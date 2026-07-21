Anglie zvažuje plošnou třicítku po vzoru Walesu. Tam ale částečně couvli
Paříž, Wales a řada obcí v Anglii už má limit 30 km/h, resp. 20 mph, jenže jen na menších rezidenčních ulicích. Do diskusního panelu o plošném zavedení 20 mph po celé Anglii byli pozváni jen ti, kteří ho podporují, a chybí tak názor druhé strany. Ta upozorňuje na nevýhody.
Plošný rychlostní limit 30 km/h ve městech má řadu podpůrců, z dobrých důvodů se však zavádí jen velmi opatrně. Známým místem, kde k takové změně došlo, je Paříž a podpůrci jí často argumentují, že třicítka funguje. Hlavní ulice však v ní zůstaly na padesátce a obchvat Periphérique má limit 70 km/h.
Stejný limit platí i v řadě dalších měst Francie a od září 2023 také ve Walesu, jedné z částí Spojeného království. Změna se setkala s odporem veřejnosti a během roku zde došlo k úpravě podobné jako v Paříži – páteřní komunikace v rámci města se od září 2024 vrátily z 20 mph (32 km/h) k limitu 30 mph (48 km/h).
Snížení plošného limitu po vzoru Walesu nyní zvažuje také Anglie. Na debatu si přizvala experty, kteří k tématu mají co říct – ale podle některých názorů jen z jedné strany. Patří sem lidé z organizace Transport for London, která v hlavním městě řeší veškerou dopravu od chůze přes metro a autobusy až po auta. Dále tu jsou lobbisté z 20’s Plenty for Us, kteří se snaží o limit 20 mph ve všech obcích Velké Británie, a skupiny velšské vlády 20mph Task Force Group a 20mph Steering Group.
„V parlamentární diskusi není žádná vyváženost,“ reagoval na výběr expertů Declan Pang, člen vedení Asociace silniční dopravy, která je oborovým sdružením automobilových a autobusových dopravců. „Moje jméno bylo na seznamu svědků, který výbor rozeslal, ale pozván jsem nebyl,“ dodal.
Skuteční odborníci mají výhrady
„Asociace nepodporuje plošné zavedení limitu 20 mil v hodině na hlavních a páteřních komunikacích, protože na nich nejsou uplatňovány vhodným a přiměřeným způsobem, což snižuje důvěru řidičů“ ve snížený limit, pokračoval Pang. Jinými slovy, Asociace by patrně nebyla proti 20 mph na užších ulicích, ale na těch hlavních chce zachovat 30 mph – přesně jako ve Walesu po úpravě ze září 2024 nebo v Paříži.
Podle Briana Gregoryho z Aliance britských řidičů je panel expertů složený jen z aktivistů proti automobilům. Jejich motivace podle něj je lidem ztížit ježdění autem. „Všichni jsme uživatelé silnic a všichni bychom měli spolupracovat na maximalizaci bezpečnosti, ale vláda staví jednu skupinu proti druhé tak, abychom neodporovali zavádění šílených opatření,“ cituje ho britský magazín Autocar.
Varoval také, že řidiči nebudou dodržovat limity, které jim přijdou jako nepřiměřené. „Máme místa, kde se místo 80. percentilu limit stanovuje na padesátý, což kriminalizuje“ polovinu řidičů, kteří místem jezdí, „včetně statisticky nejbezpečnějších řidičů,“ hřímá Gregory. „Pokud nastavíte rychlost, která nesedí s vnímáním motoristů, jaká rychlost je přiměřená, nebude ji nikdo dodržovat, pokud nenasadíte tvrdé vynucování,“ dodává.
80. percentil znamená, že za běžné dopravní situace 80 % řidičů jede touto nebo nižší rychlostí. Adekvátně tomu 50. percentil znamená, že 50 % řidičů jede za běžné situace, tj. není-li kolona, touto nebo nižší rychlostí. Běžně se ve světě pro stanovení limitu používá 80. nebo 85. percentil.
Nižší rychlost má plusy, ale ne všude
Jedním z argumentů podpůrců plošné třicítky (resp. dvacítky v mílích) je to, že průměrné rychlosti jízdy v daném městě stejně nejsou o moc vyšší než 30 km/h, takže změna je v podstatě jen „papírová“ a reálně se nic moc nezmění. Zapomínají však na to, že takovouto změnou omezí řidiče, kteří jedou po dané ulici v době řídkého provozu, kdy se dá jet 50 km/h.
Je-li hustý provoz, skutečně se nic moc nezmění, je-li však řídký provoz – a v takový moment je z principu věci riziko nehody menší – znamená třicítka místo padesátky zbytečné omezení řidičů. Kromě toho se zavedením limitu 30 km/h místo padesáti nutně klesne průměrná rychlost jízdy pod 30 km/h.
To nicméně neznamená, že by nižší rychlost neměla i svá pozitiva. Velšské snížení rychlostních limitů začíná dopadat na statistiky nehodovosti. V datech za rok 2024 tam klesl počet nehod s vážným zraněním či úmrtím o 19 %. Řada obcí v Anglii také na některých svých ulicích zavedla limit 20 mph.
Brian Gregory dále namítá, že lidé, kteří chtějí zavádět nižší limity, „by měli zjistit počet nehod a úmrtí v souvislosti s intenzitou provozu, což se neděje“. Dodává, že tři nejčastější příčiny nehod jsou, že se některý jejich účastník nepodíval, nebo se podíval, ale nebezpečí přehlédl, anebo špatně odhadl rychlost či trajektorii ostatních.
Minimálně ty první dvě věci by se daly schovat za nepozornost, která je i u nás dlouhodobě na předních místech mezi příčinami nehod, a to s obrovským náskokem. Za první půlrok letoška došlo u nás k 8526 nehodám zapříčiněných nevěnování se řízení vozidla, což je 21,9 % všech nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Na druhém místě je s 4882 nehodami (12,5 %) nesprávné otáčení nebo couvání.
Zdroje: Autocar, Policie ČR | foto: Google Gemini