak ovlivnit spotřebitelské chování“. Dodává, že maso „poskytuje nezbytné živiny a mělo by zůstat viditelné a dostupné spotřebitelům“. Ta druhá zase hovoří o neférovém omezení podnikatelské svobody společností, které nabízejí dovolené.
Proti byla také firma JCDecaux, nadnárodní reklamní gigant se zaměřením právě na reklamní plochy na veřejných místech. V minulosti žádala vedení města o odmítnutí nového pravidla – ovšem neúspěšně.
Amsterdam je s takovýmto zákazem prvním hlavním městem na světě. Prvním městem obecně však nikoliv. Haarlem, vzdálený jen 18 km od Amsterdamu, byl světově prvním v roce 2022. Od té doby se přidaly Utrecht a Nijmegen. Ten dokonce zahrnul i mléčné výrobky.
Co nizozemské hlavní město pomíjí, je, že vůz se spalovacím motorem je možné provozovat i na klimaticky neutrální syntetická paliva. Tohoto faktu si je vědoma Francie, která podobný zákaz na národní úrovni zavedla také – ale nezakázala reklamy na auta, nýbrž na fosilní paliva či elektřinu z uhlí. Později přidala také zemní plyn.
Může to fungovat? Podle novin The Telegraph ano. V roce 2019 Londýn zakázal reklamy na tzv. junk food, tedy zejména rychlé občerstvení, v prostorách tamního metra jako jedno z opatření pro boj s dětskou obezitou. Výsledkem byl pokles spotřeby.
Zbývá jediná otázka – souhlasíte s takovým zákazem? Reklamy na elektromobily či zeleninu v Amsterdamu stále na veřejných místech být mohou. Může to podle vás ovlivnit chování spotřebitelů, když víme, že elektrická auta jsou kvůli své ceně stále zejména pro spotřebitele s nižšími příjmy hůře dostupná, než auta spalovací?
