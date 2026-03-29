Analýza vadného motoru PSA DV5: Malinká příčina, obrovský následek
Dostali jsme motor 1.5 Diesel z Toyoty Proace City, kterému při pouhých 56.000 km „upadl ventil do válce“. Jelikož auto bylo v záruce, dostal majitel celý nový motor. A na nás zbylo zkoumání, proč se to vlastně stalo.
V článku Ojetý Citroën Berlingo III a spol.: Auto dobré, ale čím ho hnát? jsme si řekli, že vážné závady u motorů DV5 obvykle přicházejí kolem 100.000 najetých kilometrů. Když jsme v letošním Světě motorů číslo 5 problematiku kolabujících dieselů nakousli v závěru dlouhodobého testu Citroënu Berlingo, došlo nám mnoho reakcí. A hned několik z nich nám pod slibem anonymity nabídlo poškozený motor k rozebrání, že by to pro nás i čtenáře mohlo být poučné.
Výrobce už má všechny příčiny selhání motorů probádané a ze servisů si je nestahuje. Z asi sedmi takových nabídek jsme vybrali motor, který selhal nečekaně brzo – v něm totiž ještě nebudou velká opotřebení a mohlo by být jasnější, co je příčina a co následek. Konkrétní vůz byl zákazníkovi předaný na jaře 2022 a k závadě došlo na podzim 2025. Zapřáhli jsme za dlouhodobě testovanou Dacii Bigster hybrid G-150 4x4 LPG přívěsný vozík a vydali se do jižních Čech.
Čtvrtý plný šrotu
Rozborku jsme pak udělali u automechanika Václava Jirouta ve Stašově, jehož dílnu vy, kdo sledujete videorecenze v pořadu Svět motorů TV na Nova Action či na kanále Auto.cz, dobře znáte.
Motor používá hlavu válců osazenou šestnácti ventily, vahadly s rolnami a hydraulickými zdvihátky, na něž je namontován samostatný rám vačkových hřídelí. Od klikové hřídele je ozubeným řemenem poháněna sací vačka, výfuková pak přes řetěz v rámu vačkových hřídelí. Vahadla pod vačkami chyběla, neboť hlavu už původní servis sundal, když zjišťoval rozsah poškození. Našli jsme je naházená ve válcích.
