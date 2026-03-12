Ani elektromobil není absolutně tichý. Pro vývoj Kie EV2 bylo odhlučnění klíčové
Městské SUV kategorie B do své malé karoserie dostalo spoustu chytrých akustických řešení a slibuje, že je ušito na míru požadavkům evropských zákazníků.
Malý městský model EV2 velikosti Škody Fabia byl vyvinut v Evropě a pro Evropu. A jelikož evropští zákazníci mají vysoké nároky na komfort na palubě, zaměřila se automobilka na hluk v kabině, přenášené vibrace a nastavení podvozku.
Elektrický model EV2 patří do segmentu B-SUV a nabídne kapacitu baterie 42,2kWh nebo 61,0kWh. Výborný management energie prokázal při nezávislém testu v mrazivých podmínkách, automobilka však míří výš.
Kia chce s modelem EV2 demonstrovat schopnost inženýrství, vývoje a validace zvýšit akustické standardy v kategorii kompaktních elektromobilů. I svému nejmenšímu elektromobilu s délkou jen lehce nad 4 metry nadělila Kia akustické vrstvené čelní sklo a akustické pneumatiky.
Speciálně byly vyvinuty také koberce a výstelky podběhů, které vnímanou hladinu hluku dále snižují, stejně jako akustická vrstvená skla dveří - ta jsou však dostupná pouze pro výbavy GT-line a vyšší. Inženýři se soustředili na snížení hluku z vozovky a také aerodynamického hluku větru, zejména při jízdě po dálnici.
„EV2 se chová klidně při vyšší rychlosti, je ovladatelný na nerovných silnicích a konzistentní každý den, takže se auto jeví jako kultivované od prvního kilometru,“ chválí model Pablo Martínez Masip, viceprezident značky Kia Europe.
Možná byste řekli, že na elektromobilu není co tlumit, naopak automobilky často uměle přidávají v nízkých rychlostech výstražný zvuk, aby je lidé ve městech nepřeslechli. Výjimkou není ani EV2, u ní tento zvuk automobilka ale vyvinula tak, aby nebyl pro cestující v kabině rušivý. Naopak ve vyšších rychlostech dokáže být v elektromobilu nepříjemného hluku až příliš.
Právě chod spalovacího motoru totiž často maskuje ostatní zdroje hluku a vibrací. V elektromobilech jsou naopak dominantní zvuky silnice, větru a vysokofrekvenčních komponentů. To ovlivňuje vnímání kvality odhlučnění i celého vozidla. „Elektromobily mění to, čeho si zákazníci všimnou jako první; (...) malé vysokofrekvenční zvuky a vibrace jsou okamžitě patrné,“ dodává Masip.
Ticho je věda
Cesta ke kultivované a především tiché jízdě modelu EV2 začala již v první fázi vývoje. Pomocí pokročilých numerických simulací byly předpovězeny potenciální problémy související s hlukem od vozovky a následně navržena možná řešení. Cílem bylo zajistit, aby model EV2 byl tichý a kultivovaný za všech podmínek.
Testování hluku, vibrací a tvrdosti (anglicky NVH) na dynamometru umožnilo přesná a opakovatelná měření v kontrolovaném prostředí. Bylo možné izolovat konkrétní frekvence a následně implementovat cílená protiopatření. Tato metoda eliminuje vnější proměnné, jako jsou změny počasí nebo proměnlivý povrch vozovky.
„Včasné simulace nám pomohly identifikovat, kde by hluk z vozovky a vítr mohly rušit v kabině,” řekl Oliver Jung, vedoucí inženýr v HMETC (technickém centru Hyundai). Dynamometr při testování posloužil k ověření každého protiopatření.
Odkud se hluk bere? Kromě těch očividných zdrojů je nutné zmínit, že samotné pohonné ústrojí také nepracuje zcela tiše. Komponenty jako střídač a měnič napětí mohou generovat vysokofrekvenční tóny.
EV2 tento problém řeší pomocí speciálního zvukového balíčku, který zahrnuje izolaci vnitřní části palubní desky, materiál absorbující zvuk v předním zavazadelníku a optimalizovaný kryt podvozku. Společně tyto prvky snižují přenos vysokých frekvencí a podporují soudržný akustický profil v kabině vozu.
Kia myslela také na výstražné zvuky uvnitř EV2. Výstražný zvuk inteligentního asistenta pro dodržování rychlostního limitu (ISLA) vyladili inženýři tak, aby poskytoval jasné pokyny, aniž by se stal časem rušivým. Zda je tomu opravdu tak, zjistíme až při testu.
Zdroj: Kia