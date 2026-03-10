Předplatné
Anketa: Co říkáte na Dacii Striker? Míří přímo mezi milované kombíky

Nová Dacia Striker míří do jedné z nejoblíbenějších kategorií českého trhu – mezi rodinné kombíky nižší střední třídy. Novinka nabídne hybridní pohon, variantu s LPG i čtyřkolku a cenou má začínat pod 600.000 Kč. Jak se líbí vám?

Dacia po uvedení SUV Dacia Bigster rozšiřuje své ambice v segmentu C o další model. Striker sice výrobce označuje jako crossover, ve skutečnosti jde ale o klasický rodinný kombík s lehce zvýšeným podvozkem a ochrannými plasty na karoserii.

Technicky má vycházet právě z Dacie Bigster, takže se počítá s full-hybridní verzí kombinující čtyřválcovou osmnáctistovku a elektromotory, mild-hybridní variantou 4×4 s tříválcem o objemu 1,2 litru a také možností provozu na LPG.

Levnější i dražší konkurence

S délkou 4,62 metru je novinka o něco menší než Škoda Octavia Combi (4,69 m) nebo nová Kia K4 Sportwagon (4,69 m), ale je delší než Hyundai i30 kombi (4,58 m). Cena nové Dacie Striker by měla podle automobilky začínat zhruba na 600.000 Kč.

V podobné kategorii dnes stojí Škoda Octavia Combi s motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW od 639.900 Kč. Naopak levněji vychází Kia K4 Sportwagon, která s litrovým tříválcem o výkonu 85 kW startuje na 509.980 Kč, zatímco Hyundai i30 kombi se stejným motorem pořídíte od 489.990 Kč.

Pro srovnání v rámci samotné značky Dacia začíná větší SUV Bigster na českém trhu na 556.900 Kč. Menší rodinný model Jogger s litrovým tříválcem o výkonu 84 kW stojí od 425.500 Kč, zatímco jeho full-hybridní verze vyjde na 569.000 Kč.

Co na novou Dacii Striker říkáte vy?

Kompletní technické parametry zatím automobilka nezveřejnila. Ani kompletní paleta motorizací nebyla finálně potvrzena, u třetí anketní otázky proto vycházíme ze současných možností pro Dacii Bigster. Výrazné odlišnosti se však neočekávají.

Už nyní je každopádně jasné, že Dacia chce strikerem nabídnout cenově dostupnou alternativu k tradičním evropským kombíkům. A nyní zásadní otázka: Jak se líbí vám?

Anketa
Jak se vám líbí design nové Dacie Striker?
Líbí se mi, působí moderně a robustně
Je to průměr, nijak nevyčnívá
Nelíbí se mi
Celkově 17 hlasů

Anketa
Má podle vás Striker šanci zamíchat kartami v segmentu, kde vládne Octavia?
Ano, hodnotou za super cenu
Bude jen levnější alternativou
Nemá větší šanci
Celkově 15 hlasů

Anketa
Jaký pohon byste zvolili?
mild hybrid 140
mild hybrid-G 140 (LPG)
hybrid-G 150 4×4 (LPG)
hybrid 155
Celkově 17 hlasů

Anketa
Kdybyste vybírali mezi dvěma velkými modely značky, co byste vzali?
Dacia Striker (kombi)
Dacia Bigster (SUV)
Celkově 16 hlasů

Zdroj: Dacia, zdroj foto: Dacia, zdroj videa: Dacia

