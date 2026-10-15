Ani jeden čistě spalovací motor. Prestižní anketa Wards poprvé ocenila jen elektrifikované pohony
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Mezi vítězi jsou rodinná SUV, Porsche 911 nebo corvette s výkonem přes 900 kW. Letošní výsledky ukazují, jak rozdílné podoby může mít elektrifikace automobilů.
Ještě loni se mezi deseti oceněnými pohony prestižní americké ankety Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems držel jeden bez jakékoli elektrické asistence. Byl jím dvakrát přeplňovaný osmiválec Chevroletu Corvette ZR1. Letos se corvette do výběru vrátila, ale v hybridní podobě ZR1X. Poprvé v historii ankety, která vznikla v roce 1995, tak nezvítězil ani jeden čistě spalovací motor.
Elektromobily ovšem letošní desítce nevládnou. Získaly čtyři ocenění, stejně jako hybridy bez možnosti dobíjení ze zásuvky. Zbývající dvě místa patří plug-in hybridům. Šest vítězných soustav tedy stále využívá benzinový motor. A některé dokonce pohání osmiválec nebo šestiválec.
Nominovaných aut bylo 26. Porotci vybírali pohony rodinných SUV, sportovních vozů i výkonného kombi. Z evropského pohledu zaujmou například elektrické Mercedes-Benz GLC a Volvo EX60, hybridní Porsche 911 nebo plug-in hybridní BMW M5 Touring. Americké Subaru Trailseeker je v Evropě známé jako E-Outback.
Deset oceněných pohonů (bez pořadí)
Model
Oceněný pohon
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric
Elektromobil, dva elektromotory
Rivian R2 Performance
Elektromobil, dva elektromotory
Subaru Trailseeker
Elektromobil, dva elektromotory
Volvo EX60 P10 AWD
Elektromobil, dva elektromotory
Chevrolet Corvette ZR1X
Hybrid, 5.5 V8 biturbo
Hyundai Palisade Hybrid
Hybrid, 2.5 čtyřválec turbo
Nissan Rogue Hybrid
Hybrid, 1.5 tříválec turbo
Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid
Hybrid, 3.6 plochý šestiválec
BMW M5 Touring
Plug-in hybrid, 4.4 V8 biturbo
Toyota RAV4 PHEV GR Sport
Plug-in hybrid, 2.5 čtyřválec
Nejvýraznějším symbolem letošní změny je Chevrolet Corvette ZR1X. Jeho základem zůstává vidlicový osmiválec o objemu 5,5 litru se dvěma turbodmychadly. Elektromotor o výkonu zhruba 139 kW pohání přední kola, zatímco spalovací motor roztáčí zadní. Výsledkem je pohon všech kol a systémový výkon 932 kW. Elektrifikace zde neslouží ke snižování spotřeby, ale k lepší trakci a vyšší dynamice.
Odlišnou cestou se vydalo Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid. Jeho plochý šestiválec o objemu 3,6 litru používá elektricky poháněné turbodmychadlo, které pomáhá zkracovat prodlevu při reakci na plyn. Další elektromotor je integrovaný do převodovky. Ani tady smyslem není samostatná elektrická jízda, ale rychlejší odezva a podpora spalovacího motoru.
Na opačném konci technického spektra stojí Nissan Rogue Hybrid s pohonem e-Power. Jeho přeplňovaný benzinový tříválec o objemu 1,5 litru přímo nepohání kola. Slouží jako zdroj elektřiny pro dvojici trakčních elektromotorů, které zajišťují pohon obou náprav. Princip sériového hybridu znají evropští zákazníci například z Nissanu Qashqai, americký model Rogue však využívá novější provedení systému.
Rozmanitost oceněných pohonů dokreslují i oba plug-in hybridy. BMW M5 Touring kombinuje elektrickou asistenci s přeplňovaným osmiválcem o objemu 4,4 litru, zatímco Toyota RAV4 PHEV GR Sport používá atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru. Elektrifikace tak v jedné anketě spojuje sportovní výkony, každodenní provoz i snahu o nižší spotřebu.
WardsAuto hodnotí pohonné jednotky vozů určených pro americký trh, nikoli všechny motory dostupné ve světě. Do výběru se mohou dostat nové nebo významně modernizované soustavy a také vítězové předchozího ročníku. Porota při jízdních zkouškách posuzuje výkon, točivý moment, kultivovanost, skutečně pozorovanou účinnost a technické inovace. Desítka vítězů nemá pořadí.
Hybridní pohon se v anketě objevil už v roce 2001 díky první generaci Toyoty Prius. V roce 2020 organizátoři rozšířili název z původního Wards 10 Best Engines na Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems. Letošní ročník ukazuje, jak výrazně se složení oceněných soustav od té doby proměnilo: spalovací motory ze seznamu nezmizely, ale bez elektrické pomoci už žádný neuspěl.
Zdroj: Wards Auto, Chevrolet, Porsche, Nissan, Subaru