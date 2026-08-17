Anketa Ojetina roku 2026 pokračuje: Hlasujte pro nejlepší elektromobil!
Elektromobily jsou stále častěji zastoupeny nikoliv pouze v nabídce nových automobilů, ale také na placech autobazarů. Sehnat dnes ojetý elektrický vůz nepředstavuje žádný problém. Navíc nároky kupujících na elektromobily se za posledních 10 až 15 let se změnily k nepoznání.
Mezi novými vozy se to anketami o všemožná auta roku jen hemží. Od loňska mají vlastní žebříček popularity i ojetiny. Po premiéře z roku 2025 spouští Aures Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.
„Každoročně si jich Češi koupí osm set tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut. Proto tahle anketa,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček. Proti loňsku dostávají hlasující absolutní volnost: organizátoři nedělají žádný předvýběr modelů.
Na webu ojeteautoroku.cz mohou Češi hlasovat pro jakékoli vozidlo, a to v každé ze šesti kategorií: 1. nejvíce cool-sexy auto, 2. nejošklivější auto, 3. nejúspornější spalovací auto, 4. nejlepší elektromobil, 5. nejlepší vůz pro rodinu, 6. nejpraktičtější-nejuniverzálnější auto.
Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje, potřebné pro zařazení do slosování o ceny. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty v hodnotě 20.000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ upřesňuje Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20.000 korun, třetí cenou pak palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu nebo knihy.
Anketa Ojeté auto 2026 potrvá do 30. září, vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence a výsledky budou vyhlášeny o šest dní později. Chcete se před hlasováním zorientovat? Nejlepší pomůckou je čerstvý Speciál Světa motorů nazvaný Ojetiny, který rozebírá nejdůležitější modely včetně cen, problémů a přidává mnoho zajímavých témat, rozhovorů a reportáží s auty z druhé ruky.
Abychom jistě zajímavou anketu neodbyli jenom oficiálními informacemi, přidali jsme i hlasování u nás na webu Auto.cz. S oficiální anketou Ojetina roku 2026 nemá nic společného, jenom jsme vybrali auta, o kterých si myslíme, že dokážou mají šanci stát se nejlepším elektromobilem. Tipujte v naší interní anketě pod článkem!
Audi e-tron GT
Audi e-tron GT patří mezi elektromobily, které ani po několika letech nepůsobí jako technická minulost. Naopak. Když se dnes poohlížíte po ojetém elektrickém autě vyšší třídy, může být právě e-tron GT velmi zajímavou volbou. Nejen díky vzhledu, ale především díky technice, kterou sdílí s Porsche Taycan.
Vyrábí se od roku 2021 a už při premiéře představoval jeden z technologicky nejvyspělejších elektromobilů koncernu Volkswagen. Základem e-tronu GT je platforma J1, kterou sdílí s Porsche Taycan. V případě Audi ovšem nejde o jednoduché převzetí techniky do jiné karoserie. Automobil dostal dva elektromotory, po jednom na každé nápravě, a tedy elektrický pohon všech kol quattro. Přední motor je spojen s jednostupňovou převodovkou, zadní elektromotor využívá dvoustupňovou převodovku. Právě ta je jedním z technických zajímavostí celého vozu a je jednou z klíčových technických záležitostí, které umožňují dosažení vysoké maximální rychlosti.
Standardní e-tron GT quattro disponuje systémovým výkonem 350, nejnověji 370 kW. Maximální točivý moment činí 640 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere pouze 4,1 sekundy a nejvyšší rychlost je omezena na 245 km/h. To jsou hodnoty, které by ještě před několika lety patřily skutečným sportovním vozům. Ještě dál jde RS e-tron GT. Ten nabízí nejvyšší systémový výkon 500 až 630 kW (dle roku výroby). Nejvíce nabízí RS e-tron GT Performance, který disponuje 500 až 550 kW. Nejvyšší rychlost činí 250 km/h.
Právě baterie je jedním z důvodů, proč e-tron GT technicky stále stojí za pozornost. Má celkovou kapacitu 93,4 kWh, z níž je využitelných přibližně 83,7 až 84 kWh. Akumulátor je uložený nízko v podlaze mezi nápravami. Díky tomu se podařilo snížit těžiště a současně dosáhnout téměř ideálního rozložení hmotnosti 50:50. Audi navíc použilo 800voltovou elektrickou architekturu. Výhodou je nejen možnost velmi rychlého nabíjení, ale také menší proudy a s nimi související menší průřezy kabeláže, která tak může být lehčí. Akumulátor tvoří 33 modulů, přičemž každý z nich obsahuje 12 článků. Každý modul má vlastní elektroniku, která sleduje teplotu a napětí.
Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6 patří mezi elektromobily, které ani jako ojetina rozhodně nezapadnou. Na trhu sice najdete spoustu elektrických crossoverů, jenže Ioniq 6 jde úplně jinou cestou. Je to nízký čtyřdveřový sedan s mimořádně aerodynamickou karoserií, jehož hlavním posláním není jen dobře vypadat, ale především co nejefektivněji využívat uloženou elektřinu.
A právě technika je jedním z hlavních důvodů, proč může být ioniq zajímavou ojetinou. Automobilka Hyundai jej postavila na platformě E-GMP, kterou sdílí například s Ioniqem 5 nebo Kiou EV6. Ta byla od začátku navržena pro elektromobily a přinesla mimo jiné 800V elektrickou architekturu. Ioniq 6 tak není pouze přestavěným spalovacím autem, ale konstrukčně plnohodnotným elektromobilem. Akumulátor je uložen v podlaze mezi nápravami, což přispívá k nízkému těžišti a příznivému rozložení hmotnosti.
U starších exemplářů se setkáte především s bateriemi o kapacitě 53 a 77,4 kWh. Základní varianta s menší baterií používá elektromotor o výkonu 111 kW, zatímco verze s větším akumulátorem nabízí 168 kW. Vrcholem celé řady je varianta se dvěma trakčními motory a tedy s pohonem všech kol. Nabízí skvělých 239 kW, a maximální točivý moment 605 Nm.
Verze s pohonem všech kol nabídne vynikající dynamiku charakterizovanou zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,1 sekundy. U verze s poháněnými zadními koly a větší baterií stejná disciplína trvá 7,4 sekundy. Maximální rychlost je u všech variant omezena na 185 km/h. Pro ojetinu bychom přitom preferovali právě větší 77,4kWh baterii. Nejen kvůli výkonu, ale především kvůli dojezdu. Základní „zadokolka“ s 18palcovými koly zvládá podle WLTP až 614 km, čtyřkolka potom 583 km. S dvacetipalcovými koly hodnoty klesají na 545, respektive 519 km.
Tesla Model 3
Vozy americké značky Tesla jsou v našich končinách velmi oblíbené. Je až neuvěřitelné, jak se velmi mladá automobilka u zákazníků chytla. Dnes nabízí hned několik modelů, které uspokojí jak zájemce o SUV, tak i sportovně ladné nízké sedany. A právě takovým je menší Model 3. Model 3 se sice představil v roce 2016, ovšem jeho výroba byla zahájena až v červenci 2017, přičemž výrazně změnil pohled na elektrická auta. Na trhu ojetin už dnes nejde o žádnou exotiku. První vozy se začaly vyrábět v roce 2017 a postupně vznikla celá řada verzí, lišících se kapacitou baterie, pohonem i dynamikou. Právě technika je přitom tím, co dělá z Modelu 3 zajímavou ojetinu.
Na první pohled působí Model 3 poměrně nenápadně. Karoserie čtyřdveřového sedanu s krátkou přídí a splývavou zádí má velmi čisté tvary, které podřizují design aerodynamice. Modernizovaný vůz označovaný jako Highland, uvedený v Evropě koncem roku 2023, dostal výrazně přepracovanou příď i záď, nové světlomety a kultivovanější interiér.
Délka vozu činí 4720 mm a rozvor je 2875 mm. Zavazadlový prostor navíc není jenom vpředu, ale i vzadu. Základem je takzvaný skateboard, tedy plochá vysokonapěťová baterie uložená v podlaze. Ta snižuje těžiště a současně umožňuje velmi dobré rozložení hmotnosti. Podle konkrétní verze Tesla používá různé chemické složení článků. U některých modelů 3 najdeme lithium-železo-fosfátové články LFP, jiné používají lithium-iontové články s chemií NMC. Akumulátor je kapalinově chlazený, což je důležité nejen při vysokém zatížení, ale také při rychlém nabíjení.
Základní Tesla Model 3 bývá vybaven pohonem zadních kol a jedním elektromotorem. U novějších variant se výkon pohybuje kolem 211 kW, tedy přibližně 287 koní, a stovku zvládnou za zhruba 6,1 sekundy. Long Range přidává druhý elektromotor a pohon všech kol. Výsledkem je výrazně lepší akcelerace – u modelu Highland se dostává přibližně na 4,4 sekundy. Vrcholem je Model 3 Performance, jehož dva elektromotory dokážou vůz vystřelit z 0 na 100 km/h přibližně za 3,1 sekundy.
BMW i3
Historicky vzato se jedná o přelomový elektromobil. Když se v roce 2013 BMW i3 objevilo, šlo o jeden z nejodvážnějších sériových automobilů své doby. BMW totiž nevzalo běžný model a pouze do něj místo spalovacího motoru namontovalo elektromotor. i3 vzniklo od začátku jako elektromobil a tomu odpovídá jeho konstrukce.
Na první pohled zaujme netradiční design. Krátká karoserie s délkou 4,01 metru, vysokou stavbou a nezvykle úzkými pneumatikami působí trochu jako auto z budoucnosti. Nechybějí krátké převisy, velká prosklená plocha ani zadní dveře otevírané proti směru jízdy. Zajímavostí je také absence klasického středového sloupku mezi dveřmi. Kabina díky tomu nabízí překvapivě snadný přístup dozadu. Zavazadelník má objem 260 litrů, po sklopení zadních sedadel až 1100 litrů.
Největší zvláštností i3 je řešení karoserie. Skládá se ze dvou hlavních modulů: takzvaného life modulu, což je kabina pro cestující, a dále drive modulu, což je podvozková část, v níž nalezly své místo baterie, a hnací jednotka. Obě části jsou vzájemně spojeny šroubovým a lepeným spojem. Life modul je ze značné části vyrobený z karbonu. Jde o první sériově vyráběné auto, které tento do nedávno skoro kosmického materiálu využívá. V autech jej sice najdete už dříve, avšak výhradně ve spojení s auty, vyráběnými v lepším případě ručně ve velmi malých sériích.
Ač je Life modul převážně karbonový, je zde použita také ocel (rám pro přední sedadla) také hliníkové slitina (rám pro zadní lavici) a rovněž plasty. Life modul se skládá z celkem 150 dílů, což je o dvě třetiny méně, než kolik jich je třeba pro výrobu konvenčně řešené karoserie z oceli. Naproti tomu Drive modul je vyrobený převážně z hliníkových slitin, kterých jsou použity tři druhy. Pak jsou ještě krycí panely karoserie, tedy to co je normálně při pohledu na i3 vidět. Ty jsou z termoplastů, karbonu a skla.
Nejstarší i3 mají akumulátor označovaný 60 Ah s kapacitou kolem 22 kWh. Jejich reálný dojezd se dnes bude značně lišit podle kondice baterie, teploty a stylu jízdy, přičemž nové vozy zvládaly v běžném provozu zhruba do 130 km. V roce 2016 přišla výrazně lepší varianta 94 Ah s kapacitou přibližně 33 kWh a dojezdem kolem 200 km v reálném provozu. Za nejzajímavější ojetinu lze považovat pozdější 120Ah verzi s akumulátorem 42,2 kWh. Ta už dokáže v běžných podmínkách nabídnout přibližně 230 až 280 km podle počasí a způsobu jízdy.
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 je jedním z těch automobilů, které představují zásadní předěl v historii značky. Do prodeje vstoupil v roce 2020 jako první model postavený na nové elektrické platformě MEB a měl sehrát podobně důležitou roli jako kdysi Brouk nebo golf. Dnes už se první exempláře dostávají do věku, kdy dávají smysl jako ojetiny. A právě u ID.3 je zajímavější než samotný vzhled především technika ukrytá pod karoserií.
ID.3 stojí na modulární platformě MEB, která byla navržena pro elektromobily. Baterie je uložená v plochém bloku mezi nápravami, čímž se podařilo snížit těžiště. Elektromotor je umístěný vzadu a pohání zadní kola. Z konstrukčního hlediska jde tedy o poměrně neobvyklou kombinaci, a sice kompaktní hatchback s baterií v podlaze a zadním pohonem.
U ojetin se vyplatí dobře rozlišovat jednotlivé verze baterie. Základem byla později baterie s využitelnou kapacitou 45 kWh, zatímco velmi rozšířená je varianta s 58 kWh. Vrcholem se stala 77kWh baterie. Právě prostřední provedení představuje podle mě nejlepší kompromis mezi hmotností, dynamikou a dojezdem.
Technika pohonu je přitom překvapivě jednoduchá. Elektromotor nepotřebuje klasickou převodovku, spojku ani vícestupňový automat. Výkon putuje přes jednostupňový redukční převod přímo na zadní kola. Okamžitá reakce elektromotoru dává ID.3 velmi svižný charakter a díky nízkému těžišti a zadnímu pohonu je auto překvapivě obratné. Právě jízdní vlastnosti patří mezi jeho silné stránky.
Důležitým tématem u ojetého elektromobilu je samozřejmě nabíjení. ID.3 zvládá třífázové AC nabíjení výkonem až 11 kW. U starších verzí se rychlost stejnosměrného nabíjení liší podle baterie a konkrétního provedení, přičemž novější verze se dostaly výrazně výše. Například modelový rok 2024 uvádí u 58kWh verze až 165 kW a u 77kWh Pro S až 170 kW. Výrobce pro 58kWh baterii uvádí při vhodné DC nabíječce nabití z 5 na 80 procent přibližně za 35 minut.
Zdroj: Autorský text