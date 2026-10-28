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Aston Martin Valhalla přijíždí v otevřené verzi. 350 km/h zvládá i bez střechy

Aston Martin Valhalla Spider

Aston Martin Valhalla Spider Zdroj: Aston Martin

Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin Valhalla Spider
26 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
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Plug-in hybridní hypersport Valhalla bude k mání i bez střechy. Konstrukci, hnací ústrojí i dynamické parametry nejsou o nic horší oproti kupé.

Britská automobilka Aston Martin navazuje na své hybridní kupé Valhalla s motorem uprostřed otevřenou variantou Valhalla Spider. Hned zkraje má důležité prvenství – je nejrychlejším otevřeným modelem v historii značky.

Stejně jako u kupé i zde probíhal vývoj v úzké součinnosti s divizí Aston Martin Performance Technologies (AMPT). Tato inženýrská sekce čerpá ze zkušeností týmu formule 1 Aston Martin Aramco. Poskytla znalosti z oblasti aerodynamiky, kompozitních materiálů i celkového nastavení šasi.

Základem vozu je lehký a pevný karbonový monokok s kabinou vyrobenou kombinací technologií RTM a autoklávu podle standardů motorsportu. Uvnitř je další novinka v podobě nových pohodlnějších sedadel Touring. Bez příplatku lze zvolit také karbonová skořepinová sedadla z kupé.

Spideru zůstaly šikmo vyklápěné karbonové dveře a zajímavý je samozřejmě systém střechy. Ten nabízí dvě varianty krytí. Základ tvoří odnímatelná plátěná střecha, s níž lze uhánět rychlostí do 200 km/h. Volitelný pevný karbonový panel umožňuje dosáhnout maximální rychlosti až 350 km/h. Stejné rychlosti lze dosáhnout i při jízdě bez střechy, kdy odklání vzduch nad posádkou speciální deflektor. Ten je třeba při nasazení střechy sundat, lze ho ale rozložit na tři části a uschovat do speciálních prostor v prazích.

Pohonné ústrojí zůstává shodné s kupé. Základ tvoří dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec s plochou klikovou hřídelí a objemem čtyř litrů, který sám nabízí 828 koní. Je konfigurace „horkého V“ s turbodmychadly uprostřed motoru, nikoliv po stranách, což znamená rychlejší odezvu na plynový pedál.

Spalovací agregát doplňují tři elektromotory s celkovým výkonem 251 koní. Dva elektromotory na přední nápravě zajišťují jednak její pohon a jednak se starají o vektorování točivého momentu. Třetí elektromotor pomáhá zadním kolům a je součástí osmistupňové dvouspojkové převodovky. Kombinovaný výkon soustavy je 1079 koní a točivý moment je úhledných 1100 Nm, což by dle předpokladu automobilky mělo stačit ke zrychlení na stovku za 2,5 sekundy. Jak zrychlení, tak i nejvyšší rychlost jsou shodné s kupé.

O řízení jízdních vlastností se stará integrovaný systém IVC. Elektronika neustále upravuje práci podvozku, brzd, řízení i aktivní aerodynamiky. Přítlak při zavřené střeše generuje sílu odpovídající hmotnosti přes 600 kg – opět, stejná hodnota jako u kupé.

 „Model Valhalla Coupe přinesl řadu novinek. Je to náš první sériově vyráběný supersport s motorem uprostřed a také první plug-in hybrid Aston Martin. Zároveň jde o první model vybavený speciálně vyvinutým motorem V8 s plochou klikovou hřídelí, první svého druhu je i zcela nová 8stupňová dvouspojková převodovka DCT. Valhalla současně představila nový designový přístup a nabídla jedinečnou kombinaci vynikajícího jízdního zážitku a přímého zapojení řidiče na silnici i mimořádných schopností na závodní trati,“ říká Adrian Hallmark, generální ředitel Aston Martinu.

Výrobce naplánoval světovou premiéru na akci Concours 2026 v Las Vegas. Zákazníci se novinky dočkají ve třetím čtvrtletí roku 2027. Kolik kusů vyrobí, zda jich bude stejných 999 jako u kupé, zatím neoznámil.

Zdroj info, foto, videa: Aston Martin

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