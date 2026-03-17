Apríl se stal skutečností: BMW M3 Touring je tovární závodní kombi!
Co začalo jako aprílový žert na sociálních sítích, se během několika měsíců proměnilo ve skutečný závodní projekt. BMW letos postaví na start legendárního vytrvalostního závodu 24 hodin Nürburgringu kombík.
Loni na jaře BMW M Motorsport zveřejnilo na sociálních sítích obrázky údajného závodního BMW M3 Touring. Šlo o klasický aprílový žert. Jenže reakce fanoušků byla tak silná, že se automobilka rozhodla myšlenku skutečně realizovat.
A tak se letos v květnu na start legendárního závodu 24 hodin Nürburgringu postaví vůz, který ještě před rokem existoval jen jako internetový vtip. Závodní BMW M3 Touring 24H se na slavné Severní smyčce představí jako jeden z nejneobvyklejších účastníků celého podniku.
Premiéra přitom přijde už o něco dříve. Vůz se poprvé ukáže na trati během druhého závodu seriálu Nürburgring Langstrecken-Serie, který poslouží jako ostrý test před samotným čtyřiadvacetihodinovým maratonem.
Realitou za osm měsíců
O závodní verzi kombíku M3 Touring se prý v BMW interně uvažovalo už krátce po uvedení sériového modelu v roce 2022. Tehdy ale šlo spíš o technickou úvahu než o skutečný projekt. Zlom přišel vážně až s aprílovým příspěvkem z roku 2025.
Fotografie fiktivního závodního vozu zasáhly více než milion lidí a nasbíraly přes 1,6 milionu zhlédnutí. Aktivita fanoušků byla několikanásobně vyšší než obvykle. V BMW si rychle uvědomili, že by možná stálo za to vtip dotáhnout do konce.
Rozhodnutí padlo v létě 2025 a práce začaly okamžitě. Inženýři BMW M Motorsport dokázali během pouhých osmi měsíců postavit skutečný závodní speciál. Technickým základem je platforma modelu M4 GT3 EVO, karoserie však vychází právě z kombi M3 Touring.
Výsledkem je vůz, který je oproti kupé o 200 milimetrů delší a kvůli velkému zadnímu křídlu také o něco vyšší. Po technické stránce jsou si však oba speciály téměř identické. Přeplňovaný řadový šestiválec tak nabídne výkon přibližně 434 kW. Jsme velmi zvědaví na ostré porovnání na trati!
Auto pro fanoušky
BMW otevřeně přiznává, že projekt vznikl hlavně díky komunitě kolem značky a Nürburgringu. Tomu odpovídá i design vozu pro přípravné závody – na karoserii se objevují vybrané komentáře fanoušků, které lidé psali pod původní aprílový příspěvek. Pro samotný čtyřiadvacetihodinový závod dostane auto ještě speciální lakování.
„Projekt jako BMW M3 Touring 24H jsme u BMW M Motorsport ještě nikdy nedělali,“ říká šéf divize Andreas Roos. „Velké díky patří všem, kdo do něj vložili obrovské množství energie. Jsem přesvědčený, že fanoušci na Nürburgringu z něj budou nadšení stejně jako my.“
Na startu se objeví čtyři tovární jezdci BMW: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi a Neil Verhagen. Vůz nasadí tým Schubert Motorsport a pojede ve třídě SPX, takže nebude přímo bojovat o absolutní vítězství s vozy M4 GT3 EVO v nejvyšší kategorii SP9.
Půjde i o výsledek
„Je to opravdu jedinečný projekt a jsem nadšený, že u toho můžu být,“ říká Jens Klingman z BMW M Motorsport. „To, že jsme reakce fanoušků na aprílový vtip vzali vážně a skutečně postavili závodní M3 Touring, ukazuje, jak blízko máme k naší komunitě.“
Podle něj už dávno nejde jen o kuriozitu. „Naším cílem je předvést skvělou show a dojet co nejvýš. Věřím, že můžeme zajet opravdu silný výsledek.“
Na Nürburgringu nejde jen o sportovní výsledek. Čtyřiadvacetihodinový závod na legendární Nordschleife patří mezi největší události motorsportu roku a každoročně přitahuje stovky tisíc fanoušků. A právě pro ně vznikl i jeden z nejzvláštnějších závodních projektů posledních let.
Pokud se nemýlím, tak posledním továrním závoďákem pro evropské okruhové závody bylo Volvo 850. A to už je 32 let zpět!
Zdroje a foto: BMW M Motorsport