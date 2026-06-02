Asistenční linky chytají řidiče za slovo, aby padla záruka. I za cenu zdraví posádky!
Když stojíte u krajnice s nepojízdným autem a vytáčíte číslo značkové asistenční linky, věříte, že člověk na druhém konci drátu je váš spasitel. Ve skutečnosti jste právě zahájili psychologickou bitvu s vyškolenými operátory, jejichž hlavním úkolem je donutit vás k chybě. Stačí jedno neopatrné slovo a záruka se rozplyne jako pára nad chladičem.
Mnoho řidičů žije v naivní představě, že když si koupí nové nebo zánovní auto a s ním i takzvanou záruku mobility, mají v případě nouze krytá záda. Realita na infolinkách však často připomíná spíše policejní výslech než klientský servis. Když se ocitnete v úzkých, telefonní hovor se místo rychlé organizace pomoci může snadno protáhnout na dvacet minut pasivně-agresivního dolování informací.
Operátoři se vás s předstíraným zájmem vyptávají na technické detaily a okolnosti poruchy, přičemž jejich skutečným cílem je najít jakoukoli záminku, proč událost neoznačit jako záruční.
Tento přístup není náhodným selháním jednotlivce, ale chladně kalkulovaným byznysovým modelem. Automobilky totiž asistenční služby samy neprovozují. Outsourcují je u obřích nadnárodních korporací a pojišťoven, se kterými mají uzavřené tvrdé, přísně limitované kontrakty. V hantýrce pojišťovacího trhu se tomu říká řízení škod.
Automobilka sice na papíře garantuje bezplatnou pomoc, ale externí asistenční společnost je smluvně motivována k tomu, aby tyto výdaje držela na nutném minimu. Každý odtah do autorizovaného servisu, zapůjčení náhradního vozidla nebo zaplacení hotelu pro posádku, který operátor schválí bez stoprocentního prověření, může pro asistenční firmu znamenat finanční penalizaci ze strany automobilky nebo dokonce ztrátu kontraktu.
Operátoři jsou proto systémově školeni v kladení takzvaných navádějících otázek, které mají unaveného a vystresovaného řidiče dotlačit k inkriminujícímu přiznání, jež automobilku i asistenci zbaví povinnosti platit.
Hodný asistent a zlý mechanik
Celá mašinérie je navíc často nastavena tak, aby vás hned v úvodu emočně odzbrojila rafinovanou psychologickou hrou. První operátor, se kterým mluvíte, bývá nesmírně příjemný, empatický a trpělivý. Jeho úkolem je uklidnit vás, získat si vaši důvěru a vyplnit základní identifikační formality. Jakmile má tyto údaje v systému, přepojí vás na takzvaného technického specialistu. V tu chvíli se na lince objeví přísný, chladný hlas domnělého mechanika a atmosféra okamžitě přitvrdí.
Místo řešení vaší krizové situace vás tento expert začne úkolovat. V naprostém stresu u dálnice, kde kolem vás létají kamiony, vás nutí otevřít kapotu a provádět amatérskou diagnostiku.
Chce po vás, abyste kontrolovali stav provozních kapalin, zkoumali, zda není povolený či prasklý klínový řemen, nebo hledali úniky oleje. Pokud v rozrušení cokoli přehlédnete nebo popíšete nepřesně, asistence má okamžitě v ruce argument proti vám.
Nejčastější a nejnebezpečnější pastí tohoto technického výslechu je hledání symptomů předcházejících samotné poruše. Mechanik se může zeptat, zda auto přestalo jet úplně zčistajasna, nebo zda už v předchozích dnech podivně cukalo či vydávalo neobvyklé zvuky.
Vystresovaný člověk má přirozenou tendenci mluvit víc, než je nutné, a ve snaze popsat problém upřímně odpoví, že motor vlastně trochu divně klepal už od rána. V tu chvíli past sklapne. Operátor si do systému okamžitě zaznamená, že klient si byl vědom technické závady, a přesto pokračoval v jízdě. Tím řidič porušil smluvní povinnost předcházet škodě a veškeré náklady na odtah i následnou opravu motoru padají na jeho hlavu.
Další sofistikovaný manévr se točí kolem chování řidiče bezprostředně po rozsvícení varovných kontrolek. Pokud se na palubní desce objeví červený symbol – například kritický pokles tlaku oleje nebo přehřátí motoru – pravidla mluví jasně: musíte neprodleně zastavit a vypnout motor.
Falešný zájem
Operátor se vás však s falešnou empatií zeptá, kde přesně stojíte a zda jste se po rozsvícení kontrolky nepokusili dojet alespoň na bezpečnější místo, na sjezd nebo na nejbližší dálniční odpočívadlo. Pokud upřímně odpovíte, že jste v zájmu bezpečnosti své rodiny popojeli ještě půl kilometru do odbočovacího pruhu, asistence od vás okamžitě dá ráda ruce pryč. Z pohledu práva a korporátního algoritmu jste totiž porušili takzvanou povinnost minimalizovat škodu.
Zatímco při okamžitém odstavení vozu by záruka řešila jen banální prasklou hadici chlazení za pár stovek, ujetím dalšího půl kilometru bez vody jste motor nevratně „upekli“ a zkroutili hlavu válců. Pro asistenci a pojišťovnu je to ideální scénář: technická expertíza v servisu následně potvrdí, že motor běžel pod zátěží bez chlazení či mazání, a nahrávka vašeho hovoru poslouží jako neprůstřelný důkaz, že jste o problému věděli, a přesto pokračovali v jízdě. Skutečnost, že zastavit okamžitě v nepřehledném dálničním zúžení by se rovnalo sebevražedné misi, nikoho v call centru nezajímá.
Lidský instinkt chránit život posádky je zde potrestán stopadesátitisícovým účtem za nový motor. Jednou obranou je proto i v této krizové situaci absolutní komunikační taktika. Život má vždy přednost před zárukou, takže na bezpečné místo rozhodně dojeďte, ale operátorovi do telefonu situaci popište tak, že motor zhasl sám, ztratil výkon a vy jste na odpočívadlo pouze setrvačností bezpečně doklouzali. Jakmile totiž do protokolu vložíte větu, že jste s červenou kontrolkou vědomě jeli dál, podepsali jste si ortel.
Závada vyřešena? Další past!
Jedna z nejzákeřnějších pastí se však paradoxně aktivuje ve chvíli, kdy máte pocit, že jste nad technikou zvítězili. Někdy se stane, že závada po chvíli zdánlivě odezní – elektronika se vzpamatuje, varovná kontrolka zhasne a motor po deseti minutách klidu normálně nastartuje.
Operátor vám na lince s úlevou popřeje šťastnou cestu, ale na úplný závěr hovoru jakoby mimochodem dodá formální větu, že vám v každém případě doporučuje bezodkladně navštívit autorizovaný servis. V tu chvíli se tato zdánlivě přátelská rada mění v časovanou bombu. Vše je totiž nahráno.
Pokud se rozhodnete pokračovat v cestě domů s tím, že do servisu zajedete až po víkendu, a motor o padesát kilometrů dál definitivně zkolabuje, máte smůlu. Asistence jednoduše vytáhne záznam předchozího hovoru a prokáže, že jste ignorovali explicitní doporučení odborníka. Pokračovali jste v jízdě s potenciálně vadným vozem a asistenční služba má legální právo plnění zamítnout. Tento záznam navíc uvidí ve společném registru všechny asistenční služby, nestačí tedy pro další hovor změnit značku infolinky.
Jak se bránit?
Pokud na vás přísný technik na lince i přes tuto formuli dál tlačí a odmítá vyslat pomoc, dokud nezkontrolujete stav kapalin nebo nepopíšete zvuk motoru, nenechte se vyvést z míry. Pamatujte, že hovor je nahráván pro obě strany a operátor si nemůže dovolit nechat vás vědomě v nebezpečné situaci na dálnici jen proto, že odmítáte suplovat mechanika.
V takové chvíli pomáhá klidným hlasem otočit hru a říct: „Stojím na rizikovém místě, nejsem technicky vzdělaný a jakákoliv manipulace v motorovém prostoru by pro mě znamenala bezprostřední ohrožení života i riziko dalšího poškození vozu. Trvám na vyslání asistenčního vozidla.“
Jakmile do záznamu hovoru padne zmínka o ohrožení bezpečnosti a zdraví, korporátní skript operátora se okamžitě přepíná do defenzivy. Žádná pojišťovna ani automobilka totiž nechce riskovat právní odpovědnost za to, že zákazníka nutila pobíhat kolem motoru v odstavném pruhu dálnice.
Úplně nejlepším štítem je však chladná hlava a čas. Pokud se ocitnete ve stresu, nejste povinni volat asistenci hned vteřinu poté, co auto zastaví. Než vytočíte číslo na infolinku, vystupte z vozu, oblečte si reflexní vestu, odveďte posádku za svodidla a teprve tam, v relativním bezpečí a s několikaminutovým odstupem, si v hlavě srovnejte, co přesně řeknete.
Sepsat si na displej telefonu tři stručné věty o tom, že auto zničehonic ztratilo výkon a vy prostě nevíte, čím to je, vás ochrání před unáhlenými odpověďmi. Neodpovídejte na věci, na které odpovídat nemusíte. Na asistenční lince totiž nevyhrává ten, kdo dokáže situaci nejlépe technicky popsat, ale ten, kdo toho řekne nejméně.
Zdroje: Dostupný advokát, Direct pojišťovna, Sdružení obrany spotřebitelů, Kanzlei Wittig Versicherungsrecht, KFZ Sachverstand, Dustercommunity