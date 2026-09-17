Anketa Ojetina roku 2026 pokračuje: Hlasujte pro nejlepší vůz pro rodinu!
Nové je nové, říká se. Jenže když chcete rodinné auto a chybějí vám finanční prostředky, pak nezbývá než vzít ojetinu. Zatímco minule jsme tu měli nejlepší ojeté elektromobily, nyní se podíváme na nejlepší rodinné auto. Přinášíme pět našich tipů.
Mezi novými vozy se to anketami o všemožná auta roku jen hemží. Od loňska mají vlastní žebříček popularity i ojetiny. Po premiéře z roku 2025 spouští Aures Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.
„Každoročně si jich Češi koupí osm set tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut. Proto tahle anketa,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček. Proti loňsku dostávají hlasující absolutní volnost: organizátoři nedělají žádný předvýběr modelů.
Na webu ojeteautoroku.cz mohou Češi hlasovat pro jakékoli vozidlo, a to v každé ze šesti kategorií: 1. nejvíce cool-sexy auto, 2. nejošklivější auto, 3. nejúspornější spalovací auto, 4. nejlepší elektromobil, 5. nejlepší vůz pro rodinu, 6. nejpraktičtější-nejuniverzálnější auto.
Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje, potřebné pro zařazení do slosování o ceny. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty v hodnotě 20.000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ upřesňuje Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20.000 korun, třetí cenou pak palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu nebo knihy.
Anketa Ojeté auto 2026 potrvá do 30. září, výsledky budou vyhlášeny o šest dní později. Chcete se před hlasováním zorientovat? Nejlepší pomůckou je čerstvý Speciál Světa motorů nazvaný Ojetiny, který rozebírá nejdůležitější modely včetně cen, problémů a přidává mnoho zajímavých témat, rozhovorů a reportáží s auty z druhé ruky.
Spočítá to AI
Vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence, která očistí vložené kontakty od případných duplicit, spočítá výsledky v jednotlivých kategoriích a určí absolutního vítěze ankety. Tím se stane auto s největším počtem hlasů napříč všemi šesti kategoriemi. Poté AI také vylosuje výherce cen. A teď už pojďme ke slíbené pětce nejlepších rodinných aut podle redaktorů auto.cz.
Ford C-Max/Grand C-Max
Asi s námi budete souhlasit, že nejlepšími rodinnými auty jsou vozy kategorie MPV. V dnešní nabídce automobilek na ně už moc nenarazíte, když už, tak to budou spíše osobní dodávky. Na trhu ojetin se však vozy MPV nabízejí v hojném počtu. Jedním z nejlepších je Ford C-Max, nebo jeho prodloužená verze Grand C-Max. To nabízí délku 4520 mm namísto 4380 mm u C-Maxu. A protože výrobce současně prodloužil rozvor náprav z 2648 mm na 2788 mm, poskytuje posádce Grand C-Max citelně více místa v kabině. Výrobce toho hned využil, načež aby obě karosářské verze výrazněji odlišil, nabídl Grand C-Max za příplatek také v sedmimístném uspořádání. Standardem ale bylo a je pět míst, jako u krátké verze. Druhou odlišností jsou posuvné boční dveře u Grand C-Maxu. Ovládají se výhradně manuálně, což je po letech to nejlepší možné řešení.
Původní Ford C-Max vycházel z druhé generace kompaktního focusu, my se však bavíme o druhém vydání na základě třetí série populárního kompaktu od modrého oválu. Podobně jako u focusu platí také v případě Fordu C-Max slova o odolnosti podvozku. Zavěšení předních kol je tak nečekaně masivní. Vzadu je použita čtyřprvková náprava, která přispívá k velmi dobrým jízdním vlastnostem. Důležitým datem v životě vozu je rok 2014, kdy prodělal modernizaci, na první pohled rozpoznatelnou pod výrazné masky chladiče s velkým oválným otvorem. V průběhu let se také měnila technika. Co se týče motorů, tak tím nejlepším je známá 1.6 Ti-VCT, motor bez přímého vstřikování i přeplňování. Z dieselů je lepší volbou dvoulitr coby evoluce motorů PSA řady DW10. Naopak obloukem bychom se vyhnuli tříválci 1.0 EcoBoost do roku 2018 i staršímu čtyřválci 1.6 EcoBoost a dále motoru 1.5 TDCi, který je opět původem od PSA coby řada DV5.
Opel Zafira Tourer
Přímou konkurenci pro Ford C-Max/Grand C-Max představuje Opel Zafira Tourer. Jedná se už o třetí generaci modelu, tudíž se můžete někde setkat s označením Zafira C. Technicky využívá základ Astry J, tedy předposlední řady vyvinuté ještě pod taktovkou skupiny GM. Jedním z lákadel byla vždy přepravní kapacita spolu s variabilitou kabiny, kdy vozidlo mohlo být až sedmimístné. V tomhle trendu pokračovala i třetí generace. V době uvedení činil příplatek za třetí řadu sedadel 45.400 korun, standardně ji měla pouze nejvyšší výbava Cosmo. Sedadla druhé řady rozdělené na tři části lze nezávisle posouvat a sklápět jejich opěradla.
Originálním doplňkem může být integrovaný nosič dvou až čtyř jízdních kol FlexFix, který vysunete z prostoru pod zavazadelníkem. Opel se snažil nabídnout opravdu moderní techniku, což asi nejlépe dokumentuje takzvaný Flex-Ride. Pod ním se ukrývají adaptivní elektronicky řízené tlumiče, u nichž lze předvolit tři režimy – Sport, Normal a Tour. Dokud Flex-Ride funguje jak má, přináší z pohledu jízdy jen samé výhody. Elektronicky řízené tlumiče ale zároveň vynikají kratší životností než pevné, přičemž jejich výměna se může dost prodražit.
Se vzpomínanou Astrou J představil Opel poprvé dvě verze zavěšení zadních kol. Kromě běžné nápravy s torzní příčkou také její pokročilejší variantu, kdy ji doplňuje mechanismus Wattova přímovodu. Oboje nabízela také Zafira Tourer, avšak určit, která auta mají lepší zavěšení a která obyčejné, není zase tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Z nabízených motorů bychom volili ty zážehové, které jsou obecně velmi dobré i z pohledu spolehlivosti. A naopak bychom se vyhnuli vznětové šestnáctistovce a také dvoulitru od roku 2015. Tím už není skvělý a spolehlivý dvoulitr od Fiatu, ale vlastními silami vyvinutý motor. A diesely Opel nikdy moc neuměl (stejně jako Ford), což tenhle agregát opět potvrzuje.
Peugeot 5008 1. generace
Současný Peugeot 5008 je spíše než MPV zástupcem kategorie SUV. První generace ale byla klasickým empévéčkem. A nutno říci, že docela zdařilým. Svůj debut si odbyla na podzim 2009, přičemž po technické stránce vlastně vychází s první generace 308. S modelem 5008 vyplnil koncern PSA mezeru mezi vozy Citroën C4 Picasso a jeho prodlouženou verzí s přídomkem Grand.
Objektivně vzato je však 5008 takovým spíše polovičním MPV. V porovnání s vybranými konkurenty je poněkud menší a to zejména ve svislém směru. Naopak v podélném je místa dostatek, takže si výrobce mohl dovolit nabídnout také sedmimístnou verzi. Na rozdíl od MPV Opel si však u 5008 musíte vybrat, zda vám stačí pět míst, či potřebujete o dvě více. Ani na šířku na tom není 5008 špatně. Mluvíme o prostoru ve druhé řadě. Na trojici samostatných sedadel lze upoutat stejný počet dětských sedaček, přičemž nechybí ani normované úchyty isofix. Jen ty sedačky nesmějí být příliš plýtvavých rozměrů…
Vzhledem k tomu, že Peugeot 308 byl výrazně inovovanou 307, sahají kořeny tohoto kompaktní MPV až někam na přelom druhé a třetího tisíciletí. Třeba přední náprava je se zmíněnou 308 na první pohled identická. Podrobnější zkoumání odhalí dokonce stejná nejen spodní ramena, nýbrž i jejich uložení včetně čepu. Ten je zde zašroubován nikoliv do ramene, nýbrž do těhlice. Toto řešení je obvyklé u dodávek, méně již u osobních automobilů.
Kdysi se říkalo „když peugeot, tak diesel“. Pokud po 5008 zatoužíte, doporučujeme hledat vznětový motor, nejlépe ten větší 2.0 HDi do roku 2015. Od uvedeného data začal motor plnit normu Euro 6, s níž bohužel přišel také systém SCR s močovinou AdBlue (nezaměňovat s DPF s aditivy). A ten je po letech zdrojem problémů. Naopak zážehové motory doporučitelné nejsou, jelikož 5008 už poháněly výhradně agregáty řady EP vyvinuté v kooperaci s BMW. A ty nefungovaly dobře ani jako nové, natož teď po mnoha letech.
Volkswagen Passat B8
MPV je sice rodinným ideálem, jenže ne každému vyhovuje jeho vysoká karoserie a nezvyklá pozice za volantem, připomínající sezení u jídelního stolu. Rodinným dostavníkem ale vždycky byl a stále je také VW Passat, což platí dvojnásob o obchodně úspěšnější verzi kombi zvanou Variant.
Osmá generace passatu se na trh uvedla na sklonku roku 2014. Auto sice možná vypadá podobně jako předchozí sedmé vydání, ve skutečnosti však bylo od základu nové. Šlo o první passat na technice MQB, když předchozí B7 byla jen důkladnou modernizací přelomové, leč velmi vrtošivé šesté generace. Už předchůdce byl z hlediska servisu a množství problémů vcelku zdařilým autem. U osmého vydání tento příznivý trend pokračoval, takže i po letech se jedná o vcelku spolehlivé auto. Přesto se nějaké chyby najdou. Už i proto, že funkčnost jeho složité techniky totiž do jisté míry ovlivňuje kvalifikovaný servis.
Passat od začátku poháněly jak zážehové motory TSI, tak i vznětové TDI. Generace B8 je ještě z doby, kdy se proti dieselům nevystupovalo tak silně jako v současnosti, takže většina kupujících zvolila coby palivo motorovou naftu. Diesely ze stejné řady EA288 zde byly od začátku tři. Kromě menší šestnáctistovky to byl dvoulitr a vrchol představovala dvakrát přeplňovaná verze 2.0 BiTDI s modifikovanou mechanikou.
Vznětový dvoulitr je také patrně nejčastějším pohonem poslední generace passatu. S ním se pojí jedna z fatálnějších závad, která vás může v tomhle voze postihnout. A sice vadné těsnění hlavy válců, občas dokonce i prasklá hlava. Příčina uvedeného problému je poměrně složitá a má původ ve snaze minimalizovat množství škodlivin s cílem vyhovět emisní normě Euro 6. Špatnou volbou ale nejsou ani zážehové motory. Ty větší z řady EA888 se v B8 již zbavily někdejších problémů, ty menší EA211 jsou nové a s předchozí „řetězovou“ řadou 1.4 TSI už nemají nic společného. Generace B8 se v současné době již nevyrábí, nástupce B9 vyjel pouze s karoserií kombi a zároveň poprvé s masivní elektrifikací pohonů.
Renault Talisman
Když v létě 2015 Renault uvedl svůj nejnovější velký model Talisman, trochu šibalsky nikterak nekomentoval, jakou řadu vůz v nabídce značky nahrazuje. Přitom to muselo být každému jen trochu znalému hned jasné. Jednak poslední Lagunu III a dále trochu kontroverzní model Latitude vyvinutý ve spolupráci se Samsungem.
Rychlý průzkum ukáže, že ojetý talisman je v porovnání s konkurencí v podobě passatu, insignie nebo mondea lacinější. Technicky horší není, jde spíše o situaci na trhu a také renomé modelu. Na druhou stranu z nižších cen může zájemce o vozy dnes skomírající střední třídy jen těžit. Je to zajímavé, ale ceny ojetých talismanů se mohou dost lišit podle toho, zda máte auto takzvané phase1 nabízené do roku 2020, nebo novější phase II.
Z uživatelského pohledu je zásadním rozdílem mezi nimi odlišný infotainment. Zatímco „jednička“ měla od začátku rozhraní RLink2, „dvojka“ dostala novější systém EasyLink, který se pojil s přepracovaným interiérem, novým středovým panelem, ale i jiným přístrojovým štítem. Zejména kupující ph1 se tak budou ptát, jak je to s konektivitou. Umějí už tahle auta Apple CarPlay a Android Auto? A pokud ne, lze je doplnit či třeba jen softwarově otevřít?
Talismanu bývá někdy vytýkáno uplatnění jednoduššího zavěšení zadních kol. Místo očekávané víceprvkové nápravy je zde jen torzní příčka. Na druhou stranu byl od začátku k dispozici originální systém řízení všech kol 4Control. Základ je sice stejný, ale zcela jinak jsou řešené těhlice. Kladem 4Controlu je zejména velmi malý průměr otáčení bez negativního vlivu na spolehlivost.
Z nabízených motorů jsou dobrou volbou ty zážehové TCe, z dieselů motor 1.6 dCi, ovšem pouze ve verzi s jedním turbodmychadlem. BiTurbo sice láká dynamikou, jenže se spolehlivostí je na štíru. Čili tady platí, že méně je skutečně více.
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