Audi by mohlo znovu nabízet supersport se spalovacím motorem. Jméno R8 ale neponese
Model Audi R8 se za svou osmnáctiletou kariéru stal legendou, filmovou hvězdou, automobilem z plakátu či symbolem pro supersport použitelný každý den. Hlavně však svou existencí nastartoval obrovský úspěch automobilky.
V posledních týdnech se často hovoří o sportovním modelu vycházejícím z konceptu C, který uvádí nový designový styl s vertikální maskou pro následující generace všech modelů společnosti Audi. Zároveň čelil nejistotě v souvislosti s plně elektrickou koncepcí a problémy ve vývoji sesterských modelů Porsche.
Audi ztratilo svůj vrcholný model R8 teprve před dvěma lety. Podobný model, který by dokázal mít silný vliv na veřejnost, by se ale hodil. Modelová ofenziva následující představení první generace ikonického sportovního vozu totiž byla přímo učebnicovým příkladem správného využití halo modelu.
V době, kdy se automobilka zdánlivě trochu hledá, se sice zdá Concept C být jasným náznakem designového směru i řešením poklesu kvality interiéru, avšak stejný úspěch u fanoušků značky, jako měla první generace R8, se u plně elektrického sportovního kupé očekává jen velmi těžko.
„Ideálně si dokážu představit modelovou nabídku Audi od velmi úsporného městského vozu až po supersportovní vůz, od malého SUV až po robustní SUV v USA,“ naznačil šéf Audi Gernot Döllner své plány.
Zatímco malý městský vůz v podobě modelu A2 se již kamuflovaný testuje a spekulace o terénní Audi s využitím platformy očekávaného modelu Scout Traveler se šíří, myšlenka návratu supersportu zatím existovala snad jen ve snech skalních fanoušků.
Stejně jako model založený na konceptu Concept C neponese název TT, přestože jeho první generaci tvarově velmi nápadně připomíná, také u potenciálního supersportovního Audi vyloučil Döllner návrat názvu R8.
Jestli se jedná o další obrovskou chybu v sérii „změňme to, co funguje,“ kterou Audi s nadšením praktikuje v posledních letech, ukáže čas. Pokud by se vrcholný model přeci jen měl vrátit v podobě supersportu s motorem uprostřed, bylo by logické zopakovat alespoň spojení se sesterským Lamborghini.
První i druhá generace Audi R8 měla pod pokličkou s modely Gallardo a později Huracán hodně společného. Přidala pouze na denní použitelnosti větší a použitelnější kabinou a umírněným vzhledem, díky kterému si ji mnoho lidí oblíbilo. Oproti italskému protějšku od značky s býkem ve znaku nabízel model R8 podobné výkony za nižší cenu.
Koncept C by se měl do prodeje dostat přibližně do dvou let a již dříve šéf Audi naznačil cenovku překračující dva miliony korun. Ještě dražší spalovací sportovní model tak nejspíše pro automobilku není největší prioritou. Pokud by k jeho vývoji ale přeci jen mělo dojít, využití plug-in hybridní platformy modelu Temerario by dávalo smysl.
Tón odpovědi, se kterým Döllner vrcholný sportovní vůz naznačil v rozhovoru pro server C&D, však evokoval spíše hlasité vyslovení jeho snů, než že by měl blízko k oficiálnímu potvrzení takového modelu.
Zdroj: Motor1 , Car&Driver