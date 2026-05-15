Aston Martin Valhalla už je na prodej v aukci. Jen lak má za dva a čtvrt milionu
Sotva je na světě, už ho někdo prodává jako ojetinu. Řeč je o Astonu Martin Valhalla, který ve své nejextravagantnější barvě může změnit majitele na aukci v Indianapolis.
Aston Martin Valhalla je možné si objednat v obrovském počtu barev od obyčejné bílé až po lak s názvem Andromeda. Je zařazený v sekci červených barev, ovšem už v internetovém konfigurátoru je jasné, že červené tam moc není. Lak jako by vypadl z první poloviny nultých let, jsou v něm vidět odstíny oranžové přes náznak červené až po fialovou.
Barva se mění už podle toho, jaké prostředí si zvolíte v internetovém konfigurátoru. Není to ale nic proti tomu, jak vypadá auto naživo, na což se můžeme podívat díky aukčnímu domu Mecum. Ten totiž bude prodávat divoce naspecifikovanou valhallu právě v barvě Andromeda Red.
Mělo by jít o jednu z prvních vyrobených valhall vůbec a na prodej je s pouhými 68 najetými mílemi, tedy 109 km. Nechybí tam nula, opravdu jen něco přes sto kilometrů. Do dražby půjde v neděli 16. května v americkém Indianapolis.
Popis aukce prozrazuje, co se běžně člověk nemá moc šanci dozvědět – cenu lakování. V případě červené Andromeda pro americký trh je to 108 tisíc dolarů, tedy 2,24 milionu korun – ano, jen za lak. Celkem na voze jsou příplatky za více než 360 tisíc dolarů (7,47 milionu korun) a patří k nim jak pruhy na karoserii, tak třeba i hořčíková kola ve zlaté barvě nebo fialová semianilinová kůže v interiéru. Cena vozu při koupi byla přesně 1.479.700 dolarů, tedy 30,717 milionu korun.
Proč je auto na prodej takhle rychle? Je klidně možné, že se jeho první majitel krátce povozil a prodává ho dál; spoléhá přitom možná na zájem lidí, kteří chtějí valhallu hned a na tom, naspecifikovat si ji přesně podle svých představ, jim až tolik nezáleží. Podle českého zastoupení značky je valhallu ještě možné objednat do výroby, nejsou všechny vyprodané, ale pokud byste to udělali dnes, s největší pravděpodobností vůz dostanete až v příštím roce.
