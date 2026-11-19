Aston Martin se chystá na Dakar s autem z videohry
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Aston Martin Dreadnought vznikl původně pro Call of Duty, britský specialista Prodrive z něj však udělal reálné soutěžní auto pro nejtěžší závod světa. Za jeho volant se posadí Fernando Alonso, Sébastien Loeb a Lucas Moraes.
Značku Aston Martin si s jízdou v terénu člověk zrovna nespojí. Okruhové závody, to ano, supersporty také, ale terénní rallye je disciplína pro jiné, mohlo by se zdát. Přinejmenším v realitě, jelikož značka představila virtuální model Dreadnought pro moderní, přepracovanou verzi videohry Call of Duty 4: Modern Warfare.
Právě s tímto modelem chce Aston Martin světu dokázat, že zvládá i terén, a to ve zkoušce nejtěžší – na dakarské rallye. Nikoliv virtuálně – ve skutečném světě. Staví totiž reálnou verzi dreadnoughtu připravenou právě pro nejtěžší závod světa a chce stihnout už nadcházející ročník, který se bude konat v lednu 2027.
„Aston Martin Dreadnought byl stvořen, aby dominoval na jakémkoliv terénu, za nejtěžších podmínek, a aby vším prošel a splnil misi. Nyní se s partnerem Prodrive pustíme do nejextrémnějšího klání motorsportu na světě – do Dakaru 2027,“ říká Adrian Hallmark, generální ředitel značky.
Prodrive s Astonem Martin spolupracuje už na okruhových závodních speciálech a v rallye se pohybuje přes 40 let. Také v Dakaru má za sebou tři stupně vítězů během posledních pěti let a letošní ročník dokonce jeho Dacia Sandrider v rukou Násira al-Attíji vyhrála mezi automobily i celkově. Sébastien Loeb s ní dojel čtvrtý a Lucas Moraes sedmý.
Za volantem dreadnoughtu se představí právě Loeb a Moraes, které doplní dvojnásobný šampion formule 1 Fernando Alonso. Ten už Dakar jel v roce 2020 a vzpomíná na něj jako na „největší výzvu a největší zážitek v kariéře“, cituje ho automobilka. „Mám k tomuto závodu ohromný respekt, stejně jako ke specialistům, kteří ho zvládají,“ řekl dále Alonso a dodal, že je „závodním jezdcem a výzvy jako tato jsou důvodem, proč miluji závodění“.
„V motorsportu je jen málo větších výzev než Dakar. Ambice Astonu Martin pro tento program byly od začátku jasné – vytvořit auto, které je schopné soupeřit na nejvyšších příčkách nejtěžšího závodu na světě,“ komentuje práci své firmy David Richards, generální ředitel Prodrive.
„Tento závod mnohokrát dokázal, že vyžaduje víc než rychlost. Musíte zvládnout obtížné dny, starat se o auto a soustředit se až do cíle,“ komentoval Dakar Sébastien Loeb. „Několikrát jsme byli blízko vítězství a máme motivaci pracovat, dokud ho nedosáhneme,“ dodal.
Dakar 2027 startuje 9. ledna v portugalském Faru 129 kilometry úvodní etapy. Oficiální zahájení přijde následující den na stadionu v Algarve spolu s třísetkilometrovou první etapou. Do Afriky se přesune 12. ledna a bude pokračovat až do Marrakéše přes jedenáct dalších etap, kde 23. ledna skončí.
zdroj: Aston Martin