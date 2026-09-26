Anketa Ojetina roku 2026 pokračuje: Hlasujte pro nejpraktičtější auto!
Jsou auta, která nadchnou jízdní dynamikou, jiná tvary a další třeba bohatou výbavou. Co když ale potřebujete rodinný vůz a zároveň dokonale univerzální auto? I taková na trhu ojetin jsou.
Mezi novými vozy se to anketami o všemožná auta roku jen hemží. Od loňska mají vlastní žebříček popularity i ojetiny. Po premiéře z roku 2025 spouští Aures Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.
„Každoročně si jich Češi koupí osm set tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut. Proto tahle anketa,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček. Proti loňsku dostávají hlasující absolutní volnost: organizátoři nedělají žádný předvýběr modelů.
Na webu ojeteautoroku.cz můžete hlasovat pro jakékoli vozidlo, a to v každé ze šesti kategorií: Nejvíce cool-sexy auto, Nejošklivější auto, Nejúspornější spalovací auto, Nejlepší elektromobil, Nejlepší vůz pro rodinu a Nejpraktičtější–nejuniverzálnější auto.
Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje potřebné pro zařazení do slosování o ceny. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty v hodnotě 20.000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ upřesňuje Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20.000 korun, třetí cenou pak palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu nebo knihy.
Anketa Ojeté auto 2026 potrvá do 30. září, výsledky budou vyhlášeny o šest dní později. Chcete se před hlasováním zorientovat? Nejlepší pomůckou je Speciál Světa motorů nazvaný Ojetiny, který rozebírá nejdůležitější modely včetně cen, problémů a přidává mnoho zajímavých témat, rozhovorů a reportáží s auty z druhé ruky.
Vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence, která očistí vložené kontakty od případných duplicit, spočítá výsledky v jednotlivých kategoriích a určí absolutního vítěze ankety. Tím se stane auto s největším počtem hlasů napříč všemi šesti kategoriemi. Poté AI také vylosuje výherce cen. A teď už pojďme ke slíbené pětce univerzálních aut podle redaktorů auto.cz.
Ford Focus IV
Když v roce 1998 vystřídal stárnoucí escort od základu nový Ford Focus, stal se rázem etalonem třídy kompaktních vozů. Následující generace už takové ohlasy sice nezpůsobily, zároveň ale nikterak neslevily z vysokých cílů vytyčovaných původní verzí. Dvacet let po premiéře první generace vyjela čtvrtá a jak se později ukázalo, bohužel poslední generace. Na rozdíl od vnějších tvarů, které silně připomínají předchůdce, byla kabina čtvrté generace od základu nová.
Ford vyslyšel kritiku na příliš stísněný interiér vpředu vinou širokého středového panelu a nabídl mnohem střídmější tvary. Šlo zároveň o snahu focus uvnitř unifikovat s jinými soudobými fordy, například třetí generací kugy, ale také posledním vydáním malé fiesty. Původní verze měla samostatný ovládací panel pro samočinnou klimatizaci, v rámci modernizace v roce 2021 a přechodu na vyšší verzi rozhraní SYNC došlo k integraci ovládání do dotykové obrazovky ve formě virtuálních tlačítek. Už dříve velmi pokročilá nabídka konektivních služeb dále posílila díky možnosti dokoupit si různé doplňkové funkce přes systém vzdáleného přístupu FordPass Connect.
Focus byla je vyhlášený svými jízdními vlastnostmi, když jeho podvozek nabízí jízdní komfort na úrovni větších vozů a zároveň také ovladatelnost, za níž by se nemuselo stydět lecjaké sportovní kupé. Je to také zásluhou zadního zavěšení control blade se čtyřmi rameny na každé straně. Dnes jej nabízí snad všechna větší čínská auta.
Ve čtvrté generaci ale přišel zlom, když focus poprvé nabídl dvě varianty zavěšení zadních kol. Na rozdíl třeba od přímého konkurenta Opelu Astra K, kde se lepší varianta (torzní příčka s Wattovým přímovodem) mohla pojit také s cílovým trhem nebo výbavou a samozřejmě pohonem, lze verzi zavěšení u focusu rozklíčovat velmi snadno. Všechny hatchbacky mají vzadu jednodušší torzní příčku. Výjimkou byla výbava Vignale, která měla vždy čtyřprvek. A samozřejmě sportovní verze ST. Naopak všechna kombi dostala vždy víceprvek. I s jednodušším zavěšením jezdí focus brilantně. O nižších servisních nákladech do budoucna nemluvě.
Motory byly od začátku už výhradně přeplňované. Ze zážehových EcoBoost berte klidně ten nejmenší litr, který pro čtvrtou generaci prodělal zcela zásadní konstrukční změny, jimiž se odstranily konstrukční pochybení původní verze. Z dieselů se naopak vyhněte dvoulitru, kterým už není motor PSA z řady DW10, ale vlastní (a bohužel vrtošivý) agregát EcoBlue z řady Panter.
Volkswagen Golf VII
Golf představuje přímou konkurenci pro focus. Současná osmá generace stále vyvolává lehké kontroverze, naproti tomu sedmé vydání se líbilo a líbí skoro všem. Oproti šestému vydání, které mnozí považují „jen“ za zdokonalenou v mnoha ohledech přelomovou pátou generaci, vyjelo sedmé vydání se zcela novou modulární technikou. Ta zahrnovala vše. Od karoserie, přes podvozek, motory až po elektroniku. Přesto po usednutí za volant budete mít pocit, že je to vlastně skoro stejné jako dříve.
Sedmá generace nabídla dvě verze zadní nápravy, tedy stejné řešení jako výše zmíněný focus, jen o šest let dříve. S motory o výkonu 90 kW včetně a více se pojilo víceprvkové zavěšení, výkonově slabší verze používaly vzadu torzní příčku. Páté a šesté vydání golfu dodnes působí moderně a i tak jezdí. Bohužel koupě těchto aut často ztroskotá na nepřesvědčivých motorech TSI první generace, které stále předchází pověst problematických strojů.
Sedmá generace je v tomto ohledu přelomová, neboť od začátku ji pohánějí novější zážehové motory TSI z řady EA211. Namísto rychle se natahujícího rozvodového řetězu mají ozubený řemen, u něhož výrobce vůbec nepředepisuje interval výměny. Pouze jeho kontrolu až ve 240.000 km. Dobré servisy vám jeho výměnu doporučí po ujetí 120.000 km nebo pěti letech. A my se k tomu přikláníme. Toto se týká agregátů 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI i nejnovějšího 1.5 TSI „Evo“. Větší čtyřválce 1.8 TSI a 2.0 TSI jsou zcela odlišné (jde o motory z řady EA888 3. generace), u nichž rozvody pohání řetěz, který by ale již neměl být zdrojem problémů. Dalšími agregáty jsou vznětové čtyřválce 1.6 TDI a 2.0 TDI, opět z nové řady EA288, které nemají s těmi v předchůdci technicky pranic společného.
S výkonnějšími motorizacemi nabízel golf pohon všech kol 4Motion, což je v kompaktní třídě unikum, přičemž tuhle stále žádanější techniku focus nabídnou neumí. Technicky systém využívá elektrohydraulicky ovládanou lamelovou mezinápravovou spojku.
Opel Astra K
Když už tady máme focus a golf, bylo by nefér nezařadit třetí technicky obdobně vyspělý kompakt Opel Astra, v tomhle případě ve své předposlední generaci. Astra K velkou díru do světa neudělala a to i přesto, že se jedná o skvělé auto. Coby nová byla dost drahá, navíc tvarově se moc nelišila od předchozí Astry J. K tomu nástup PSA budil obavy o dostupnost náhradních dílů po letech. Ty se ale zatím ukazují jako liché.
Oč byla astra dražší coby nové auto, o to levněji ji dnes pořídíte na trhu ojetin. Za nízkými cenami stojí také fakt, že jde vlastně o výběhovou techniku, kterou již opel nepoužívá. Předchozí Astra J byla jedním z největších kompaktů. Bohužel velké vnější rozměry ukrývaly překvapivě těsný interiér. K tomu bylo auto dost těžké.
Vývoj Astry K se na zmíněné nedostatky zaměřil a výsledkem bylo snížení hmotnosti u odpovídajících motorizací až o metrák. A při podobných vnějších rozměrech je kabina mnohem prostornější. U předchůdce Opel nabídl zavěšení zadních kol, kde torzní příčku doplňuje příčně vedený Wattův přímovod. Její vlastnosti se jeho instalací velmi zlepšily, ovšem bez strašáka v podobě zvýšených nákladů na údržbu, které čekají na majitele aut s víceprvkovým zavěšením. Ani na více ojetých kusech Wattův přímovod nezlobí.
Astra K tohle řešení zdědila, ovšem pouze coby alternativu k jednoduššímu zavěšení. Tedy stejně jako focus a golf uvedené výše je k dispozici se dvěma technicky odlišnými verzemi zadní nápravy. Které verze mají vyspělejší řešení nelze jednoznačně říci. Roli hrál pohon, ale také výbava či cílový trh. U prvních kusů představovaly problém prachovky předních tlumičů, které se už po třech letech doslova rozpadaly. Astra K nabídla od začátku dotykovou obrazovku infotainmentu. Ta však občas zlobí. Buď se vůbec nerozsvítí, nebo její obraz bliká. Obrazovek je několik verzí podle výbavy.
Jaký ale vybrat motor? Chybu neuděláte, pokud zvolíte přeplňované čtyřválce 1.4 Turbo a 1.6 Turbo. Ten druhý je bohužel velmi vzácný a tudíž i dražší. Spolehlivý je agregát 1.4 16V, bohužel jeho 74 kW stačí jen na plynulou jízdu. Naopak obloukem se vyhněte dieselu 1.6 CDTi, který trpí krátkou životností řetězových rozvodů. Ty jsou navíc vedeny mezi motorem a převodovkou, což výměnu komplikuje a tudíž i prodražuje. V nabídce byly také tříválce, přičemž motor 1.2 Turbo je jiným agregátem než stejně označený a nepříliš spolehlivý motor v crosslandu nebo grandlandu. Tenhle v astře ještě nemá s PSA a potažmo se Stellantisem pranic společného.
Toyota C-HR 1. generace
S C-HR se Toyota skvěle trefila do vkusu dokonce i české motoristické veřejnosti. Ostatně stačí se podívat kolem sebe, abyste viděli, kolik jich u nás jezdí. Že je vůz i po letech a uvedení druhé generace stále oblíbený, dokazuje trh ojetin. Lidé se C-HR neradi zbavují, takže nabídka je vzhledem k množství prodaných aut docela omezená a ceny stále vysoké. Zvláštně tvarovaná zadní část karoserie vypadá dodnes dynamicky a fešně. Bohužel tím trpí užitná hodnota. Nejde ani tak o vnitřní prostor, který je ve druhé řadě průměrný jako spíše o výhled. Lidé vzadu si tak mohou občas připadat jak v bojovém vozidle pěchoty. Navíc velmi malé sklo dveří, ještě zmenšené výrazně se zvyšující zadní hranou znamená také pro řidiče velmi omezený výhled šikmo vzad. Sloupek C je tak velmi široký.
Pokud by byly tohle jediné objektivní výtky k pohlednému vozu, šlo by o skoro možná nejlepší auto na světě. Tak to ale bohužel není, přesto můžeme C-HR považovat za velmi zdařilé.
Při koupi bychom se předně zaměřili na korozi. Ano zní to divně vzhledem k 12leté záruce na neprorezavění karoserie, jenže je to zcela na místě. Nejde o hloubkovou rzi karoserie, ta je chráněná velmi dobře. Mnohem hůře jsou na tom podvozkové díly už u mladších exemplářů. V závislosti na kusu bývají orezlá ramena, nápravnice a různé technologické komponenty. Třeba krycí plechy výfuku. Ten také podléhá korozi. Tady dost záleží na tom, v jakém prostředí auto jezdí. Pokud plánujete si C-HR nechat déle, doporučujeme investovat do protikorozního nástřiku.
Na rozdíl od trochu rezervované ochrany proti korozi některých částí je mechanika auta vyřešena solidně a obecně vzato je tudíž vcelku spolehlivá a odolná. Třeba zavěšení kol, přesněji uložení ramen, kdy vzadu je vždy čtyřprvková náprava, vykazuje velmi dobrou životnost, což je u toyoty již tradice. Doslova fenomenální jsou jízdní vlastnosti, které dávají zcela zapomenout na to, že řídíte zvýšené auto.
K dispozici byl i pohon všech kol a sice ve spojení s jediným neelektrifikovaným pohonem 1.2 Turbo. Ten byl také jediným agregátem, který se mohl pojit s manuální převodovkou. Hybrid byl původně pouze o objemu 1,8 litru a moc nejede, ale je velmi spolehlivý a úsporný. Pozdější dvoulitr je jízdně mnohem lepší, ale zároveň již není tak hospodárný a ani spolehlivost už není tak neprůstřelná.
Seat a Cupra Ateca
Ateca původně pod značkou Seat, později také coby prémiovější Cupra, se na trhu objevila v roce 2017. Španělské dvojče Škody Karoq ze stejného roku našeho zástupce o několik měsíců, co se týče uvedení na trh, předběhlo. Oba modely se vyrábějí v Kvasinách, avšak ten se španělskou značkou začal svoji aktivní kariéru na trhu ve stejném roce 2017 o něco dříve.
Zatímco karoq cílí na konzervativně smýšlející jedince, ateca má oslovovat mladší, dynamičtěji založené zákazníky. Techniku ale mají obě auta stejnou. Zásadním rozdílem je v případě ateky verze nabízená pod značkou Cupra od roku 2019 a poháněná plnotučnou verzí motoru 2.0 TSI o výkonu původně 221 kW, později sníženém na 220 kW (vizte dále). Naproti tomu karoq končí na konstrukčně stejném dvoulitru o výkonu 140 kW, který je zároveň výkonovým stropem ateky pod značkou Seat.
Tím, že se Seat Ateca uvedl dříve než karoq, stihl mít pod přední kapotou ještě čtyřválec 1.4 TSI z řady EA 211, jenž představoval výkonnější alternativu k litrovému tříválci TSI. Ten byl však velice brzy nahrazen větší a modernější verzí 1.5 TSI se stejným výkonem. Kdo chtěl dvoulitr, měl na začátku na výběr pouze diesel TDI. Existoval od začátku ve třech různých verzích a doplňoval nabídku menší šestnáctistovky. V té době šlo o poměrně žádanou volbu.
Diesely mají základ v řadě EA 288. Jednotlivé verze se lišily nejen výkonem a potažmo objemem, ale také dostupnou technikou. To se týká zejména dvoulitru. V Evropě byly v nabídce dvě verze se 110 a 140 kW. Oběma shodný je zásobníkový katalyzátor oxidů dusíku, verze se 140 kW ale navíc přidávala ještě technologii SCR, tedy AdBlue. Tu měla i slabší verze, ale pouze ve spojení s pohonem všech kol 4Drive. Naopak pouze verze bez pohonu 4x4, tedy s předním pohonem, využívala proměnné časování rozvodu, podobné tomu, jaké známe ze zážehových motorů. To výkonnější verze stejně jako šestnáctistovka neměly. A pouze verze se 140 kW disponuje dvojicí vyvažovacích hřídelů v bloku.
Se Seatem Ateca uvedl koncern VW také zbrusu novou samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku DQ 381. Bohužel oba zážehové čtyřválce 1.4 TSI i pozdější 1.5 TSI stále využívají menší samočinnou převodovku DQ 200, byť jen ve spojení s pohonem předních kol. Ve čtyřkolce je k mání zmíněné DQ 381. Pouze verze s pohonem všech kol nabízí vzadu víceprvkovou zadní nápravu. Jinak je tady řešení s torzní příčkou.
Výroba Seatu Ateca byla ukončena v březnu letošního roku, čili teoreticky ještě můžete narazit na v podstatě nová auta.
Zdroj: Autorský text