Anketa Ojeté auto roku má svého vítěze! Překvapení se nekoná...
Česko zná nové Ojeté auto roku. Ve druhém ročníku ankety posadilo 2762 z celkem 7466 hlasujících korunu na kapotu Škodě Octavia.
„V anketě hlasoval dvojnásobek lidí ve srovnání s loňskem. Výsledky jsou zajímavou sondou do preferencí Čechů na trhu s vozy z druhé ruky, který je třikrát větší než ten s novými auty,“ říká Petr Vaněček, generální ředitel Aures Holdings, pořadatele ankety.
Octavia ovládla hned čtyři ze šesti kategorií: rodinné auto, nejpraktičtější vůz a poněkud překvapivě i v kategoriích nejúspornější spalovací model a nejvíce cool a sexy auto. „Nechala za sebou i takové modely jako Porsche 911 nebo Alfu Romeo Giulia. Tím, že zvítězila ve čtyřech ze šesti kategorií, není divu, že vybojovala i celkové vítězství,“ bilancuje generální ředitel Áček.
Hlasování o nejošklivější auto ovládl Fiat Multipla. „Mladší generace už ani neví, jak tohle originální auto vypadalo. Ale je vidět, že i po šestnácti letech od ukončení výroby si na multiplu lidé dobře pamatují. Byl to velmi praktický vůz, na který jeho majitelé nedali dopustit. Jen jeho design značně polarizuje,“ hodnotí Petr Vaněček. Náskok multiply byl drtivý. „Uvedlo ji sedmadvacet procent hlasujících. Druhý vůz Nissan Juke nedostal ani sedm procent a třetí Chrysler PT Cruiser tři procenta hlasů,“ doplňuje.
Ze všech hlasujících budou nyní vylosováni výherci. „Hlavní cenou je zápůjčka vítězného vozu – tedy Škody Octavia v provedení RS – na tři měsíce, k níž patří i karta CCS s dvaceti tisíci korunami na palivo,“ uzavírá Petr Vaněček. Slavnostní předání auta proběhne v tomto týdnu. Další ceny jako lokátor GPS v hodnotě 20.000 Kč, palubní videokamera za 10.000 Kč, luxusní vůně do auta či knihy Mototechna v dobových plakátech putují k výhercům poštou.
|Vítězové kategorií
|Nejlepší rodinné auto
|1.
|Škoda Octavia
|2.
|Škoda Kodiaq
|3.
|Volkswagen Touran
|Nejpraktičtější a nejuniverzálnější vůz
|1.
|Škoda Octavia
|2.
|Škoda Superb
|3.
|Toyota RAV4
|Nejvíce cool a sexy vůz
|1.
|Škoda Octavia
|2.
|Porsche 911
|3.
|Alfa Romeo Giulia
|Nejošklivější auto
|1.
|Fiat Multipla
|2.
|Nissan Juke
|3.
|Chrysler PT Cruiser
|Nejúspornější spalovací vůz
|1.
|Škoda Octavia
|2.
|Toyota Yaris
|3.
|Toyota Prius
|Nejlepší elektromobil
|1.
|Škoda Enyaq
|2.
|Tesla Model 3
|3.
|Škoda Elroq
Zdroj: Svět motorů