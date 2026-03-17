Audi A2 se oficiálně vrací! Čerpá z historie, ale bude dokonale moderní
Nové Audi A2 e-tron naváže efektivitou provozu na svého hliníkového předchůdce. Vynikat bude užitnou hodnotou a představuje zásadní příslib transformace továren Audi.
Audi vysílá do světa první střípek své produktové ofenzivy pro následující období. Vzhledem ke značné obměně realizované v předešlých dvou letech disponuje nyní jednou z nejnovějších modelových řad na trhu. Nyní se zaměří na oba konce portfolia. Na vrchol nabídky umístí SUV Q9, zatímco na podzim bude mít premiéru nejmenší vstupní elektromobil A2 e-tron.
Novinka okatě navazuje na původní A2 starou více než 25 let. Ta byla etalonem efektivity a nízké spotřeby. Novinka bude tento trend následovat v elektrické sféře a první skica ukazuje i příbuznou siluetu vozu ve stylu malého MPV. Na přídi vidíme úzké světlomety známé z ostatních modelů a vysokou střechu, která se v zadní části výrazně svažuje.
Inspirací pro vývoj je četná zpětná vazba zákazníků a jejich očekávání. Ti chtějí praktický městský vůz s vysokou mírou udržitelnosti, samozřejmě hospodárný a digitálně propojený s okolím. Tyto preference by měly posílit zájem u mladší klientely.
A2 e-tron se bude vyrábět v Ingolstadtu, čímž se stane ryze německým produktem a zároveň stvrdí příslib transformace evropských továren Audi. Pro okolí to bude znamenat příliv nových pracovních míst.
Zdroj: Audi I Video: Auto.cz