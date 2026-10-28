Aston Martin Valhalla přijíždí v otevřené verzi. 350 km/h zvládá i bez střechy
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Plug-in hybridní hypersport Valhalla bude k mání i bez střechy. Konstrukci, hnací ústrojí i dynamické parametry nejsou o nic horší oproti kupé.
Britská automobilka Aston Martin navazuje na své hybridní kupé Valhalla s motorem uprostřed otevřenou variantou Valhalla Spider. Hned zkraje má důležité prvenství – je nejrychlejším otevřeným modelem v historii značky.
Stejně jako u kupé i zde probíhal vývoj v úzké součinnosti s divizí Aston Martin Performance Technologies (AMPT). Tato inženýrská sekce čerpá ze zkušeností týmu formule 1 Aston Martin Aramco. Poskytla znalosti z oblasti aerodynamiky, kompozitních materiálů i celkového nastavení šasi.
Základem vozu je lehký a pevný karbonový monokok s kabinou vyrobenou kombinací technologií RTM a autoklávu podle standardů motorsportu. Uvnitř je další novinka v podobě nových pohodlnějších sedadel Touring. Bez příplatku lze zvolit také karbonová skořepinová sedadla z kupé.
Spideru zůstaly šikmo vyklápěné karbonové dveře a zajímavý je samozřejmě systém střechy. Ten nabízí dvě varianty krytí. Základ tvoří odnímatelná plátěná střecha, s níž lze uhánět rychlostí do 200 km/h. Volitelný pevný karbonový panel umožňuje dosáhnout maximální rychlosti až 350 km/h. Stejné rychlosti lze dosáhnout i při jízdě bez střechy, kdy odklání vzduch nad posádkou speciální deflektor. Ten je třeba při nasazení střechy sundat, lze ho ale rozložit na tři části a uschovat do speciálních prostor v prazích.
Pohonné ústrojí zůstává shodné s kupé. Základ tvoří dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec s plochou klikovou hřídelí a objemem čtyř litrů, který sám nabízí 828 koní. Je konfigurace „horkého V“ s turbodmychadly uprostřed motoru, nikoliv po stranách, což znamená rychlejší odezvu na plynový pedál.
Spalovací agregát doplňují tři elektromotory s celkovým výkonem 251 koní. Dva elektromotory na přední nápravě zajišťují jednak její pohon a jednak se starají o vektorování točivého momentu. Třetí elektromotor pomáhá zadním kolům a je součástí osmistupňové dvouspojkové převodovky. Kombinovaný výkon soustavy je 1079 koní a točivý moment je úhledných 1100 Nm, což by dle předpokladu automobilky mělo stačit ke zrychlení na stovku za 2,5 sekundy. Jak zrychlení, tak i nejvyšší rychlost jsou shodné s kupé.
O řízení jízdních vlastností se stará integrovaný systém IVC. Elektronika neustále upravuje práci podvozku, brzd, řízení i aktivní aerodynamiky. Přítlak při zavřené střeše generuje sílu odpovídající hmotnosti přes 600 kg – opět, stejná hodnota jako u kupé.
„Model Valhalla Coupe přinesl řadu novinek. Je to náš první sériově vyráběný supersport s motorem uprostřed a také první plug-in hybrid Aston Martin. Zároveň jde o první model vybavený speciálně vyvinutým motorem V8 s plochou klikovou hřídelí, první svého druhu je i zcela nová 8stupňová dvouspojková převodovka DCT. Valhalla současně představila nový designový přístup a nabídla jedinečnou kombinaci vynikajícího jízdního zážitku a přímého zapojení řidiče na silnici i mimořádných schopností na závodní trati,“ říká Adrian Hallmark, generální ředitel Aston Martinu.
Výrobce naplánoval světovou premiéru na akci Concours 2026 v Las Vegas. Zákazníci se novinky dočkají ve třetím čtvrtletí roku 2027. Kolik kusů vyrobí, zda jich bude stejných 999 jako u kupé, zatím neoznámil.
Zdroj info, foto, videa: Aston Martin