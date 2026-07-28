Anketa Ojetina roku 2026 pokračuje: Hlasujte pro nejvíce cool-sexy auto!
Co si představit pod označením nejvíce cool-sexy ojeté auto? Každý si pod tím představí něco jiného. Za nás jsme vybrali pět vozů, které reprezentují různé automobilové kategorie, ale zároveň jsou podle nás nejvíce „cool-sexy“.
Mezi novými vozy se to anketami o všemožná auta roku jen hemží. Od loňska mají vlastní žebříček popularity i ojetiny. Po premiéře z roku 2025 spouští Aures Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.
„Každoročně si jich Češi koupí osm set tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut. Proto tahle anketa,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček. Proti loňsku dostávají hlasující absolutní volnost: organizátoři nedělají žádný předvýběr modelů.
Na webu ojeteautoroku.cz můžete hlasovat pro jakékoli vozidlo, a to v každé ze šesti kategorií: Nejvíce cool-sexy auto, Nejošklivější auto, Nejúspornější spalovací auto, Nejlepší elektromobil, Nejlepší vůz pro rodinu a Nejpraktičtější–nejuniverzálnější auto.
Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje potřebné pro zařazení do slosování o ceny. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty v hodnotě 20.000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ upřesňuje Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20.000 korun, třetí cenou pak palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu nebo knihy.
Anketa Ojeté auto 2026 potrvá do 30. září, výsledky budou vyhlášeny o šest dní později. Chcete se před hlasováním zorientovat? Nejlepší pomůckou je čerstvý Speciál Světa motorů nazvaný Ojetiny, který rozebírá nejdůležitější modely včetně cen, problémů a přidává mnoho zajímavých témat, rozhovorů a reportáží s auty z druhé ruky.
Spočítá to AI
Vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence, která očistí vložené kontakty od případných duplicit, spočítá výsledky v jednotlivých kategoriích a určí absolutního vítěze ankety. Tím se stane auto s největším počtem hlasů napříč všemi šesti kategoriemi. Poté AI také vylosuje výherce cen. A teď už pojďme ke slíbené pětce nejvíce sexy-cool aut podle redaktorů auto.cz.
Chrysler PT Cruiser GT
Na začátku milénia se mnoho automobilek zhlédlo v takzvaném retro designu. Asi nejdále jej dotáhli Američané, konkrétně Chrysler. Po osobitém roadsteru ve stylu amerických vozů hot rod ze 40. a 50. let Plymouth, později Chrysler Prowler, kterého se v letech 1997 až 2002 vyrobilo pouhých 11.702 kusů, vyjel v roce 2000 mnohem dostupnější PT Cruiser (PT znamená Personal Transport).
Jeho retro tvary budily nadšení, zároveň ale bylo auto také překvapivě praktické, když nabízelo mimo jiné také velký zavazadlový prostor. Retro se opakovalo také v kabině s lakovanými povrchy, ukazateli kruhového tvaru stejně jako třeba na řadicí páce zakončené kuličkou. Po jízdní stránce ale PT Cruiser nic extra nenabízel.
Z plejády nabízených motorů, kde nechyběl čtyřválec 2.0 16V a 2.4 16V stejně jako vznětový motor od Mercedesu 2.2 CRD, si nálepku nejvíce cool-sexy auta zaslouží vzácně se vyskytující verze GT. Do zužující se přídě výrobce vměstnal přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,4 litru s výkonem 164 kW. Jednalo se o motor převzatý z ostrého Dodge Neon SRT4. S potentním čtyřválcem narostla PT Cruiseru křídla. Ale pozor jen na rovné silnici. Jakmile se začala kroutit, musel jeho řidič zvolnit, neboť velmi rychle narazil na limity jeho podvozku. Možná právě tahle nedokonalost spolu s retro tvary dělá z verze GT jedno z nejvíce cool-sexy aut na planetě.
Renault Scénic RX4
Původní Mégane Scénic přinesl do Evropy v masovém měřítku v roce 1997 kompaktní MPV. Sice taková auta už dříve nabízela například firma Mitsubishi, avšak v Evropě šlo o málo rozšířená auta. Mégane Scénic naopak uspěl tam, kde o 13 let dříve první Renault Espace. A zatímco na původní Mégane Scénic, od modernizace jen scénic, si dnes už skoro nikdo nevzpomene, Scénic RX4 se stává klasikou a hlavně skvěle plní zadání našeho cool-sexy auta.
S výchozím scénicem jej pojí skelet karoserie, tvary, palubní deska i pohonné jednotky, přesto je to výrazně jiné auto. Je to vlastně terénní verze scénicu. Třeba rezervní kolo našlo své místo na pátých dveřích stejně jako u pravých off-roadů. To ale nebylo zdaleka vše. Vůz dostal pohon všech kol, který ale nepocházel od Renaultu, ale od rakouského specialisty na pohony 4x4 Steyr-Puch. Obnášelo to odlišnou zadní nápravu, ale také kompletní její pohon včetně transferu, hnacího kloubového hřídele, viskózní spojky a samozřejmě diferenciálu zadní nápravy. Pod kapotou bylo RX4 poháněno jednak zážehovým dvoulitrem a jednak čtyřválcem 1.9 dCi.
VW Passat W8
V roce 1996 uvedl Volkswagen novou, v pořadí už pátou generaci passatu. Po přelomové třetí (B3) a čtvrté, která byla její výraznou inovací, se u pátého vydání značka opět vrátila ke koncepci s motorem uloženým vpředu podélně. Tedy řešení uplatněnému u prvních dvou generací (B1, B2). Důvodem byla skutečnost, že Passat B5 využíval podlahovou plošinu první generace Audi A4. Pod kapotou se postupně vystřídala celá plejáda pohonných jednotek, včetně vidlicových šestiválců Audi (úhel rozevření řad válců 90 stupňů). Ty se přirozeně pod kapotu modelů s příčnou zástavbou nevešly.
Mezi všemi Passaty B5 ale vyniká jeden označený prostě W8. Takto se označovala verze poháněná nezvyklým třířadým osmiválcovým motorem. Pojil se výhradně s pohonem všech kol 4Motion, což ale nebylo nic jiného než systém quattro s centrálním samosvorným diferenciálem, a nabídku této řady obohatil v roce 2001 v rámci příchodu inovované verze. Z objemu 4,0 litru motor poskytoval výkon 202 kW. Zajímavostí bylo, že se pojil jak se samočinnou pětistupňovou převodovkou, tak také s manuální šestistupňovou. Dnes jsou Passaty W8 ohroženým druhem, ale zároveň pokud se trochu v autech vyznáte, jistě je rádi zařadíte mezi nejvíce cool-sexy auta.
BMW Z1
Zatímco roadster BMW Z3 a pozdější Z8 zná kde kdo, také díky filmům s Jamesem Bondem, původní Z1 zůstává málo známým BMW. Na první pohled každého upoutá karoserie, která jakoby neměla dveře. Ty ve skutečnosti jsou, jen se klasicky neotevírají do strany, ale elektricky zajíždějí do nezvykle vysokých bočnic (prahů) karoserie. Ta zároveň spočívá na důmyslném prostorovém rámu, přičemž krycí panely jsou vyrobeny z různých plastů.
Z1 nebyla vyspělým autem pouze po konstrukční stránce, ale i technologické. Motor je sice starý známý řadový šestiválec o objemu dvou a půl litru převzatý z řady 3 E30, ovšem od převodovky dále je všechno jinak. Pohon zadní nápravy sice obstarává kloubový hřídel, ovšem motor je s diferenciálem spojený napevno suvnou troubou podobně jako u nákladních vozů značky Tatra. Jiný motor Z1 nikdy nepoháněl.
V letech 1988 až 1991 vzniklo pouhých něco málo přes 8 000 kusů, což dělá ze Z1 velkou vzácnost. Auto se původně představilo v roce 1987 jako koncept a hlavně dílo tehdy mladých techniků jedné z divizí BMW, jejímž úkolem bylo vyvíjet nová nekonvenční řešení s cílem je dostat co možná nejrychleji do sériové výroby. Dnes budí BMW Z1 větší pozornost než Porsche 911. A právě to spolu s podivnými dveřmi a na svoji dobu velmi pokrokovou technikou jej v našich očích dělá skvělým cool-sexy autem.
Subaru Libero
Zatímco Z1 je sportovní roadster a Passat W8 limuzína vyšší třídy, představuje Subaru Libero auto ze zcela jiného portfolia. Je to vlastně drobné MPV nebo také mikrovan. Vyrábělo se nejen pod jménem Libero, ale také pod celou řadou dalších jmen, například Sumo, E10/E12, Domingo nebo Combi (pojmenování vozu na belgickém trhu). Výroba modelu probíhala v letech 1983 až 1998 ve dvou generacích.
Původní řada se nabízela do roku 1993 a vyznačovala se zážehovým tříválcem o objemu 1,0 litru, později 1,2 litru. Jako každé jiné Subaru mělo i iibero pohon všech kol. V první generaci šlo o připojitelný systém, kdy auto mělo poháněnou zadní nápravu a v případě potřeby, pouze v terénu, bylo možné připojit také přední.
Druhá generace technicky vychází z první, avšak karoserie údajně dostala všechny krycí panely odlišné. Co naopak zůstalo, byla větší pohonná jednotka 1,2 litru. Zásadní obměnou prošel pohon všech kol, který byl nově stálý, realizovaný systémem S-AWD, jehož základem byla viskózní spojka. U druhé generace se tak pohon všech kol uplatnil i na silnici, nebo přesněji řečeno na zpevněném povrchu.
Drobné auto dodnes budí pozornost všude, kde se objeví. Důvodem je jeho nezvykle úzká a zároveň vysoká karoserie. Osobité jsou ale i tvary toho mikro MPV, které bez problému zvládne i jízdu v terénu.
Zdroj: Wikipedie, starší autorské články, prospekty na Chrysler PT Cruiser, Renault Mégane RX4, VW Passat W8, BMW Z1, Subaru Libero.