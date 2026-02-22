Apple CarPlay umožní sledovat videa v autě. Může to být bezpečné?
Apple provedl zásadní změnu v možnostech palubní konektivity. S příchodem iOS 26 již umožňuje sledování videa přes CarPlay, avšak pouze ve stojícím voze a jen tam, kde funkci automobilky skutečně implementují.
Platforma Apple CarPlay je od svého vzniku z bezpečnostních důvodů omezena výhradně na navigaci, zjednodušenou komunikaci a audio. Přehrávání videa na hlavním displeji vozu Apple dlouhodobě blokuje.
To se nyní mění. V rámci systému iOS 26 přišla funkce, která technicky otevírá dveře k bezdrátovému streamování videa z iPhonu do infotainmentu automobilu.
Technicky je řešení postavené na technologii AirPlay, tedy bezdrátovém přenosu obrazu a zvuku. V praxi to znamená, že uživatel bude moci například při čekání na parkovišti nebo během nabíjení elektromobilu sledovat video přímo na obrazovce vozu. Jakmile se auto rozjede, systém přehrávání automaticky zablokuje. Teď je však míč na straně automobilek.
Bez podpory výrobců to nepůjde
Zásadní omezení nyní stojí na straně výrobců automobilů. Funkce není aktivní automaticky ve všech vozech s CarPlay. Apple poskytnul výrobcům potřebné nástroje a rozhraní, samotná integrace je však na nich. Automobilka musí novinku implementovat do svého infotainmentu a povolit ji v softwaru vozidla.
Zatím není jasné, které automobilky podporu skutečně nasadí a v jakém časovém horizontu, situace se může navíc dále lišit mezi jednotlivými modely. Po vydání iOS 26 tedy nezačala videa fungovat automaticky ve všech stávajících vozech s CarPlay.
V některých případech bude tedy nutná aktualizace infotainmentu, jinde se podpory řidiči vůbec nedočkají. Z jakých aplikací bude možné video přehrávat ještě není jasné. Jsme také zvědaví na to, jak na krok Applu zareaguje konkurenční Google se systémem Androd Auto, dosud videa také neumožňoval.
Co na to říkáte?
CarPlay se tak posouvá z čistě praktického nástroje směrem k plnohodnotnější multimediální platformě. Pro někoho vítané zpestření, třeba při čekání na nabíječce, pro jiného zbytečný luxus, který do auta nepatří.
Otázkou ale zůstává i možné zneužívání. I když má video fungovat jen při stojícím voze, někteří řidiči by ho mohli pouštět na semaforech nebo v kolonách. Bude to podle vás přínos, nebo další zdroj rozptylování?
Zdroj: Apple, Heise.de